Las claves nuevo Generado con IA Los partidos de izquierdas centraron el 8M en discursos contra la guerra y en apoyo a las mujeres oprimidas, evitando polémicas recientes del PSOE. La ministra Ana Redondo denunció la situación de las mujeres iraníes, que sufren tanto bajo el régimen de los ayatolás como por los actuales bombardeos. Redondo recordó también la represión de las mujeres afganas y la lucha de las ucranianas tras cuatro años de conflicto. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, subrayó que el feminismo es pacifista y condenó toda violencia contra la mujer, en España y en el mundo.

Los partidos de izquierdas han decidido obviar este domingo, durante las marchas feministas del 8M, el escándalo de los casos de acoso sexual que salpican a dirigentes del PSOE y la polémica sobre los gastos del exministro José Luis Ábalos en la prostitución.

En su lugar, han centrado los discursos reivindicativos en el No a la guerra de Pedro Sánchez, para denunciar al mismo tiempo la opresión que sufren las mujeres iraníes por parte del régimen de los ayatolás, y la operación militar puesta en marcha por EEUU e Israel para acabar con el régimen de los ayatolás.

Así lo ha expresado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha denunciado que las mujeres de Irán "antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas".

También ha recordado a las afganas que están en una "cárcel" por defender sus derechos y a las ucranianas "que llevan cuatro años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel".

La ministra ha lamentado que en distintos puntos del planeta "las mujeres siguen sufriendo la violencia y el rechazo a sus derechos".

Y ha pedido a los jóvenes que tengan muy presente que hay "más erótica" en la igualdad que en la "imposición machista".

Por su parte, la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha recalcado que "el feminismo también es pacifismo. Por eso alzamos la voz y decimos No a la guerra. Y condenamos todas las violencias, la violencia contra la mujer aquí y en cualquier lugar del mundo",

