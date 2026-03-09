Ortega Smith dice que en Vox "deciden cuatro ganando mucho dinero" y reta al partido a tirarlo del grupo parlamentario

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Europa Press

El exsecretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha retado al partido a tirarlo del grupo parlamentario después de que el Comité de Garantías de la formación confirmara su expulsión definitiva, retirándole la condición de afiliado, por negarse a la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

El concejal ha denunciado que el presidente de la formación, Santiago Abascal, ha convertido el partido en un "cortijo" dirigido por cuatro, que son los que "deciden ganando mucho dinero".

No ha precisado los nombres de quienes, según él, "mueven los hilos" en Vox sin que se les vea, pero sí que solo están interesados en "pasta y poder", y ha visto en la política un "trampolín fabuloso" para obtener "pingües beneficios", "colocar a sus amigos" y tener una vida que "ni de broma han tenido antes ni podrían ni siquiera soñar".

Los demás son "coreografía" y "palmeros". "Un paripé formal", ha denunciado, en alusión al Comité Ejecutivo Nacional y los portavoces.

Así, el exsecretario general de Vox ha confirmado que mantendrá su acta como diputado pese a la resolución del Comité de Garantías de expulsarle del partido y ha expuesto que solo se irá si le expulsan sus compañeros.

En ese escenario, el "afiliado número 6", el último vestigio del grupo que impulsó a Santiago Abascal, ha asegurado que pasará al Grupo Mixto, como le correspondería reglamentariamente.

"Yo soy diputado nacional del grupo parlamentario de Vox, que es por lo que me eligieron en unas listas electorales los españoles", ha recalcado.

Además, el concejal ha avanzado que ha denunciado a Vox ante la Agencia Española de Protección de Datos por "filtrar" la resolución del Comité de Garantías de expulsarle definitivamente sin que haya concluido el expediente sancionador abierto contra él por desobedecer la orden del Comité Ejecutivo Nacional de dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

Ortega Smith considera que se ha vulnerado la confidencialidad del expediente sancionador y ha dicho que esta semana presentará un recurso de reposición frente a la resolución del Comité de Garantías.

Si el órgano mantiene la resolución de expulsarle, presentará después un recurso de alzada y si persiste acudirá a los tribunales, según ha expuesto.

También ha acusado a Abascal de tomar decisiones "totalitarias y arbitrarias" y al partido de que todo aquel "que sobresalga es objetivo a batir".

"El que levanta la mano y no es para aplaudir, está señalado", ha asegurado Ortega Smith visiblemente enfadado durante sus intervenciones este lunes en el programa de Ana Rosa y en OndaMadrid.

Preguntado si Abascal está en política solo por el dinero, ha contestado que "no solo por la pasta, pero también" y ha añadido que ya no es el "altruista" de los inicios y que está preocupado por seguir siendo el presidente sin que nadie cuestione su liderazgo, cosa que, ha dicho, nadie ha hecho. "Es también un tema personal de egos y vanidades", ha concluido.

Ortega Smith ha cargado asimismo contra el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, porque "no hay un lugar de España donde no tenga un incendio", y contra el jefe de Comunicación, Álvaro Zancajo, del que debería "dejarse de recorrer toda España con una gorrita en la cabeza y dedicarse un poquito a cuidar la comunicación del partido".

El Comité Ejecutivo Nacional acordó el pasado mes de febrero relevar a Ortega Smith como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y nombrar en su lugar a Arantxa Cabello. A partir de entonces, se desencadenó una guerra sin precedentes entre el exsecretario general y el presidente del partido, con quien ha mantenido una "relación de amigos" durante muchos años.

Ortega Smith se negó a acatar la decisión, siguió ejerciendo de portavoz y denunció una “asquerosa y repugnante guerra sucia” por parte de la dirección, asegurando que su “honorabilidad no está en venta”.

Fue entonces cuando Vox le suspendió cautelarmente de militancia por desacatar al órgano superior y por sus descalificaciones públicas contra el partido y sus integrantes para poco después ejecutar su expulsión definitiva de la formación

El concejal sostiene, sin embargo, que el partido ha fabricado “mentiras” y “excusas” para echarle y anuncia que recurrirá internamente y, si es necesario, acudirá a la jurisdicción ordinaria para defenderse.