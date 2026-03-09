-
Ley contra la multirreincidencia llega al Senado, donde PP y Vox buscan endurecer la norma
La ley de Junts para combatir la multirreincidencia aterriza en el Senado, donde varios grupos -entre ellos el PP, con mayoría en la Cámara- han presentado enmiendas que buscan endurecer una norma cuya tramitación ha enfrentado al PSOE con sus socios de gobierno.
El pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso dio luz verde a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu y la abstención de ERC.
La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
El texto llega ahora al Senado, donde distintos grupos han presentado enmiendas, y este martes se reunirá la Comisión de Justicia para emitir su dictamen.
-
Koldo García pide su "inmediata" puesta en libertad para preparar el juicio lamentando su "indefensión real y efectiva"
Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha solicitado al Tribunal Supremo su "inmediata" puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y al considerar que seguir en prisión será "un obstáculo insalvable" para su derecho de defensa por las dificultades de preparar el juicio con su abogada si está en la cárcel.
La decisión del Supremo de iniciar el próximo 7 de abril el juicio por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas contra Koldo García, el exministro de Transportes -ambos en prisión preventiva desde noviembre- y el comisionista Víctor de Aldama ha motivado a la defensa del primero solicitar su excarcelación.
En su escrito, recogido por la agencia Efe, la abogada Leticia de la Hoz denuncia la "indefensión" "real y efectiva" que supondrá que su representado siga en la cárcel a escasas semanas del juicio, privándole así "de la capacidad de asesorar a su defensa" sobre aspectos que se van a juzgar y "de los que solo él tiene conocimiento directo".
Además de subrayar el "arraigo familiar y social" de Koldo García, que hace "impensable" que se vaya a fugar, la defensa sostiene que mantenerle en prisión supone enviarle al banquillo "en condiciones de inferioridad", al resultar "materialmente imposible" que el exasesor pueda estudiar y comentar con su abogada "la ingente cantidad de folios y dispositivos digitales que integran la causa" durante los locutorios de la prisión o "en los tiempos limitados de las visitas".
-
El Gobierno formaliza contratos por 345.000 euros para identificar restos del Valle de los Caídos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la formalización de los contratos del Gobierno para identificar los restos humanos procedentes de las exhumaciones que se están realizando en Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, que ascienden hasta los 345.000 euros.
La licitación tiene el objetivo de realizar servicios de análisis genético para incluirlos en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como interpretar y elaborar informes de la identificación de los "restos esqueléticos" encontrados en las criptas y "puntualmente" de sus potenciales familiares.
El proceso abierto por el Gobierno se adjudicó el pasado 3 de octubre después de recibir cuatro ofertas distintas. Finalmente, la compañía Citogen S.L., con sede en Zaragoza, ha resultado ganadora tras presentar un coste de 258.975 euros sin impuestos frente a la propuesta más cara, de 310.500 euros, y la más barata, de 249.210 euros.
El coste final del contrato puede ser superior a lo que presentan las empresas dado que se tienen en cuenta otros parámetros. Finalmente la oferta adjudicada ha sido la de Citogen por valor de 345.000 euros.
-
El 'número 2' de NNGG deja el PP y pide el voto para Vox: "Aquí podré defender a España sin complejos y sin pedir perdón"
El hasta ahora secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG), Carlo G. Angrisano Girauta, ha anunciado este domingo que se ha dado de baja en el PP para incorporarse a Vox.
"Pido el voto para Vox porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles", afirma en un vídeo que ha difundido en las redes sociales.
"Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón", añade, "seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos".
En el vídeo explica que se afilió a NNGG en 2012 "por amor a España, a su identidad, su historia, su libertad y a la dignidad de nuestro pueblo", en un momento en el que todos esos principios estaban siendo cuestionados por los separatistas.
Pero reprocha que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, acaba perdiendo ambas cosas".
También carga contra la inmigración ilegal "descontrolada", contra el movimiento woke y contra la falta de oportunidades que el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado a los jóvenes.
-
Feijóo afirma que "el machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al Gobierno de "humillar" a las mujeres españolas durante los últimos años y ha asegurado que el machismo es "tan estructural al 'sanchismo' como la corrupción".
Durante un acto de campaña electoral en Castilla y León celebrado en Tordesillas (Valladolid) en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el líder de la oposición ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de igualdad. Feijóo ha lamentado contar con el "peor gobierno central de la democracia" en cuanto al respeto a las mujeres y ha reprochado que miembros de la administración socialista hayan consumido "prostitución pagada".
El dirigente del PP ha mostrado su orgullo por el papel de su formación en la rotura de los "techos de cristal" y ha recordado que la primera ministra, las primeras presidentas del Congreso y el Senado, así como la primera vicepresidenta de la Comisión Europea han sido mujeres de su partido.
"En el Partido Popular no hay cuotas; hay mujeres inteligentes, con talento y determinación", ha subrayado tras defender que en su organización existe una "igualdad real".
-
Yolanda Díaz pide a "todo el movimiento feminista" dar "un paso adelante": "Está en nuestras manos detener la guerra"
Ministros de Sumar asistentes a la marcha convocada por Comisión 8M en Madrid por del Día Internacional de la Mujer han hecho un llamamiento a "todo" el movimiento feminista a "dar un paso adelante" para detener la guerra y proteger derechos del coletivo, entre otras reivindicaciones.
"Frente a la extrema derecha, pido al movimiento feminista, a todos los movimientos feministas, a toda la diversidad que tenemos de pensamirnto e intelectuales, dar un paso más. Está en nuestras manos detener la guerra y la barbarie", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, acompañada de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García.
En su intervención también ha tenido palabras de recuerdo para las mujeres de Irán y de Irak: "Las mujeres progresistas estamos aquí y sabemos muy bien que las mujeres iraquíes hoy no están mejor que antes de la guerra de Irak, están mucho peor por culpa de una guerra criminal en la que nos ha llevado el señor Aznar y todos los baluartes del Partido Popular", ha dicho para mostrar también "solidaridad absoluta con las mujeres iraníes".
"Hacemos del feminismo la transversalidad y la defensa de la igualdad de las mujeres, vengan de donde vengan en el mundo", ha enfatizado la ministra, que ha puesto en valor la importancia de crear "una red de solidaridad con todas las mujeres del mundo".
"Queremos más derechos, queremos más paz, más derechos humanos y más democracia. No hay democracia si ésta no es democracia feminista", ha defendido.
Política