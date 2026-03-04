España se juega el suministro de gas y 60.000M al año en comercio e inversión: Sánchez mantiene su pulso con Trump
Ayuso carga contra las "peinetas" de Sánchez a EEUU y critica que esté dejando a España "a la altura del betún"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó ayer contra las "peinetas" de Pedro Sánchez a Estados Unidos y ha criticado que esté dejando a España "a la altura del betún".
"No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros porque le damos la espalda a naciones enteras. Ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa ¿Les vamos a pedir algo? Me extraña mucho", afirmó en un acto en Ävila, en plena campaña electoral de Castilla y León.
Es por ello que ha criticado que el presidente del Gobierno no "mida las consecuencias" de sus acciones porque solo gobierna "para su parte de muro" y para "tener contentos" a sus socios.
"Están intentando impedir la alternancia política. Yo me espero cualquier cosa de aquí a las elecciones, cuando tenga bien el señor presidente, reconocer que España no le quiere. Me espero cualquier cosa", ha aseverado Díaz Ayuso.
El presidente del PP ha defendido España como "país fiable", ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez y ha advertido a los españoles de que ante una "situación internacional crítica", no es admisible la "constante irresponsabilidad de la política exterior" del Gobierno español.
Tras el anuncio de Donald Trump de cortar "toda relación" comercial con España por vetarle el uso de las bases de Rota y Morón en la operación contra los ayatolás en Irán, Alberto Núñez Feijóo ha emitido un diagnóstico tajante.
Un mensaje claro:— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 3, 2026
• Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación. España es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente. España es mucho más que su mal Gobierno.
• A los españoles: la situación internacional… pic.twitter.com/Ld4Zjyhdtv
La decisión del Ejecutivo "no es equidistante", si "un régimen odioso", en palabras de Sánchez, "le da las gracias y EEUU le considera un terrible aliado, falla usted".
Feijóo lamenta que, "por ganar unos votos", el Gobierno de España está metiendo a los españoles en enormes problemas: "Son unos irresponsables", comentaban minutos antes en conversación con EL ESPAÑOL, señalando que Moncloa ha llevado al límite la relación con el principal socio estratégico de España.
El Gobierno de España se ha lanzado a una operación de contención diplomática para minimizar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha calificado a España de "aliado terrible".
Ante la advertencia de Washington de romper el comercio bilateral, Moncloa se refugia en el paraguas de la Unión Europea y el multilateralismo.
En Moncloa restan importancia al alcance de las declaraciones del presidente norteamericano y han defendido que España dispone de instrumentos para “contener posibles impactos, apoyar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro".
Aunque han advertido de que, si la Administración estadounidense opta por revisar la relación comercial, deberá hacerlo “respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”.
En este sentido, el Ejecutivo recuerda que la política comercial es competencia comunitaria y que cualquier modificación sustancial debe canalizarse a través de los mecanismos establecidos entre Bruselas y Washington.
Sánchez comparece en Moncloa para responder a Trump y abordar la situación en Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy a las 9:00 horas desde Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte de Donald Trump por su actitud ante los ataques de EEUU e Israel a Irán.
También expondrá la posición del Ejecutivo sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque.
Sánchez reiterará los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidenses en esta acción que ya ha lamentado que esté al margen del derecho internacional, aunque ha criticado también al régimen iraní.
La comparecencia, según fuentes del Gobierno, estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump en las que ha criticado a España por su posición ante este conflicto, pero, tras ellas, se prevé que el jefe del Ejecutivo responda también a las mismas.
Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con el país después de la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.
También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.