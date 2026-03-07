Sánchez usa el 'No a la guerra' para reflotar la campaña de CyL y Aznar le acusa de connivencia con el terrorismo de Irán

Pedro Sánchez, Carlos Martínez y Ana Redondo, este sábado en un acto de campaña del PSOE en Soria. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez utiliza el lema 'No a la guerra' en la campaña del PSOE en Castilla y León, relacionando el conflicto de Irán con la economía española. Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar la "guerra ilegal" de Trump y de no preocuparse por el impacto económico en los ciudadanos. José María Aznar acusa a Sánchez de connivencia con el régimen iraní y de subordinar la política exterior a intereses electorales. El PP critica a Sánchez por no someter al Congreso el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, y recuerda su propio papel en la guerra de Irak.

El presidente Pedro Sánchez intenta reflotar la campaña electoral del PSOE en Castilla y León con su No a la guerra de Irán. Con un doble objetivo.

Por un lado, movilizar el voto de la izquierda, con ecos de la operación puesta en marcha contra Aznar en 2003 por la guerra de Irak.

Y por otro, culpar a Feijóo y Abascal de las consecuencias que el conflicto de Oriente Próximo van a tener para la economía, con un alza del precio del petróleo que podría provocar un repunte de la inflación.

"Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", ha reprochado este sábado Sánchez a los líderes del PP y Vox por su apoyo a la "guerra ilegal" de Trump.

"Feijóo no va a pagar el gas y la calefacción en Soria, ni Abascal la gasolina de los tractores en León o Palencia. Son unos hipócritas", añadió en alusión al impacto que la guerra va a tener sobre el precio de los carburantes.

España se ha ganado el respeto de todo el mundo.



Ese no a la guerra es un SÍ A LA PAZ, y a nuestras empresas, trabajadores y autónomos. A nuestro campo.



Feijóo y Abascal apoyan la guerra de Trump en Irán.



Son unos hipócritas.



Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de… pic.twitter.com/zCbq7hyuJO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 7, 2026

En cambio, anunció, el Gobierno va a "proteger a los españoles de las consecuencias de la misma", como ya hizo adoptando el escudo social frente a la pandemia y a la crisis de inflación de la guerra de Ucrania.

En otro acto de campaña celebrado el viernes en León, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero agitó el fantasma de los atentados del 11M: “Fijaos cómo se defendió nuestra seguridad cuando apoyó Aznar la guerra de Irak y lo que nos pasó”, señaló.

El expresidente José María Aznar ha respondido a ambos, en un artículo publicado por la fundación Faes, en el que acusa a Pedro Sánchez de mantener un silencio cómplice con el régimen de Teherán que masacra a su propia población, pisotea los derechos de las mujeres y financia el terrorismo internacional.

A través de la fundación Faes, Aznar ha sostenido que Pedro Sánchez "avala la paz, pero sólo la de los cementerios, la que impone la teocracia iraní masacrando manifestantes y reprimiendo brutalmente a las mujeres".

A su juicio, el No a la guerra de Pedro Sánchez ante el conflicto de Oriente Próximo es una muestra más de la "falta de escrúpulos" del presidente del Gobierno a la hora de "subordinar la política exterior española a sus propios intereses" electorales.

"Anegado por la corrupción, destruido su partido bajo la obediencia de secta a un tipo políticamente tóxico como Sánchez, el presidente del Gobierno arrastra a España al aislamiento y la exclusión", añade Faes sobre el enfrentamiento del Ejecutivo con Donald Trump, por impedirle utilizar las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla).

Aznar también ha aprovechado para recordar que (en contra de lo que sostienen Sánchez y Zapatero) no hubo tropas españolas en la invasión de Irak: nuestro país únicamente participó luego en las operaciones de "estabilización y reconstrucción" del país, "bajo el paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas".

Además, indica Faes, Aznar compareció siete veces en el Congreso y sometió esta decisión a votación en la Cámara Baja el 4 de marzo de 2003 (salió adelante con 183 votos a favor).

En cambio, el PP denuncia que Sánchez incumple la Ley de Seguridad Nacional (aprobada por Zapatero en 2005), al negarse a someter a la decisión del Congreso el envío de la fragata Cristóbal Colón a aguas de Chipre, después de que la isla fuera atacada por un dron (aunque no está confirmado que procediera de Irán).

El presidente Pedro Sánchez ha sido recibido con gritos de "¡No a la guerra!" al tomar la palabra durante el acto del PSOE en Soria, en el que ha intervenido junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

"Como en 2023, hoy y siempre España dirá no a la guerra", se ha reafirmado el presidente.

Ha presentado su enfrentamiento con Trump como un acto de defensa de la "soberanía" nacional, y ha presumido de que hoy se respeta a España en el mundo por su defensa de los "derechos humanos".

La ministra de Igualdad reivindica a Sánchez como “superhéroe de la democracia, de la paz y del feminismo” y remarca el “no a la guerra”: “En el mundo te quieren a ti porque representas a la dignidad humana”

pic.twitter.com/fsAyj3EXNf — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 7, 2026

Por su parte, la ministra Ana Redondo ha apuntalado este relato presentando a Pedro Sánchez como un “superhéroe de la democracia, de la paz y del feminismo”.