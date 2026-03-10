El PP pide en el Congreso vetar el uso del burka y el hiyab y limitar la Ley Trans en una misma iniciativa

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso. Europa Press

El Partido Popular ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir al Gobierno limitar la Ley Trans y prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público.

La iniciativa busca, por un lado, restringir el cambio de sexo en el registro civil basado únicamente en la autodeterminación para restablecer "garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica".

Y, por otro, garantizar la libertad y la plena participación de las mujeres y niñas en la vida pública "frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición, como el uso de prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab".

Sobre el uso del burka, los populares creen que "obligar a una mujer a caminar sin rostro y sin expresión es una forma extrema de exclusión social que restringe su autonomía, su acceso al empleo y su plena participación en la vida social y comunitaria".

Sin embargo, hace escasas semanas esta iniciativa, planteada por Vox, fue tumbada en la Cámara Baja por el 'platón' de Junts. La iniciativa solo contó con el respaldo de los diputados de la formación de Abascal y del PP, mientras que los de Puigdemont argumentaron que "no era aplicable" al ser incompatible con el derecho internacional, el europeo y la propia Constitución.

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, así como el resto de sus socios parlamentarios votaron también en contra al tachar de "racista" y "xenófoba" esta proposición.

Ahora, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo plantea la prohibición del burka al considerar que "supone una cárcel en vida" para las mujeres".

Así, el PP ha cargado contra el Ejecutivo al exponer que hay una "profunda hipocresía" en que el Gobierno se oponga a esta medida, mientras defienden con vehemencia la mal llamada 'Ley Trans'".

Sobre esta cuestión, los de Feijóo proponen revisar el marco normativo actual para que el cambio de sexo registral no tenga "efectos automáticos ni lesivos" para los derechos de las mujeres en "ámbitos especialmente sensibles", en los que resulte necesaria la consideración del sexo biológico.

Entre ellos, cita la protección de la intimidad y la seguridad de las mujeres en espacios diferenciados por sexo. También propone garantizar la "rigurosa, efectiva, ininterrumpida y sin dilaciones" de la legislación contra la violencia de género.

En concreto, el PP plantea reformar "sustancialmente" los artículos 43 y 44 de la Ley Trans. "Ser mujer es mucho más que un trámite declarativo, ser mujer es más que un sentimiento", apunta la formación en la exposición de motivos.

También solicitan la protección de la "equidad y justicia" en las competiciones deportivas femeninas, asegurando que las normas garanticen la igualdad en este ámbito y reclama que la asignación de centros penitenciarios tenga en cuenta criterios que prioricen la seguridad de las mujeres internas.

Los populares plantean también la necesidad de evitar fraudes en las medidas de acción positiva destinadas a las mujeres, como las que se aplican en algunos procesos de acceso al empleo público.

Para ello, piden asegurar la fiabilidad de las estadísticas oficiales de criminalidad diferenciadas por sexo biológico.

Así, el PP argumenta que el objeto de la propuesta "es poner fin a la colisión de derechos para asegurar que el reconocimiento de nuevos derechos no suponga, en la práctica, la reducción o debilitamiento de los derechos de las mujeres y las niñas".

A juicio de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, "vaciar de contenido jurídico el concepto de sexo mediante un trámite declarativo implica, en la práctica, un borrado de las mujeres como sujeto jurídico protegido".

"Hoy más que nunca, es necesario garantizar que las mujeres y las niñas no queden desprotegidas por decisiones legislativas guiadas por el dogmatismo ideológico", subraya.

La iniciativa de los populares ha levantado ya reacciones en uno de los socios de Gobierno. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que el PP, junto con Vox, son quienes "nos borran a las mujeres".

Según ha criticado la portavoz de Sumar, "antes de embarcarse en esta deriva reaccionaria, el PP apoyó o aprobó ocho leyes autonómicas que reconocen este derecho".

"Parece que este PP ha desaparecido y el que existe ahora es uno que ha decidido que todo vale, que las mentiras y los ataques contra las personas más vulnerables están bien", ha denunciado.