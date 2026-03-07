Sánchez dice ahora que envía la fragata "a petición de Chipre": un supuesto que impone la aprobación del Congreso

El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y someta la decisión al Congreso, cuestionando la falta de respaldo parlamentario y la transparencia del Gobierno en esta acción militar.

La misión original de la fragata en el Báltico terminó antes del estallido del conflicto, y su despliegue actual en Chipre responde a una nueva operación de defensa y disuasión en una zona de conflicto.

Según la Ley de Defensa Nacional, si la misión no está relacionada directamente con la defensa de España, requiere autorización del Congreso, lo que el Gobierno no ha solicitado.

El Gobierno justifica el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre por una petición expresa del Gobierno chipriota, desvinculando la operación de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán.

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre responde a "una petición expresa" del Gobierno chipriota.

Es el argumento central para desligar esta operación de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y mantener en pie el discurso del "no a la guerra" que el propio presidente proclamó en su comparecencia institucional del miércoles por la mañana.

Pero ese mismo argumento activa una trampa legal que Moncloa podría no haber calculado. El artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional establece que, para que las Fuerzas Armadas realicen misiones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional", deben cumplirse tres condiciones.

La primera de ellas: "Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas por organizaciones internacionales de las que España forme parte".

Es decir, "particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias".

De este modo, si Sánchez admite que actúa a petición de Chipre, reconoce implícitamente que la misión no está "directamente relacionada con la defensa de España". Y entonces, conforme a esa misma ley, como publicaba EL ESPAÑOL este jueves, necesita la "autorización" del Congreso.

La ley es clara: si la misión es a petición de Chipre, no es defensa directa de España y el Congreso tiene que autorizarla. Sánchez se ha pillado los dedos con su propio argumento. Pero éste no es el único flanco abierto. Hay un segundo argumento del Gobierno que hace aguas.

A ocho días de la guerra

Para negar que se trate de una misión nueva, los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños y José Manuel Albares han insistido en que la fragata simplemente "continúa" la operación que ya realizaba: el acompañamiento al portaaviones francés Charles de Gaulle en aguas del Báltico.

Pero los hechos desmontan esta versión de forma rotunda.

La propia Armada Española publicó el 24 de febrero un comunicado oficial en el que dejaba constancia de que el ejercicio Steadfast Dart 26, el mayor adiestramiento aliado del año, se había "desarrollado entre el 1 y el 20 de febrero en el mar Báltico y el mar del Norte".

Y ese mismo día, el Mando Marítimo de la OTAN confirmaba en su web que "el principal ejercicio conjunto de despliegue de la OTAN para 2026 ha concluido".

Es decir, ocho días antes de que estallara la guerra contra Irán, la misión en la que participaba la Cristóbal Colón ya había terminado oficialmente. Ambos comunicados, el español y el de la alianza Atlántica, lo corroboran sin margen de duda.

Primero no, luego sí

Fuentes internas de la Armada confirman a EL ESPAÑOL que la fragata inició su regreso a la base naval de Ferrol el 23 de febrero. La misión de adiestramiento había concluido y la tripulación emprendía el camino de vuelta a casa, cinco días antes del primer bombardeo sobre Teherán.

¿Qué ocurrió después? En la noche del sábado 28 de febrero al domingo 1 de marzo, la base británica de Akrotiri, en Chipre, recibió el primer ataque con drones de fabricación iraní.

Francia decidió al día siguiente redirigir de inmediato su portaaviones Charles de Gaulle para reforzar la defensa del pequeño país insular de la Unión Europea.

El martes 3, París pidió al resto de países cuyas embarcaciones habían acompañado al portaaviones durante el Steadfast Dart 26 que se sumaran a esta nueva misión.

Según las mismas fuentes de la Armada, España no iba a hacerlo en un principio. De hecho, la fragata habría llegado a su base de Ferrol en la madrugada del miércoles al jueves.

Pero a las 3.30 de esa madrugada, la Cristóbal Colón estaba siendo "municionada" y su tripulación recibía instrucciones para volver a zarpar y unirse al barco francés camino de Chipre.

Para estas fuentes, la conclusión es inequívoca: la misión OTAN de adiestramiento "había terminado" y ahora se le asignaba una "nueva" misión para reforzar la defensa de un Estado socio de la UE en un "escenario de conflicto".

No era una continuación, sino una operación distinta, de disuasión, defensa y rescate en una zona de guerra activa.

El Gobierno envía así la fragata más avanzada tecnológicamente de la Armada española a una zona donde ya hay operaciones militares en curso, sin pasar por el Congreso.

El propio portal de La Moncloa reconoce que "la Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle".

Aunque, contradictoriamente, lo atribuye al ejercicio de adiestramiento terminado 11 días antes, reconoce que su misión será "ofrecer protección y defensa aérea" cerca de Chipre, complementando la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía.

"Un mundo y una España con reglas"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y responsable de las políticas de Defensa, Cuca Gamarra, fue tajante.

Una nueva misión como ésta "tiene que contar con la autorización o ratificación del Congreso", en caso de decidirse de urgencia, tal y como indica la Ley de Defensa Nacional y se ha hecho al menos 26 veces desde 2005.

Gamarra exigió a Sánchez que comparezca con "claridad y transparencia", y no sólo para informar, sino para someter su decisión a votación en la Cámara. "Del mismo modo que defendemos y pedimos un mundo con reglas, en España hay reglas y tienen que cumplirse", advertía.

El PP exige al Gobierno que se someta "a la democracia y a la legalidad", y se pregunta por qué Sánchez no quiere someter esta cuestión al Congreso.

Gamarra se respondía a sí misma: "Porque no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios sobre las decisiones que está tomando, unos socios que se dejan engañar".

Fuentes de la dirección del PP añaden que el problema del PSOE se agrava porque, si hubiese votación, "se vería el apoyo expreso de Sánchez a una misión en escenario de conflicto".

Y, sobre todo, que lo haría de la mano "únicamente" del Partido Popular, "único partido de Estado que quiere que España sea un socio fiable y un aliado leal en la UE y en la OTAN".

"Cambio de opinión"

Según estas mismas fuentes, la asignación de la "mejor fragata de la Armada española" a Chipre se trata de "una misión europea, pero no de la UE", porque Chipre no ha invocado el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea.

Dicho artículo establece la obligación de defensa común entre los Estados miembros, similar al artículo 5 de la OTAN.

No existe, por tanto, ningún mandato formal comunitario que ampare la operación. La coordinación se está haciendo de forma bilateral, impulsada exclusivamente por Francia.

Estas fuentes reconocen que Sánchez podría haberse amparado en que hubo de tomar la decisión "con carácter de urgencia" e ir al Congreso a "solicitar la ratificación", como prevé el artículo 17.3 de la propia ley.

Pero no es el caso: Moncloa ha anunciado que Sánchez irá al Congreso el 18 de marzo, cuando la fragata llevará ya más de una semana en el teatro de operaciones. Aseguran desde el PP que el presidente no pretende pedir autorización, "sino simplemente informar".

En el partido de Feijóo están convencidos de que el "cambio de opinión" de Sánchez se sustanció después del rapapolvo de Donald Trump, cuando ordenó romper relaciones comerciales, junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

"Cuando la portavoz, al día siguiente, dijo que España había aceptado cooperar, es evidente que ya sabía que Sánchez había rectificado, y que iba a colaborar en la defensa de Chipre".