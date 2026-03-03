El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que el Gobierno ya está preparado para "proteger con un escudo a los consumidores" por las consecuencias del conflicto en Irán, que ha disparado los precios del gas y petróleo.

"Ya pasamos por algo similar en 2022. Estamos preparados para saber qué hacer para que los españoles no sufran por este conflicto", ha asegurado este martes en La Hora de La 1 de TVE.

"Estamos haciendo una monitorización muy detallada del impacto de esta situación para la economía y el posible efecto para los consumidores", añade.

Preguntado por si el Gobierno ya estudia una bonificación para la gasolina, como los 20 céntimos por la guerra de Ucrania, Cuerpo se ha limitado a decir que aún es "pronto" para abordar esta cuestión.

"Hay que ser prudentes y hay que esperar. Es pronto para saber el impacto final de esta crisis", ha añadido. Y ha recordado que "el gas cerró ayer por encima de los 40 euros, en el caso de Ucrania estuvo por encima de los 340 euros".

También ha anunciado que el Gobierno estará "encima de la evolución de los precios" y "vigilará la especulación".