El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió ayer por la tarde contra Pedro Sánchez por no aprobar medidas para ayudar a los ciudadanos y las empresas ante la guerra de Irán y limitarse a trabajar en un "eslogan", en alusión al No a la guerra que resucitó el jefe del Ejecutivo la pasada semana.

En un mitin en Castilla y León, que este domingo va a las urnas, Feijóo ha criticado que la "agencia de publicidad de Moncloa" se pusiera a "trabajar en un eslogan" pero no en medidas "para ayudar a la gente".

"Y con los eslóganes no llenamos el depósito de gasolina, con los eslóganes los camioneros no pueden trabajar, con los eslóganes los agricultores no mueven los tractores, con los eslóganes los pescadores no salen a faenar", ha enfatizado.

Feijóo también ha destacado que otros países -como Portugal o Italia- están impulsando propuestas mientras Sánchez sigue demorando la puesta en marcha de medidas.