El PP relaciona a Zapatero con los vuelos de Plus Ultra desde Guinea cargados con fajos de billetes que desveló El Español

El Senado pedirá a Hacienda que acredite si Zapatero ha recibido pagos de China o Venezuela y si posee cuentas y bienes en el extranjero, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

El rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros públicos fue autorizado tras presiones de Zapatero, según el PP, y la Fiscalía Anticorrupción investiga un posible uso indebido de esos fondos para blanqueo de capitales.

Los populares exigen explicaciones al Gobierno sobre por qué no actuó durante años ante las irregularidades detectadas en la ruta Madrid-Malabo, operada por Plus Ultra y una compañía vinculada a Teodoro Obiang.

El PP vincula a José Luis Rodríguez Zapatero con los vuelos sospechosos de Plus Ultra desde Guinea Ecuatorial, que transportaban dinero en efectivo, drogas, armas y pasajeros con documentación falsa.

El PP ha puesto a José Luis Rodríguez Zapatero en el epicentro del caso Plus Ultra, más allá de sus presiones para "forzar" el rescate o de sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los populares relacionan ahora al expresidente con los vuelos sospechosos desde Guinea Ecuatorial desvelados en exclusiva por EL ESPAÑOL. Y lo hacen justo en vísperas de la comparecencia de Zapatero, este lunes, en la comisión Koldo del Senado.

El agente externo de su Gobierno más influyente en Pedro Sánchez, como reconocen todas las fuentes del entorno de Moncloa, deberá responder ante la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre las sospechas de corrupción que rodean el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros públicos.

El PP registró este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo.

En el texto, al que ha tenido acceso este diario, se vincula directamente el rescate de Plus Ultra con los vuelos cargados de fajos de billetes, maletas autorizadas, drogas, armas y pasajeros con documentación falsa de ida y vuelta a Malabo que desveló EL ESPAÑOL.

Los populares exigen explicaciones sobre por qué el Ejecutivo no actuó durante años ante las irregularidades en la ruta Madrid-Malabo.

Y lo hacen aprovechando las exclusivas de este periódico y la inminente declaración de Zapatero en el Senado.

El registro, firmado por los diputados Pedro Muñoz Abrines, Sofía Acedo Reyes y José Vicente Marí Bosó, recoge siete preguntas con las que el Grupo Popular busca acorralar al Gobierno y al expresidente.

La investigación de este periódico reveló que Plus Ultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta entre Madrid y Malabo.

La aerolínea operaba asociada con Punta Europa Aviación, una compañía del entorno del dictador Teodoro Obiang que nunca obtuvo el Certificado de Operador Aéreo, obligatorio para volar.

La Policía Nacional detectó desde 2021 la llegada a Barajas de ciudadanos ecuatoguineanos sin visado y con pasaportes falsos.

EL ESPAÑOL también desveló que la trama utilizaba un sistema de maletas autorizadas para enviar fajos de billetes y mercancía ilícita entre ambos países.

Este periódico destapó además que el socio de Plus Ultra en Guinea, Alejandro Envoro Ovono, recibió un contenedor de armas desde Algeciras sin controles. Y que en mayo de 2024 la gendarmería ecuatoguineana incautó un alijo de hachís en un vuelo procedente de Madrid.

"Escandaloso rescate"

En su escrito, el PP recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 el rescate de Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Los populares califican el rescate de "escandaloso".

La Fiscalía Anticorrupción denunció que la aerolínea hizo un uso indebido de los 53 millones. Los fondos se habrían empleado para colaborar en una red de blanqueo de capitales con dinero ilícito procedente de Venezuela.

Los pagos se canalizaron a través de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una organización criminal implicadas en la venta de oro.

Las transferencias se realizaron en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, según el documento.

El PP destaca que el rescate se produjo de forma "forzada", tras la presión de Zapatero, y con informes inicialmente contrarios que se cambiaron por esa intermediación.

Y que poco después, en agosto de 2021, la Dirección General de Aviación Civil autorizó de forma exprés la ruta Malabo-Madrid.

Las siete preguntas al Gobierno abarcan desde "cuándo supo Interior" de la entrada de pasajeros con documentos falsos hasta "qué controles aplicaba la Policía" para detectar el transporte irregular de efectivo. También preguntan "cómo es posible que durante años no se interceptaran los fajos de billetes" en las maletas autorizadas.

Una de las cuestiones más comprometedoras apunta al propio Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los populares preguntan "cómo valora el Gobierno que la Fiscalía ordenara a la UDEF no informar a sus superiores por temor a filtraciones internas".

'Julito' ilocalizable

La comparecencia de Zapatero el lunes llega en un momento de máxima presión. La comisión Koldo ya citó al presidente de Plus Ultra y a Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero detenido en diciembre por la UDEF.

El conocido como Julito cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades. Una cantidad casi idéntica a los 450.000 euros que Zapatero reconoció haber recibido de una de esas empresas por asesoría global, según desveló EL ESPAÑOL.

Documentos internos de la aerolínea contenían facturas de Julito con anotaciones de dirección Sepi, que vinculan sus pagos a las gestiones para obtener el rescate.

Plus Ultra prescindió de él cuando la juez empezó a investigar, pero volvió a ficharlo tras archivarse inicialmente la causa.

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska se mostró "incapaz" de localizar al socio y amigo de Zapatero para citarlo ante la comisión. Según alegó Interior, Julito se ha revelado ilocalizable porque su nombre, Julio Martínez Martínez, "es muy corriente".

Una respuesta que generó indignación entre los senadores del PP.

Zapatero viajó a Caracas a principios de febrero para reunirse con Delcy Rodríguez en Miraflores. La oposición venezolana denunció un "lavado mutuo de imagen" entre el expresidente y el régimen de Maduro.

Manos Limpias, acusación popular en el caso, ya ha pedido a la juez que investigue formalmente a Zapatero. También ha solicitado que cite como testigos a José Luis Ábalos y a Koldo García.

El PP ha anunciado este domingo que la comisión del caso Koldo del Senado pedirá a la Agencia Tributaria acredite si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene cuentas bancarias en el extranjero, y si ha recibido pagos procedentes de China o Venezuela.

El PP también quiere obtener información exhaustiva sobre el patrimonio de Zapatero, que incluya fondos de inversión y depósitos, así como un listado de todos los inmuebles que posea (ya sea en propiedad o usufructo), con su fecha de adquisición, valor catastral y valor a efectos fiscales.

Entre otra información, la comisión pedirá a Hacienda todas las declaraciones de IRPF del expresidente socialista desde 2003 y exigirá conocer si el expresidente ha sido sometido a alguna inspección fiscal en el mismo período.