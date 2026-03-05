La izquierda utiliza la guerra de Irán para desenterrar el 11-M: "Aznar metió a Madrid en el peor atentado de la historia"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026. Diego Radamés / Europa Press

La guerra en Oriente Próximo y el debate sobre la posición internacional de España han marcado este jueves la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde el enfrentamiento entre Gobierno y oposición ha terminado derivando en un cruce de acusaciones sobre el atentado terrorista del 11-M y el papel del expresidente José María Aznar, a quien la izquierda ha tachado de "culpable" de este hecho.

Precisamente, ha sido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la que ha acusado al Partido Popular de "jalear una guerra que sólo va a traer caos e inseguridad al mundo", vinculando esa postura con la intervención española en Irak durante el Gobierno de José María Aznar.

"Si tanto les gusta la guerra vayan ustedes, si tanto le gusta la guerra vaya usted con Santiago Abascal", ha afirmado Bergerot desde la tribuna. La portavoz ha ido más allá al responsabilizar políticamente al expresidente del Gobierno del contexto que desembocó en los atentados del 11-M.

"Jalean una guerra que sólo va a traer caos e inseguridad al mundo, exactamente igual que hizo Aznar hace 23 años, cuando Madrid pagó la peor decisión del Partido Popular con el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país y 192 muertos", ha sostenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con dureza tanto a Más Madrid como al Gobierno central, al que ha acusado de mantener una política internacional "irresponsable" ante el conflicto con Irán.

Durante su intervención, Ayuso ha ironizado con la defensa que, a su juicio, hace parte de la izquierda de regímenes como el iraní o el afgano.

"Les animo a ir solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", ha afirmado.

La dirigente madrileña ha recordado que en Irán gobierna el régimen ayatolá, al que ha acusado de reprimir a mujeres y homosexuales y de haber cometido miles de asesinatos políticos. En este sentido, ha asegurado que, "si fuera por el PSOE", ese régimen "seguiría armándose nuclearmente toda la vida".

Sánchez el "líder adolescente"

Ayuso también ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar como un "líder adolescente rebelde" en política internacional.

"¿Derecho internacional? Pero si no respetan el derecho español, qué Derecho internacional…", ha afirmado, reprochando al Ejecutivo que invoque ese principio mientras, a su juicio, "no respeta el derecho español".

La presidenta madrileña ha insistido en que el jefe del Ejecutivo "no es fiable" para los socios europeos. "Lo peor es que Sánchez está utilizando los intereses y el futuro de los españoles mientras le carcome la corrupción y los escándalos y está utilizando el comportarse como un líder infantil adolescente para bochorno de los líderes europeos que intentan mediar en algo tan complicado", ha señalado.

"Un adolescente rebelde pero que se sabe ya a ojos del mundo: Sánchez no es fiable, su gobierno no es fiable y, por tanto, trasladan a los ojos del mundo que España no es fiable", ha añadido.