El ministro Torres tendrá que ir al Congreso a explicar su cita con el constructor Ruz al que dio un contrato de 7 millones

Víctor de Aldama aportó documentación sobre presuntas reuniones con prostitutas en las que habrían participado Torres, Ábalos y Koldo, acusaciones que el ministro niega rotundamente.

La Guardia Civil investiga posibles amaños en la valoración de la obra adjudicada a Levantina, empresa de Ruz, que luego abandonó el proyecto y entró en concurso de acreedores.

Torres cenó en su residencia oficial con Ábalos, Koldo García y el constructor José Ruz, cuatro días antes de que la empresa de Ruz obtuviera un contrato de siete millones con la peor oferta económica.

El PP ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso para explicar su relación con adjudicaciones irregulares de obras públicas.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de Ángel Víctor Torres en la comisión de Política Territorial del Congreso.

El PP exige que el ministro dé explicaciones sobre sus contactos y actuaciones vinculadas a adjudicaciones irregulares de obras públicas relacionadas con el entorno del exministro José Luis Ábalos.

La petición llega después de que EL ESPAÑOL revelara en exclusiva, dentro de la serie del KoldoGate, que Torres cenó en su residencia oficial de Las Palmas con Ábalos, Koldo García y el constructor imputado José Ruz.

La cena se celebró cuatro días antes de que se licitara una obra de siete millones de euros que acabó adjudicándose a la empresa de Ruz con la peor oferta económica.

Los mensajes del móvil secreto de Koldo prueban que el constructor indicó al asesor de Ábalos qué obra quería antes de aquel encuentro. "¿Has hablado con el canario?", preguntó Ruz en diciembre de 2021, usando el nombre en clave con el que se referían a Torres.

La respuesta de Koldo fue contundente: "Ya está solucionado". Meses después se celebró la cena y, días más tarde, la constructora de Ruz se llevó el concurso.

Un piso "discreto"

La relación entre Torres y la trama no se limitó a Canarias. El ahora ministro se citó con Ábalos en Madrid el 15 y 16 de junio de 2021, los mismos días en que Koldo alquiló un piso "discreto" para una "reunión" con prostitutas.

Mientras Torres se reunía con Ábalos en su despacho oficial, Koldo enviaba al exministro fotografías de prostitutas y gestionaba pagos. "Confírmame si le das dinero a A", escribió Ábalos a su asesor, que respondió: "Sí, 333".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito registrado por el PP en el Congreso solicitando la comparecencia de Torres en la comisión de Política Territorial.

El documento, firmado por la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, pide al ministro que dé cuenta de "su intervención en contactos, reuniones o actuaciones vinculadas a la adjudicación irregular de obras públicas".

Las revelaciones forman parte de la serie exclusiva del KoldoGate, basada en el móvil secreto de Koldo García, exasesor de Ábalos. Ambos se encuentran en prisión preventiva a la espera del primer juicio por la trama de corrupción que presuntamente montaron en el Ministerio de Fomento para enriquecerse con amaños de contratos.

Según las informaciones de este periódico, Torres organizó la cena en su residencia oficial de Las Palmas el 9 de febrero de 2022. Acudieron Ábalos, Koldo y el empresario José Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción.

Koldo coordinó la cita con Torres, a quien llamaba "marqués". "La semana que viene el miércoles quieres cenar en la Palma?", escribió el asesor al presidente canario, que respondió: "Yo encantado".

Los hechos

El encuentro se produjo cuatro días antes de que se relanzara la licitación de la reforma del Edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria. La obra, de siete millones, fue adjudicada a Levantina pese a presentar la peor oferta económica.

La UCO de la Guardia Civil investiga si existió amaño en la valoración subjetiva del concurso. La constructora OHLA recurrió la adjudicación al considerar que su propuesta había sido penalizada.

Meses antes, Ruz ya se había interesado por esa obra. En junio de 2021, escribió a Koldo: "Pero tus amigos canarios harán lo que dijeron, no?".

Levantina no terminó los trabajos del Edificio Royal. Abandonó la obra en diciembre de 2023 y entró en concurso de acreedores en junio de 2024.

Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo que pagó pisos en Airbnb, y entregó la documentación que probaría esas reuniones con prostitutas en las que habrían participado Torres, Ábalos y Koldo. El ministro calificó esa acusación de "falsedad vil".

Torres ha negado que cenara con Ruz para tratar la licitación del Edificio Royal. Ha atribuido las informaciones a "otro paso más para intentar desgastar al Gobierno con mentiras y falsas acusaciones".