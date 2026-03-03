Sánchez desdeña la ruptura comercial de Trump: "Ayudará a los sectores" afectados y "diversificará los suministros"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español minimiza la amenaza de Trump de romper el comercio bilateral y asegura que apoyará a los sectores afectados y diversificará los suministros. Moncloa defiende que la política comercial es competencia de la Unión Europea y cualquier cambio debe gestionarse entre Bruselas y Washington. Las posibles represalias de EE.UU. afectarían especialmente al aceite, jamón y vino, productos que España exporta por casi 17.000 millones de euros anuales. El Ejecutivo español recalca su papel como socio fiable de la UE y la OTAN, y niega que España esté aislada internacionalmente pese a las críticas de Trump.

El Gobierno de España se ha lanzado a una operación de contención diplomática para minimizar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha calificado a España de "aliado terrible".

Ante la advertencia de Washington de romper el comercio bilateral, Moncloa se refugia en el paraguas de la Unión Europea y el multilateralismo.

En Moncloa restan importancia al alcance de las declaraciones del presidente norteamericano y han defendido que España dispone de instrumentos para “contener posibles impactos, apoyar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro".

Aunque han advertido de que, si la Administración estadounidense opta por revisar la relación comercial, deberá hacerlo “respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”.

En este sentido, el Ejecutivo recuerda que la política comercial es competencia comunitaria y que cualquier modificación sustancial debe canalizarse a través de los mecanismos establecidos entre Bruselas y Washington.

Este comunicado del Gobierno será complementado este miércoles con una declaración institucional de Pedro Sánchez desde La Moncloa.

Según fuentes gubernamentales será "para valorar los últimos acontecimientos internacionales" y se emitirá a las 9 de la mañana.

En la actualidad, España exporta bienes a Estados Unidos por valor de casi 17.000 millones de euros anuales. Los sectores más afectados si se aplican las represalias de Trump serían el aceite, el jamón y el vino.

Desde el Ejecutivo recuerdan que España es “una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU”.

Moncloa también ha defendido que España es “un miembro clave de la OTAN que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”.

Un argumento que choca con las afirmaciones del presidente norteamericano que recordaba este mismo martes que los problemas con España vienen desde que Sánchez se negó en la cumbre de la OTAN a cumplir con el objetivo del 5% del gasto del PIB en Defensa.

Antes de las amenazas de Trump, el Gobierno había rebajado la tensión al afirmar que la postura de España, distante de EE.UU., pero también de países comunitarios como Francia o Alemania, no suponía una afrenta a los socios.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, incluso negaba que España estuviese quedándose aislada.

"No estamos solos. El planteamiento de España representa el sentimiento abrumador en el mundo. Somos más países y millones de personas en el mundo los que seguimos creyendo en el multilateralismo", había afirmado el ministro.

Albares también había añadido que no ha recibido quejas por prohibir a EE. UU. usar las bases de Morón y Rota para operaciones en Irán. Unas afirmaciones que quedaban luego desmentidas tras las declaraciones de Trump contra España quien lamentaba que sea un país "con gente maravillosa" pero con malos gobernantes.