España se desliga de la misión de Francia a Ormuz y descarta enviar buques cazaminas si no hay "paraguas internacional"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en un acto en Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA España descarta unirse a la misión propuesta por Francia para reabrir el estrecho de Ormuz al no contar con un respaldo internacional, ni de la UE ni de la OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que España no enviará buques cazaminas a la zona y que la fragata Cristóbal Colón tiene una misión defensiva en el Mediterráneo. Francia desplegará su portaaviones nuclear Charles de Gaulle, ocho fragatas y dos portahelicópteros anfibios en una operación que abarcará el Mediterráneo Oriental, el mar Rojo y Ormuz. Robles subraya que España solo participará en misiones con apoyo internacional y mantiene su compromiso con la paz y el ordenamiento jurídico.

El Gobierno se desmarca del plan de Emmanuel Macron de enviar una flota europea para reabrir el estrecho de Ormuz bajo el argumento de que España "nunca va a estar en una misión que no tenga un paraguas internacional, ni de la UE ni de la OTAN".

Así lo ha señalado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras visitar el Mando de Operaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid). También ha descartado que nuestro país vaya a enviar buques cazaminas a esta zona.

"No sabemos cuál es la misión de Francia ni de su portaaviones nuclear", ha señalado la ministra, que ha insistido en varias ocasiones en que el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre no entra dentro de "ninguna misión de guerra" y que su objetivo "no es de carácter ofensivo" y sí estrictamente "defensivo" y de "seguridad y defensa del Mediterráneo".

Este lunes, el presidente francés anunció una "misión defensiva" de "países europeos y no europeos" para realizar labores de escolta a las embarcaciones que transportan petróleo y gas así como a buques portacontenedores en una vía crucial para el comercio mundial.

Esta misión no tiene fecha, ya que Macron se limitó a decir que se desplegará esta flota "en cuanto sea posible, después de la fase más caliente del conflicto". Eso sí, concretó los efectivos que movilizará Francia: el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, ocho fragatas y dos portahelicópteros anfibio.

Esta operación abarcará el Mediterráneo Oriental, el mar Rojo y la propia desembocadura de Ormuz.

"No se ha planteado ni en UE ni OTAN"

Ante esto, Robles ha remarcado en dos ocasiones que desconoce por completo "cuál es la misión de Francia". "Si la plantea Francia, es una misión de Francia", ha dicho.

Y ha apuntado, además, que esta operación "no se ha planteado ni en la UE ni en la OTAN" por lo que "España, por ahora, no tiene nada que decir".

Así, la titular de Defensa no ha dudado en destacar una vez más desde el inicio de la guerra de EEUU e Israel contra Irán que "nuestro compromiso es la paz y el ordenamiento jurídico" y que "España no va a estar nunca en una misión que no tenga apoyo internacional".

Preguntada por si España enviará cazaminas al estrecho de Ormuz, donde según informes de la Inteligencia de EEUU Irán ha colocado algunas docenas, Robles ha señalado que "no está previsto" porque "estamos en otras misiones de la Alianza Atlántica", como las del Báltico o las del Ártico.