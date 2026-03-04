La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó ayer contra las "peinetas" de Pedro Sánchez a Estados Unidos y ha criticado que esté dejando a España "a la altura del betún".

"No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros porque le damos la espalda a naciones enteras. Ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa ¿Les vamos a pedir algo? Me extraña mucho", afirmó en un acto en Ävila, en plena campaña electoral de Castilla y León.

Es por ello que ha criticado que el presidente del Gobierno no "mida las consecuencias" de sus acciones porque solo gobierna "para su parte de muro" y para "tener contentos" a sus socios.

"Están intentando impedir la alternancia política. Yo me espero cualquier cosa de aquí a las elecciones, cuando tenga bien el señor presidente, reconocer que España no le quiere. Me espero cualquier cosa", ha aseverado Díaz Ayuso.