-
El Gobierno vigilará "la especulación" de los precios de la gasolina por el conflicto en Irán
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que el Gobierno ya está preparado para "proteger con un escudo a los consumidores" por las consecuencias del conflicto en Irán, que ha disparado los precios del gas y petróleo.
"Ya pasamos por algo similar en 2022. Estamos preparados para saber qué hacer para que los españoles no sufran por este conflicto", ha asegurado este martes en La Hora de La 1 de TVE.
"Estamos haciendo una monitorización muy detallada del impacto de esta situación para la economía y el posible efecto para los consumidores", añade.
Preguntado por si el Gobierno ya estudia una bonificación para la gasolina, como los 20 céntimos por la guerra de Ucrania, Cuerpo se ha limitado a decir que aún es "pronto" para abordar esta cuestión.
"Hay que ser prudentes y hay que esperar. Es pronto para saber el impacto final de esta crisis", ha añadido. Y ha recordado que "el gas cerró ayer por encima de los 40 euros, en el caso de Ucrania estuvo por encima de los 340 euros".
También ha anunciado que el Gobierno estará "encima de la evolución de los precios" y "vigilará la especulación".
-
La afiliación recupera el pulso con 97.000 ocupados más en febrero gracias a construcción, industria y educación
La afiliación a la Seguridad Social recuperó el pulso en el mes de febrero y aumentó en 97.000 ocupados, tras la debacle del primer mes del año (270.700 menos). Construcción, industria y educación tiraron del empleo en el mes más corto del año.
España acabó febrero con una afiliación media de 21,67 millones de personas, tras crecer apenas un 0,47%. La subida mensual se quedó por debajo de los 100.000 afiliados de mejora de ese mismo mes en 2025 y 2024.
El empleo mantuvo en febrero un ritmo de crecimiento del 2,24%, dos décimas menos que en enero y el nivel más bajo desde junio del año pasado. Aún así, en los últimos doce meses se han creado.
El mes de febrero suele servir para recuperar la normalidad en la estructura del mercado laboral español, después del tremendo ajuste estacional que se produce tras la Navidad en una economía tan vinculada a los servicios y la hostelería.
De hecho, en febrero destacan los 17.478 afiliados más que ha habido en la construcción, un sector en auge que está llamado a recuperar parte de la inversión productiva a partir de este año.
Junto a ese sector, destacan los 30.142 ocupados más en educación (un 2,28% de aumento), con el inicio del año, y los casi 23.000 en que mejora la hostelería, tras el ajuste sufrido en enero.
Del lado negativo, la afiliación cayó sobre todo en el comercio (casi 13.500 menos), la logística (2.000) y las actividades sanitarias, que se dejaron en febrero 9.500 afiliaciones.
-
Abascal reprocha que el PP "promete el oro y el moro" para llegar a los gobiernos y "sólo trae una de esas cosas"
El líder de Vox ha reprochado este lunes que al Partido Popular "le gusta estar en los gobiernos" y que para llegar a ellos "prometen el oro y el moro", pero "sólo trae una de esas dos cosas", ha aseverado antes de recordar que su formación se salió de los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Castilla y León, cuando los 'populares' se comprometieron con Pedro Sánchez al reparto de migrantes.
Así lo ha aseverado lo dijo ayer por la tarde en un Aranda de Duero, Burgos, en plena campaña para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, donde ha acompañado al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.
Después de mencionar en varias ocasiones la posición de Vox en contra de lo que ven como "inmigración masiva" y otros asuntos de la política nacional e internacional, ha negado la tesis de Feijóo de que Vox "no quiere estar en los gobiernos porque no se quiere desgastar". "No me han montado todo este lío y no estoy con mi familia porque me divierte estar en una plaza pegando cuatro voces. Queremos gobernar", ha enfatizado.
-
El debate de investidura de María Guardiola arranca hoy sin cerrar un acuerdo con Vox en Extremadura
El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura arranca este martes en la Asamblea de Extremadura, sin que hasta el momento se haya cerrado un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.
La primera sesión de este debate comenzará a las 17:30 horas, con el discurso de la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura, sin límite de tiempo, en el que expondrá su programa de gobierno y pedirá la confianza de la Cámara regional.
Una vez concluido el discurso, la sesión se suspenderá hasta las 9:30 horas del día siguiente, miércoles día 4, cuando será el turno de los grupos parlamentarios, que dispodrán de una primera intervención de 30 minutos, a los que Guardiola podrá responder de forma conjunta o separada, sin límite de tiempo, tras lo que se abrirá un nuevo turno de los partidos de 10 minutos, y una dúplica de la candidata.
Tras el debate, tendrá lugar la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, en la que María Guardiola necesitará la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, es decir, 33 votos, para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.
Todo apunta a que Guardiola no logrará los apoyos en primera votación al no tener un acuerdo con Vox, por lo que 48 horas después, es decir, el viernes, se convocorá una segunda sesión en la que necesitará mayoría simple.
-
El Gobierno aprueba hoy el Estatuto del Becario, que recoge multas de hasta 225.000 euros a las empresas
El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.
"El Estatuto de las personas becarias va al Consejo de Ministros. No se puede consentir de ninguna manera que terminen siendo contratos de personas trabajadoras o que de alguna manera se cubran puestos de trabajo con personas que están en un periodo de formación o de prácticas, porque esto tiene nombre, y es explotación laboral y es mano de obra esclava, y con esto hay que acabar, con estas prácticas hay que terminar", ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Entre estas posibles irregularidades, el Ministerio destaca la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubiertas de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica.
El Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.
-
Israel carga contra Sánchez por su posición en el conflicto con Irán: "¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha reprochado la postura del Gobierno de España en el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. "¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", ha cuestionado.
En un mensaje en X, Sa'ar ha recogido una publicación de la Embajada de Irán en España en la que ésta traslada su respeto por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rechazar prestar apoyo militar a EEUU en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), una posición que la Embajada ha considerado "en consonancia con el derecho internacional".
"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el "lado correcto" de la historia?", ha preguntado Sa'ar.
