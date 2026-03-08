Sánchez irá al Congreso tras para hablar de la guerra de Irán, pero sin someter su posición a votación
El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y pida permiso al Congreso para enviar la fragata "a una zona de conflicto"
Moncloa pide a los ministerios que preparen planes de contingencia ante el impacto de la guerra en Irán
-
Pedro Sánchez: "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no permitirá que el odio sustituya a los derechos y que se normalice la desigualdad: "No dejaremos que el pasado avance".
"Lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta de X en el Día Internacional de las Mujeres.
Sánchez ha acompañado el texto con un vídeo en el que ha recordado que si hoy las mujeres pueden votar, decidir, trabajar y vivir con más libertad que hace 50 años no es por casualidad, es porque alguien luchó por ello.
"Así que gracias a las mujeres que abrieron camino cuando nada era fácil, a las que sostienen nuestro país cada día y a las jóvenes que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás".
España hoy, afortunadamente, es un referente en materia de igualdad de género, ha agregado Sánchez, para quien esto "no nos da ninguna superioridad, nos da, eso sí, mucha responsabilidad".
En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 8, 2026
No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás.
No dejaremos que el pasado avance.
Más feminismo. Más igualdad.#8M 💜 pic.twitter.com/fJwgcRZ8nh
-
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección a Interior
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior.
Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.
Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia.
-
Albares advierte del alza de los precios y de posible llegada de refugiados por la guerra
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado de que la guerra en Irán afecta más a Europa que a su "promotor", Estados Unidos, y ha advertido de que está en juego "el alza del coste de la vida" y "la llegada masiva y descontrolada de refugiados desesperados".
En una entrevista con El País, publicada este domingo, el titular de Exteriores recalca que "todo eso está en juego por una guerra de la que ni se informó ni se preguntó a Europa" y vuelve a enarbolar el 'No a la guerra' contra un conflicto que califica de "violación flagrante del derecho internacional con consecuencias incalculables".
Además de en el alza de los precios energéticos, Albares pone el foco en los movimientos de población y recuerda la llegada de un millón de refugiados sirios a Europa por la guerra en 2015.
Ahora "estamos hablando de un país como Irán, de casi cien millones de personas. Podríamos estar ante un movimiento de población, como ocurrió en Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores", recalca Albares.
El ministro de Exteriores ha insistido en que no debe haber una coerción de Estados Unidos a España por su oposición a la guerra, y que el país tiene el derecho de su lado y ha defendido de nuevo la negativa a que Estados Unidos emplee las bases de la OTAN en esta guerra. Además, ha pedido una "voz más firme, más clara, más contundente" por parte de la Unión Europea.
Albares ha apuntado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no informó a los países de la Alianza de que Irán estaba a punto de tener armas nucleares y recalca que "en cualquier caso, nada justifica una guerra unilateral, sin informar a socios y aliados, en una violación del derecho internacional". Reclama una desescalada y volver a la mesa de negociación.
Respecto a la propuesta de Francia de crear una coalición para preservar las vías marítimas esenciales, como el estrecho de Ormuz, ha señalado: "No estamos ahora mismo en eso. No he tenido ningún contacto con mi colega francés al respecto".
-
Sánchez se solidariza con Arabia Saudí ante los ataques de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha solidarizado este sábado por la noche con Arabia Saudí ante los "injustificables" ataques que ha recibido por parte de Irán, y ha insistido en la necesidad de una desescalada del conflicto.
Sánchez ha expresado su apoyo a Arabia Saudí en una conversación mantenida con el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman, según ha informado en un mensaje publicado en la red social X.
"Acabo de hablar con el Príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman para expresarle la solidaridad de España por los injustificables ataques sufridos", ha comentado el presidente del Gobierno.
Tras explicar que sigue "muy de cerca" la situación, Sánchez ha considerado "imprescindible avanzar hacia la desescalada del conflicto y retomar el diálogo y la diplomacia".