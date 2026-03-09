Un concejal del PSOE agrede a otro de Vox arrojándole un café al grito de "fascista" y lo justifica: "Me has llamado vago"

Momento de la agresión en la que el concejal del PSOE le tira un café al de Vox. EE

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Aranjuez, David Esteban Fernández Domínguez, ha presentado este lunes una denuncia contra el concejal socialista José María Cermeño Terol tras haberle lanzado un café durante una comisión informativa.

Tal y como ha informado Vox a EL ESPAÑOL, la agresión ocurrió durante una Comisión Informativa celebrada el pasado 20 de febrero. Según el vídeo proporcionado por el partido que gobierna en coalición con el PP en el municipio, el edil del PSOE le lanzó un recipiente con café durante el debate porque le había llamado "vago".

Concretamente, los hechos se produjeron mientras se discutía una propuesta del concejal delegado de Transportes de la formación para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3 de Cercanías, debido a las incidencias que afectan al servicio en el municipio.

Momento de la agresión del concejal del PP al de Vox.

De acuerdo con el relato de Vox, durante el debate un concejal socialista defendía que la propuesta no fuera admitida a trámite y se preguntaba una y otra vez si "tenemos competencia" para solicitar el trámite al Ministerio de su compañero de partido, Óscar Puente.

En ese momento, el portavoz del PSOE —distinto del edil denunciado— insulta llamando "gilipollas" al concejal de Vox, lo que llevó al edil de esta formación a solicitar al presidente de la comisión que le llamara al orden y comenzar a encararse con los dos ediles.

Tal y como se puede ver en el vídeo, el concejal denunciado intervino a continuación entre gritos de "porque lo eres, además de fascista", a lo que el portavoz de Vox respondió calificándole de "vago".

Entre esos insultos fue cuando, el edil socialista lanzó un recipiente con café en dirección al rostro del portavoz de Vox, que logró esquivarlo, para que terminara impactando finalmente contra la pared de su espalda.

Mientras lanzaba el café, el socialista insistía en que "tu no me llamas vago. Yo me dejo la piel por esta ciudad".

Tras lo ocurrido, el portavoz de Vox ha presentado una denuncia en la que solicita la imputación penal del concejal socialista por varios delitos, entre ellos atentado contra la autoridad pública, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad, delito de odio por motivos ideológicos y desorden público, al considerar que los hechos interrumpieron el desarrollo de la comisión.

El portavoz de Vox ha afirmado en declaraciones recogidas en la nota que "ninguna agresión" impedirá que su grupo continúe reclamando una auditoría de la línea C-3, una infraestructura que, según sostiene, afecta al día a día de numerosos vecinos de Aranjuez.

Más agresiones

El incidente se suma a otros episodios de tensión registrados en los últimos años en instituciones políticas.

En diciembre de 2023, el portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, protagonizó un enfrentamiento con el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño durante un pleno municipal en el que lanzó una botella de agua que salió despedida hacia él tras golpear unos documentos.

Meses después, en mayo de 2024, el diputado autonómico de Más Madrid Pablo Padilla fue sancionado por la Mesa de la Asamblea de Madrid tras realizar desde su escaño un gesto con la mano simulando disparar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante una intervención parlamentaria.

A nivel nacional, también se registró un episodio de tensión en 2018 cuando Josep Borrell denunció haber recibido un escupitajo por parte del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Jordi Salvador en los pasillos del Congreso de los Diputados de España.

Por el momento, el concejal socialista señalado en la denuncia no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.