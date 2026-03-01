Zapatero y Moncloa esperan desmontar en el Senado la ofensiva del PP: "Será un punto de inflexión de la legislatura"

Las claves nuevo Generado con IA Zapatero comparece en el Senado por la comisión del caso Koldo, donde debe explicar su relación con la trama corrupta y su vinculación con el régimen de Venezuela. Moncloa considera que la declaración de Zapatero es clave para desmontar las acusaciones del PP y confía en que marque un punto de inflexión en la legislatura. El PP sospecha que Zapatero influyó en decisiones del Gobierno sobre Venezuela y que se benefició económicamente del rescate de Plus Ultra, lo que está siendo investigado judicialmente. Zapatero asegura que todas sus actividades tras la presidencia fueron legales y destaca su papel en la liberación de presos políticos venezolanos.

Moncloa no tiene duda de que José Luis Zapatero es objetivo preferente de la labor de oposición del PP.

Porque el expresidente del Gobierno tuvo un papel destacado en la remontada del PSOE en 2023, que le permitió a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa.

Porque desde entonces ha encabezado las negociaciones con Carles Puigdemont para sostener la legislatura. Y por su enorme influencia política y personal en el actual presidente del Gobierno.

Zapatero acudirá este lunes al Senado, para dar explicaciones en la comisión de investigación ómnibus del caso Koldo.

Deberá explicar sus relaciones con la trama corrupta de José Luis Ábalos y su vinculación con el régimen de Venezuela.

Moncloa confía en que la comparecencia sirva para disipar las acusaciones y demostrar que todo es un ataque a Sánchez a través de Zapatero.

Y fuentes del entorno del expresidente explican que prepara minuciosamente la comparecencia, consciente de su importancia. Tanto, que asegura que esa declaración supondrá “un punto de inflexión de la legislatura”.

Es decir, que su posición “estratégica” en relación a Sánchez hace que sea vital el resultado de la sesión del lunes de la comisión de investigación del Senado.

Recuerdan que el PP “ha pinchado” hasta ahora en todas las comparecencias en esa comisión, sobre todo en la de Sánchez. Y que Zapatero tiene ya amplia experiencia parlamentaria. De hecho en su etapa de presidente compareció ante la comisión que investigaba en el Congreso los atentados del 11-M.

Legalmente, Zapatero no tiene ninguna limitación laboral o sobre ingresos por haber sido presidente del Gobierno.

Sólo la tendría si se demostraran gestiones ante autoridades españolas que puedan catalogarse como tráfico de influencias. Por ejemplo, para lograr bajo precio el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a Venezuela.

En Moncloa entienden que se trata de actividades privadas del expresidente sin relación con el Gobierno. Recuerdan que Zapatero es el único presidente del Gobierno de uno de los dos grandes partidos que no tuvo ningún caso de corrupción en su etapa en la Moncloa.

Por contra, el PP pretende demostrar que Zapatero influía decisivamente en las decisiones del Gobierno sobre Venezuela.

Más concretamente, la sospecha es que la aerolínea Plus Ultra fue rescatada en 2021 por el Gobierno por influencia y que el expresidente cobró por esas gestiones una especie de comisión.

La versión oficial indica que el rescate (53 millones de euros) fue idéntico al que recibieron otras aerolíneas en toda Europa en el inicio de la pandemia. Que esta, como la de Air Europa, fue visada por el Tribunal de Cuentas y por las autoridades europeas.

Un juzgado investiga los hechos y mantiene imputado al responsable de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su asesor Julito Martínez Martínez.

Este último es amigo de Zapatero y su empresa, Análisis Relevante SL, pagó al expresidente por labores de asesoría por importe similar al que recibió de la aerolínea.

El amigo de Zapatero, además, paga a la sociedad que constituyeron las dos hijas del expresidente.

Zapatero cobró de Análisis Relevante casi medio millón de euros en esos cinco años, 460.000 euros. La empresa de sus hijas, unos 200.000.

Para Moncloa, se trata de otra intromisión en la actividad familiar de alguien relacionado con el Gobierno.

En las últimas semanas, otra persona vinculada a Zapatero ha declarado que él hizo esos informes. Se trata de Sergio Sánchez, que fue jefe de comunicación del CNI y ahora lo es de Movistar Plus, a las órdenes de Javier de Paz, otra persona fundamental en el entorno de Zapatero.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevan meses investigando bajo secreto la actividad de Análisis Relevante.

Sospechan que parte de los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea fueron, en realidad, para lavar dinero supuestamente procedente del régimen de Nicolás Maduro.

Además, Zapatero participó en el episodio no aclarado de la visita de la vicepresidenta de Venezuela y hoy jefa de Estado de ese país, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió a Barajas a recibir a Rodríguez, pese a que la mandataria venezolana tenía prohibido pisar suelo de la UE.

Diferentes cadenas de mensajes y conversaciones muestran que se planificó una visita de la venezolana a Madrid, con menciones expresas a Zapatero como uno de los organizadores.

Tanto el entorno del expresidente como la Moncloa explican que Zapatero empezó a participar en las negociaciones con Venezuela a petición del Gobierno de ese país y con autorización del entonces presidente, Mariano Rajoy.

Parte de esas conversaciones se celebraron en República Dominicana, amparados por las autoridades de ese país centroamericano, y por eso Zapatero mantiene relaciones también con esa isla.

Además, aseguran que sus actuaciones han permitido la liberación de multitud de presos políticos de Venezuela, incluidos algunos excarcelados tras el secuestro por Estados Unidos de Nicolás Maduro.

El PP pretende demostrar este lunes connivencia de Zapatero con el régimen chavista, hasta el punto de condicionar la actuación diplomática de España en ese país y recibiendo cuantiosos beneficios económicos.