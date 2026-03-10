El senador Lindsey Graham pide a Trump llevarse de España las bases de EEUU de Rota y Morón por no apoyar la guerra contra Irán
Moncloa elude comprometer a la fragata 'Cristóbal Colón' en la flota que enviará Macron a "reabrir" el estrecho de Ormuz
Último sondeo en CYL: Mañueco se mantiene al alza, el PSOE resiste a la baja y Vox supera por primera vez el 20%
La CEOE no negociará con Trabajo la democratización de las empresas: "Es un nuevo ejercicio de intervencionismo"
La CEOE ha anunciado este martes que no estará presente en la mesa de negociación abierta por el Ministerio de Trabajo para democratizar las empresas.
En un comunicado, la patronal señala que ante la convocatoria de esta mesa para este jueves su Comité Ejecutivo, reunido con carácter extraordinario, considera que la propuesta del Departamento que dirige Yolanda Díaz "supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada".
"En un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas. Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país", critica la organización que dirige Antonio Garamendi.
Por otro lado, CEOE afirma que "plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva".
La fiscal general del Estado recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz
La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió anoche en una entrevista La noche en 24 horas la decisión de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la condena contra su antecesor, Álvaro García Ortiz, y ha subrayado que discrepar de una resolución judicial forma parte del funcionamiento normal del sistema jurídico.
El Supremo rechazó en febrero anular la condena contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, confirmando dos años de inhabilitación y una multa por la filtración de correos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Teresa Ribera critica a Von der Leyen por su posición sobre la guerra en Irán: "No es acertada. La UE debe defender la legalidad internacional"
La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, se ha mostrado públicamente en contra de las declaraciones de ayer de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en las que cuestionaba el funcionamiento del orden internacional y defendía el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.
En Más de Uno de Onda Cero Ribera ha explicado este martes que Von der Leyen hizo "una reflexión en voz alta con la que se puede estar de acuerdo o discrepar", y ha añadido que ella misma mantiene una posición contraria. A su juicio, "el respeto a la legalidad internacional es una premisa fundamental".
Ha señalado, además, que "no me pareció acertada la forma en la que se expresó" y que corresponde al Consejo Europeo fijar una postura en política exterior.
De hecho, el Consejo se reunirá la semana que viene junto con la Alta Representante de Acción Exterior, Kaya Kalas, para establecer una posición común.
En opinión de Ribera, se trataba de una reflexión que debería conducir a trabajar en otros aspectos de la política exterior, pero no a poner en duda el marco jurídico internacional. "La forma en la que introdujo el conflicto no puede quedar en el aire como un espacio de duda respecto a si debemos actualizarlo o lo dejamos en el cajón y nos olvidamos", ha advertido. Para Ribera, optar por lo segundo sería un error.
Ribera también ha defendido que Europa cierre filas con el secretario general de la ONU y lleve el debate al lugar que corresponde: determinar si la guerra es legal o no y trabajar para avanzar hacia una desescalada.
"Lo que no se puede es consentir y mirar para otro lado", ha señalado.
El Ibex 35 rebota un 2,5% con las caídas del petróleo (-9%) y el gas (-16%)
El Ibex 35 inicia la sesión de este martes con una subida del 2,5% con la que alcanza los 17.358,29 puntos.
El barril de Brent, referencia en Europa, cede un 8,34%, hasta los 90,71 dólares por barril. El lunes llegó a rozar los 120 dólares. La subida acumulada desde que comenzó el conflicto es del 28%.
Greenpeace descuelga en la Puerta del Sol una gran pancarta con un 'No a la guerra'
La organizacion ecologista Greenpeace ha desplegado una gran pancarta en la Puerta del Sol en la que se puede leer No a la guerra, según recoge un víeo colgado en su perfil de Instagram en el que se puede ver al menos a cinco activistas descolgados en la fachada de uno de los edificios contiguos a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.
Con esta acción, la entidad quiere enviar un mensaje a los dirigentes políticos mundiales de que "las guerras nunca son la solución. Es hora de elegir la paz".
Con el lema que movilizó a millones de personas contra la invasión de Irak en 2003, Greenpeace ha denunciado "la grave escalada militar en Oriente Medio tras el ataque ilegal lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido rápidamente por la región".
El senador Lindsey Graham pide a Trump llevarse de España las bases de EEUU de Rota y Morón por no apoyar la guerra contra Irán
El senador republicano, Lindsey Graham, vuelve a la carga contra España. Si hace unos días calificaba al Gobierno de Sánchez como "una aberración" por su oposición a la guerra de Irán, ahora pide a Donald Trump llevarse las bases de EEUU fuera de España.
"Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España", ha dicho Graham en una entrevista en la cadena Fox News en la que ha pedido a los países aliados de la OTAN tomar la misma decisión.
Graham, aliado leal de Trump y conocido por su perfil muy intervencionista en política exterior, asegura que todos los aviones de su país y de sus aliados "deben salir de España" porque, a su criterio, se han opuesto a formar parte de una guerra para "hacer caer el régimen" de Irán.
Es decir, cerrar las bases de Rota y Morón después de que el Gobierno no permitiera su uso para la guerra en Irán.
El PP cambiará este martes la ley de multirreincidencia en el Senado para endurecer la regularización de migrantes
El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este martes en la Comisión de Justicia del Senado diferentes enmiendas a la reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que pasan por evitar que haya migrantes con antecedentes policiales que se beneficien de la regularización masiva que ha aprobado recientemente el Gobierno.
Los grupos tenían de plazo hasta la semana pasada para presentar sus enmiendas y, pese a que la norma de Junts contó en el Congreso con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV, decidieron presentar enmiendas a este texto los socialistas, los 'populares', Coalición Canaria y el partido de Santiago Abascal.
En este contexto, este martes está prevista una reunión de la Comisión de Justicia del Senado para decidir sobre las diferentes enmiendas y aprobar el dictamen que posteriormente se elevará al Pleno de la Cámara Alta.
Cabe recordar que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, por lo que previsiblemente sacará adelante sus cinco enmiendas y las remitirá al Congreso para que se pronuncie sobre ellas. Y faltará por ver qué sentido del voto elige para las dos enmiendas del PSOE, las cuatro de Vox y la enmienda de Coalición Canaria.
Una de las enmiendas del PP busca modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -conocida comúnmente como Ley de Extranjería- proponiendo que todas las autorizaciones de residencia prcisarán que solicitante no tenga antecedentes penales.
También quieren que se deniegue la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente.
Aterriza en España un tercer avión militar con 233 evacuados de Oriente Próximo
Un avión Airbus A330 del Ejército del Aire con 233 civiles evacuados por la escalada bélica en Oriente Próximo ha aterrizado este martes en España procedente de Omán, según ha informado el Ministerio de Defensa.
Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico.
En las dos misiones anteriores finalizadas la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda. En ambas el Ministerio de Defensa empleó un A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y aterrizó en Omán.
Un nuevo vuelo del @EjercitoAire ha evacuado esta madrugada desde Oriente Medio a 233 compatriotas.— José Manuel Albares (@jmalbares) March 10, 2026
Miles de españoles repatriados ya por @MAECgob. El servicio exterior está plenamente comprometido con la protección de nuestros ciudadanos en la región. pic.twitter.com/fUdTTaaXDp
Sánchez acuerda con Irak llevar la guerra de Irán a la Asamblea General de la ONU para "evitar que se extienda" a otras zonas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el primer ministro iraquí, Mohamed al Sudani, en el que ambos han acordado llevar la guerra de Irán a la Asamblea General de la ONU.
"Los dos líderes han acordado también trabajar conjuntamente para convocar una sesión de la Asamblea General de la ONU para abordar las repercusiones de la guerra y las formas de evitar la expansión del conflicto", ha informado la oficina del primer ministro iraquí en un comunicado oficial.
Los dos dirigentes han tratado la situación en Oriente Próximo, sus repercusiones en la seguridad regional e internacional y su impacto en las cadenas de suministro, ha explicado el Gobierno iraquí.
Sánchez y Al Sudani han puesto en valor la importancia de "reforzar la coordinación e integrar los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un cese inmediato de la escalada y limitar las consecuencias antes de que sea más difícil contenerlas".
Así, han abogado por un "diálogo constructivo" como "la vía más eficaz para lograr la desescalada, evitar que se extienda el conflicto y salvaguardar la estabilidad regional e internacional" al tiempo que han advertido de las consecuencias humanitarias y económicas del conflicto, según el comunicado iraquí.