Éste es el estudio con IA del PP que cuestiona las consultorías de Zapatero: "Es texto adaptado de informes reales de la OMS"

Zapatero reconoció el cobro por los informes y defendió la legalidad de los contratos, negando cualquier intermediación en el rescate de Plus Ultra.

El PP sostiene que el texto carece de metodología, estructura y aportación analítica propias, considerando injustificados los honorarios cobrados por Zapatero.

El análisis concluye que al menos uno de los informes de Zapatero no es original, sino una compilación de fragmentos de comunicados y declaraciones de la OMS y medios.

El PP ha utilizado herramientas de IA para analizar informes de consultoría realizados por Zapatero para la empresa de su amigo 'Julito' Martínez.

"Es texto derivado o adaptado, basado en informes reales de la OMS". Así resume el Partido Popular el contenido de uno de los informes de consultoría global que José Luis Rodríguez Zapatero entregó a Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, alias Julito.

Ese trabajo forma parte del paquete por el que el expresidente cobró más de 450.000 euros, casi la misma cantidad que su cliente recibió presuntamente por su trabajo para Plus Ultra, una aerolínea vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe elaborado por el equipo del PP durante la preparación de la comparecencia de Zapatero en la comisión Koldo del Senado.

Los populares sometieron esos textos a herramientas de Inteligencia Artificial para medir su originalidad y "rastrear el origen de las frases, datos y objetivos" que el expresidente presentó como producto propio.

El resultado cuestiona de raíz el valor de esas consultorías globales. Según el análisis, al menos uno de los documentos de Zapatero "no es un informe original" de un experto, sino "una compilación rudimentaria" de fragmentos de comunicados y declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de medios que los reproducen.

El PP sostiene que se trata de un texto "ensamblado sin atribución", sin estructura ni aportación analítica y, por tanto, impropio de los honorarios que cobró.

Todo ello mientras Julito Martínez ingresaba, a través de sus sociedades, 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años.

Fernando Martínez Maíllo, senador del PP, durante su interrogatorio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, este lunes en la 'comisión Koldo'. PP

La cifra es prácticamente calcada a los más de 450.000 que el propio Zapatero reconoció haber cobrado de Análisis Relevante, la "empresa pantalla" con "sólo un cliente, Plus Ultra" y "sólo dos proveedores, usted y su empresa familiar", en palabras del senador del PP, Fernando Martínez Maíllo.

Los populares ven ahí un paralelismo que refuerza la sospecha de que las consultorías del expresidente pudieron servir de coartada para pagos ligados al rescate de la aerolínea.

El análisis

El documento interno del PP desmenuza el texto atribuido a Zapatero y lo compara con fuentes abiertas.

La primera coincidencia relevante aparece en un párrafo que habla de "más de 185 millones de casos en todo el mundo, de los cuales unos 170 millones se han recuperado, y han fallecido por esta enfermedad más de 4 millones de personas".

La herramienta de IA lo empareja con una información de la agencia turca Anadolu sobre la vacuna Butanvac, publicada el 8 de julio de 2021, con un grado de similitud "alto".

La cita original de aquella crónica era casi calcada. Hablaba de "más de 186 millones de casos", "más de 170 millones de recuperados" y "más de 4 millones de fallecidos" por la pandemia en esas fechas. El redactor del informe de Zapatero habría limado apenas una cifra, pero manteniendo la estructura de la frase y los órdenes de magnitud.

Otro bloque se refiere al reparto desigual de las vacunas en el mundo.

El texto de Zapatero afirma que "los países de ingresos altos han aplicado casi el 44% de las dosis del mundo, mientras que los países de bajos ingresos sólo han administrado el 0,4%". El análisis del PP lo vincula a un artículo de Diario Responsable, basado en declaraciones de la OMS del 21 de junio de 2021, con similitud "alta".

En ese artículo se recogía que "los países de ingresos altos han aplicado casi el 44% de las dosis" mientras que "los países de bajos ingresos sólo han administrado el 0,4%". El informe popular subraya que, de nuevo, las cifras, la construcción de la frase y el contraste entre ricos y pobres son prácticamente idénticos.

El documento atribuido al expresidente recoge también el objetivo de "vacunar al 10% de la población mundial antes del final del verano y al 30% a finales de diciembre". El rastreo lo asocia a otra pieza de Diario Responsable que reproducía las metas fijadas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2021.

Entonces, Tedros se marcó como objetivo "vacunar al menos al 10% de la población de todos los países para septiembre y como mínimo al 30% para finales de año". El PP considera que el documento de Zapatero "adapta mínimamente las fechas y mantiene literalmente el esquema de objetivos y porcentajes".

En otro pasaje, el texto habla de una "tendencia dual" en la evolución de la pandemia y de países que afrontan "una situación muy peligrosa". El análisis la relaciona con una declaración de la OMS de junio de 2021 que describía una "pandemia de dos vías" con "países que todavía se enfrentan a una situación extremadamente peligrosa".

Incluso cuando no hay copia literal, los populares detectan una traslación de conceptos, metáforas y enfoques.

El informe señala, por ejemplo, la referencia a los "certificados de vacunación" y a su uso para la movilidad internacional. No localiza una cita exacta, pero la encuadra en las recomendaciones conjuntas OMS‑OMT que en esos meses defendían ese instrumento.

Ausencia de metodología

Más allá de las coincidencias concretas, el PP carga contra la estructura y el tono del documento. Subraya la ausencia de metodología, de notas, de bibliografía y de cualquier marco analítico propio.

También destaca errores formales y frases de transición genéricas que, a su juicio, "permiten concluir que no se trata de un trabajo profesional original, sino de un corta y pega de fuentes públicas ensamblado con lugares comunes".

El texto reproduce cifras, formulaciones y objetivos estratégicos de la OMS correspondientes a mediados de 2021. Lo hace en varios casos de forma prácticamente literal, según el informe del PP, y sin aportar ningún valor añadido más allá de una ligera paráfrasis.

"No acredita conocimiento experto, no justifica honorarios elevados y no puede defenderse como un producto profesional original", remata el documento interno.

El trabajo lo esgrimió este lunes Martínez Maíllo en la comisión Koldo del Senado: "Lo tienen a su disposición", espetó a los senadores del PSOE, que en ese momento le abucheaban.

En su interrogatorio, Zapatero admitió que sabía que Julito Martínez trabajaba para Plus Ultra cuando Análisis Relevante le pagaba a él como consultor. Reconoció los cobros, defendió la legalidad de los contratos y negó haber intermediado en el rescate de la aerolínea.

Frente a esa versión, el portavoz del PP en la comisión, Javier Maíllo, sacó el informe de la polémica. Calificó de “estafa” los trabajos de Zapatero para la empresa de ‘Julito’ Martínez tras analizarlos con IA y sentenció que “son un corta y pega”.