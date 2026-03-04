Feijóo justifica el ataque a Irán: 'Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y allí no se protegen'

Insiste en que la política exterior debe ser de Estado y no responder a intereses partidistas, señalando que la postura del Ejecutivo resta credibilidad y protagonismo a España.

Feijóo advierte que esta decisión debilita la relación bilateral con EE.UU. y la posición de España en la Unión Europea.

El líder del PP acusa al Gobierno de Sánchez de aislar a España internacionalmente al negar el uso de las bases militares a Estados Unidos e Israel.

Feijóo justifica el ataque a Irán priorizando los derechos humanos sobre el derecho internacional, y critica la falta de protección de estos en el país persa.

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su visita este miércoles a Bilbao para lanzar otro duro mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez por su negativa a autorizar el uso de las bases españolas en la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen ni se respetan", declaró el líder del PP, en un foro con más de un centenar de empresarios, economistas y representantes sociales del País Vasco.

Feijóo intervino durante más de una hora en un desayuno de trabajo al que acudieron, entre otros, el presidente del PNV y exportavoz en el Congreso, Aitor Esteban, y su antecesor al frente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar.

Feijóo aseguró que acudía al País Vasco porque tiene "la intención de ser presidente del Gobierno de España". Es decir, "de toda España, también de los vascos".

Pero la actualidad internacional desplazó el discurso económico inicial. El presidente del PP reclamó una política exterior "de Estado" y acusa a Sánchez de "aislar a España de la UE y del mundo" al negarse a respaldar a los aliados en el ataque contra Irán.

Preguntado por el ataque a Irán, Feijóo se situó "del lado de los socios y aliados" de nuestro país y justificó la intervención militar. "La política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y de la posición ideológica del Gobierno de turno", insistió.

Y según el líder popular, la posición de Sánchez responde "a su interés de robar votos, no al de defender a España".

Feijóo advirtió de que con la negativa del Ejecutivo a Washington para el uso de las bases de Rota y Morón, a su juicio, "debilita" la relación bilateral con Estados Unidos y la posición de España dentro de la Unión Europea.

Recordó las recientes protestas en Teherán, en las que fueron "masacradas" más de 30.000 personas.

"Irán masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región", enumeró. Por eso, afirmó, "cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor".

El líder del PP defendió que España "debe estar con sus aliados", y advirtió de las "consecuencias" de no hacerlo. "Si no, nos quedamos sin marco operativo", alertó.

Pidió preservar la relación con Estados Unidos, "aunque sea difícil" con este presidente, y mantener la cooperación dentro de la UE. "No podemos salirnos de ahí por intereses personales del presidente del Gobierno", remachó.

Irán y Venezuela

Empeñado en descomponer los argumentos de Sánchez, Feijóo insistió en que "no debemos contemporizar con Irán, como no debimos hacerlo con Venezuela", y acusó al presidente de romper la coherencia de la política exterior española.

"La posición del Ejecutivo no obedece a los intereses de España, sino a los intereses del partido que la gobierna", denunció.

El líder popular señaló que esta actitud a lo único a lo que lleva es a la falta de credibilidad y, por tanto, al "aislamiento internacional" del país. "España está más sola que nunca, no es un socio fiable y no cuenta para definir posiciones estratégicas", lamentó.

En su opinión, las decisiones del Gobierno "han convertido a España en un actor menos seguro, menos estable y menos protagonista en Europa y en el mundo".

Feijóo reprochó al Ejecutivo que use la política exterior "para sostener a un Gobierno en precario" y pidió a los socios y aliados que "no confundan a este Gobierno en precario con los casi 50 millones de ciudadanos españoles".

El líder del PP cerró este asunto apelando al sentido de Estado y a la necesidad de una política exterior "consensuada y responsable".