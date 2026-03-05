Masih Alinejad, exiliada iraní: "Sánchez utiliza los cuerpos heridos de mi pueblo como munición contra otros partidos"

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo y la periodista Masih Alinejad, durante la celebración de la jornada ‘8 de marzo' en el Congreso de los Diputados. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Masih Alinejad, periodista y activista iraní exiliada, critica que Pedro Sánchez use la situación de Irán como arma política en España. Alinejad reprocha a Sánchez haber guardado silencio ante la represión y masacre en Irán tras las protestas contra el régimen de los ayatolás. La activista considera que el conflicto en Irán no debería ser utilizado en debates políticos entre partidos españoles, sino visto como una cuestión de derechos humanos.

"Sánchez utiliza los cuerpos heridos de mi pueblo como munición política contra otros partidos". Con esta frase ha sentenciado la periodista y activista iraní, Masih Alinejad, la postura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

La activista, exiliada a Nueva York desde hace años por su oposición al régimen de los ayatolás, le ha reprochado al Jefe del Ejecutivo que utilice la operación militar estadounidense-israelí sobre Irán como arma "política".

"Esto no tiene nada que ver con tu lucha. Tampoco con la derecha ni la izquierda. Esto no es política, es opresión. Sánchez decidió mantenerse en silencio ante la masacre en mi país, derivadas de las protestas contra los ayatolás".

