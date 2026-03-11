Sánchez transfiere 1.339M a Defensa para "necesidades ineludibles" sin explicar cuáles son ni de dónde sale el dinero
El Gobierno se resiste a bajar los impuestos que pide la UE mientras empresarios como Juan Roig reclaman un 'IVA cero'
El Ministerio desmiente a los jueces: "En la implantación de los tribunales de instancia no hay incidencias relevantes"
-
Feijóo carga contra Sánchez por no aprobar medidas de ayuda ante la guerra de Irán
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió ayer por la tarde contra Pedro Sánchez por no aprobar medidas para ayudar a los ciudadanos y las empresas ante la guerra de Irán y limitarse a trabajar en un "eslogan", en alusión al No a la guerra que resucitó el jefe del Ejecutivo la pasada semana.
En un mitin en Castilla y León, que este domingo va a las urnas, Feijóo ha criticado que la "agencia de publicidad de Moncloa" se pusiera a "trabajar en un eslogan" pero no en medidas "para ayudar a la gente".
"Y con los eslóganes no llenamos el depósito de gasolina, con los eslóganes los camioneros no pueden trabajar, con los eslóganes los agricultores no mueven los tractores, con los eslóganes los pescadores no salen a faenar", ha enfatizado.
Feijóo también ha destacado que otros países -como Portugal o Italia- están impulsando propuestas mientras Sánchez sigue demorando la puesta en marcha de medidas.
-
ERC, Bildu, BNG y Compromís proponen limitar el precio de la energía y controlar márgenes
ERC, EH Bildu, BNG y Compromís plantean limitar los precios de la energía, controlar los márgenes empresariales e implantar "instrumentos fiscales extraordinarios, temporales y proporcionados sobre beneficios sobrevenidos" como medidas para paliar el impacto de una crisis por la guerra en Irán.
Así se desprende de la proposición no de ley presentada este martes por los citados grupos y relativa al blindaje de los recursos básicos para la vida ante la escalada bélica internacional y el actual contexto de inestabilidad geopolítica global, para su debate en la Comisión de Economía del Congreso.
En concreto, proponen crear un mecanismo extraordinario y temporal que permita la adopción de medidas de contención o limitación de precios en los productos energéticos "cuando se produzcan incrementos abruptos derivados de crisis geopolíticas o interrupciones relevantes de rutas estratégicas de suministro".
Otra de las medidas pasaría por fomentar la soberanía alimentaria y energética europea, para reducir dependencias estratégicas externas e impulsar la protección de sectores estratégicos como la industria.
-
Sánchez anuncia que el Gobierno protegerá "con todos los recursos del Estado" a los españoles ante la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" ante las consecuencias de la guerra de Irán, y ha avanzado que el plan que prepara tendrá dos pilares, uno con medidas coyunturales de carácter socioeconómico, y otro con medidas estructurales.
El Gobierno ha anunciado este martes que hará una ronda con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizar las medidas que piensa poner en marcha para responder al escenario económico provocado por la guerra.
En una entrevista en eldiario.es afirma sentirse más cómodo con los planteamientos del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que con los de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Un comentario que hace después de que esta semana Von der Leyen diera por terminado el orden internacional que existía hasta ahora y chocara con la posición de Costa.