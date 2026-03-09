La ley de Junts para combatir la multirreincidencia aterriza en el Senado, donde varios grupos -entre ellos el PP, con mayoría en la Cámara- han presentado enmiendas que buscan endurecer una norma cuya tramitación ha enfrentado al PSOE con sus socios de gobierno.

El pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso dio luz verde a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu y la abstención de ERC.

La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.

El texto llega ahora al Senado, donde distintos grupos han presentado enmiendas, y este martes se reunirá la Comisión de Justicia para emitir su dictamen.