La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, se ha mostrado públicamente en contra de las declaraciones de ayer de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en las que cuestionaba el funcionamiento del orden internacional y defendía el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En Más de Uno de Onda Cero Ribera ha explicado este martes que Von der Leyen hizo "una reflexión en voz alta con la que se puede estar de acuerdo o discrepar", y ha añadido que ella misma mantiene una posición contraria. A su juicio, "el respeto a la legalidad internacional es una premisa fundamental".

Ha señalado, además, que "no me pareció acertada la forma en la que se expresó" y que corresponde al Consejo Europeo fijar una postura en política exterior.

De hecho, el Consejo se reunirá la semana que viene junto con la Alta Representante de Acción Exterior, Kaya Kalas, para establecer una posición común.

En opinión de Ribera, se trataba de una reflexión que debería conducir a trabajar en otros aspectos de la política exterior, pero no a poner en duda el marco jurídico internacional. "La forma en la que introdujo el conflicto no puede quedar en el aire como un espacio de duda respecto a si debemos actualizarlo o lo dejamos en el cajón y nos olvidamos", ha advertido. Para Ribera, optar por lo segundo sería un error.

Ribera también ha defendido que Europa cierre filas con el secretario general de la ONU y lleve el debate al lugar que corresponde: determinar si la guerra es legal o no y trabajar para avanzar hacia una desescalada.

"Lo que no se puede es consentir y mirar para otro lado", ha señalado.