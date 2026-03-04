Los madrileños no pagarán impuesto de transmisiones por la compraventa de arte: Ayuso lo bonificará al 100%

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid bonificará al 100% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte a través de galerías y marchantes. La medida supondrá la eliminación del gravamen del 4% y un ahorro estimado de 700.000 euros para los contribuyentes dedicados a esta actividad. El objetivo es reforzar la competitividad del sector madrileño en el mercado internacional y consolidar la región como polo del arte en España. Madrid concentra el 30% de las galerías de arte del país y ocupa el quinto puesto en Europa por volumen de mercado, tras Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles una nueva rebaja fiscal para los madrileños.

En esta ocasión, la líder regional ha confirmado que se va a bonificar el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) en la compraventa de obras de arte realizadas a través de galerías especializadas y marchantes. Una medida que supone, en la práctica, la eliminación del actual gravamen del 4%.

Díaz Ayuso ha avanzado esta rebaja fiscal durante su visita al Salón de Arte Moderno (SAM), que se celebra hasta el 8 de marzo en el Círculo de Bellas Artes. Esta cita, impulsada por el galerista y anticuario Jorge Alcolea, alcanza ya su novena edición y se ha consolidado como uno de los encuentros que orbitan en torno a ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo.

La bonificación se aplicará a la compra y venta de obras que hayan sido objeto de transacciones previas y que se canalicen a través de estos intermediarios profesionales. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, la medida producirá un ahorro cercano a los 700.000 euros para los contribuyentes dedicados a esta actividad.

El Gobierno regional defiende que esta decisión permitirá reforzar la competitividad del sector madrileño en el mercado internacional y avanzar en la consolidación de la región como polo del arte en España.

Hay que recordar que Madrid concentra el 30% de todas las galerías que operan en el país, que ocupa el quinto puesto en Europa por volumen de mercado, por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con en torno al 1% del total global.

Desde la Puerta del Sol subrayan que, dentro del marco competencial autonómico, la medida contribuye a generar un entorno fiscal más favorable frente a otras cargas tributarias que dependen del Estado, como el IVA del 21%, superior al aplicado en países como Italia (5%), Francia (5,5%) o Alemania (7%).

Precisamente, el IVA del 21% en el arte es algo que el colectivo de galeristas y creadores lleva años denunciando que sea reducido ante los oídos sordos del Ministerio de Cultura. En España se reduce al 10% si el artista lo vende de forma directa pero, si lo hace a través de una galería será del 21%.

La bonificación responde a una demanda del propio sector, explican desde Presidencia, asumida tanto por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo como por la de Cultura, Turismo y Deporte, que han venido trabajando con las asociaciones representativas para reforzar la posición de Madrid en el circuito internacional del arte.

El Ejecutivo autonómico enmarca esta rebaja en una política más amplia de respaldo al arte contemporáneo. Para 2026, la Comunidad destinará 9,4 millones de euros al programa de Museos y Exposiciones.

Desde 2020, además, se han invertido 500.000 euros anuales en la adquisición de obras, con un total acumulado de 332 piezas incorporadas en este periodo. Entre las actuaciones recientes figura la ampliación del almacén del Museo CA2M, en Móstoles.

La región mantiene asimismo su apoyo a ferias y citas de referencia como ARCO, ESTAMPA y APERTURA, además de dedicar 300.000 euros anuales a las Ayudas a la Creación. A ello se suman programas centrados en el talento emergente, como la Sala de Arte Joven, Circuitos de Artes Plásticas y Se Busca Comisario.