Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox, ascendió a su novia para que cobrara 3.500 euros al mes

El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo, Carlos Pollán, ascendió a su actual pareja, Natalia María García Díez, dentro de su equipo en las Cortes autonómicas.

Pollán preside las Cortes de Castilla y León desde marzo de 2022, tras el pacto de gobierno entre PP y Vox, el primero entre ambos partidos en una comunidad autónoma.

Un mes después de acceder al cargo, el 27 de abril de 2022, Pollán incorporó a García Díez a su equipo como administrativa del Gabinete de la Presidencia. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Entonces no eran pareja. García Díez había concurrido a las elecciones autonómicas de 2022 en las listas de Vox por Palencia, donde ocupó el número cuatro de la candidatura, aunque no logró escaño.

Según las tablas de retribuciones del personal eventual —lo que coloquialmente se conoce como cargos nombrados a dedo— de las Cortes de enero de 2022, ese puesto estaba remunerado con 2.167,02 euros brutos mensuales.

Es el último documento disponible con el desglose por categoría, ya que la institución no ha publicado el equivalente de 2023.

Dos años después, en 2024, se produjo el salto de puesto. Fuentes políticas de Castilla y León consultadas por este periódico señalan que, "con la complejidad que tiene la cronología de la intimidad", ese nuevo nombramiento se produjo cuando ambos ya mantenían una relación sentimental.

El 14 de marzo de 2024 se formalizó su cese como administrativa del Gabinete de la Presidencia. La resolución, firmada por el propio Pollán, le agradecía "los servicios prestados".

Y 24 horas después, el 15 de marzo, fue nombrada coordinadora de la Oficina del Presidente, una función superior dentro del equipo de confianza del presidente de la cámara autonómica.

Ese cargo de coordinadora es, en realidad, la plaza principal del gabinete del presidente. Años antes se había rebautizado así la antigua plaza de administrativo y se habían creado a su lado dos puestos más modestos, de administrativa y ayudante.

Cuando Pollán la asciende, esa responsabilidad de administrativa que ella ocupaba se elimina del organigrama y pasa directamente al rango más alto del gabinete.

El cargo de coordinadora, según las tablas salariales consultadas por este periódico, estaba remunerado con 3.401,10 euros brutos al mes en 2025 y con 3.555,76 euros mensuales en 2026, tras las subidas aplicadas a los empleados públicos por la inflación.

El salto salarial es importante. Supone pasar de 2.167,02 euros en 2022 a 3.555,76 euros al mes este año. Es decir, cerca de 1.400 euros más, o, lo que es lo mismo, un incremento cercano al 64%.

La pareja ha aparecido públicamente junta en algunos actos institucionales. Entre ellos, los celebrados el 12 de Octubre con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Ese día, Pollán asistió al homenaje a la bandera y al desfile militar y posteriormente acudió a la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. García Díez también participó en los actos y en el tradicional besamanos como su pareja.

En estas elecciones autonómicas no figura en las listas de Vox. Desde noviembre de 2024 es secretaria general del Comité Ejecutivo Provincial del partido en Palencia.