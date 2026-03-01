Otegi agradece a Susan Sarandon que se preocupe por los presos de ETA: "Queremos construir una paz duradera"

La actriz Susan Sarandon al recibir, este sábado, el Goya Internacional en Barcelona. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Arnaldo Otegi agradeció públicamente a Susan Sarandon su interés por la situación de los presos de ETA y el País Vasco. Sarandon recordó en la gala de los Goya su experiencia previa en el País Vasco, donde presenció protestas por el acercamiento de presos de ETA. Otegi destacó que, aunque la situación ha mejorado, aún queda trabajo para lograr una paz justa y duradera en Euskadi. Susan Sarandon elogió la actitud del presidente Pedro Sánchez y el apoyo de España a Gaza, valorando la lucidez moral del país.

El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, ha agradecido este fin de semana a la actriz Susan Sarandon el "interés mostrado" por los presos de ETA.

La actriz estadounidense fue una de las estrellas de la gala de los Goya celebrada este sábado en Barcelona, en la que la Academia le otorgó su premio internacional en reconocimiento a toda su trayectoria.

En la rueda de prensa previa celebrada el viernes, un periodista preguntó a Susan Sarandon su opinión sobre el cine vasco, que este año tenía varias películas nominadas.

"No puedo decir que sepa mucho del cine vasco, honestamente", respondió la actriz, "me encanta el país, ¿qué está pasando ahora ahí?"

Y a continuación evocó un recuerdo: "La última vez que estuve allí había mujeres manifestándose con fotos de sus hombres que estaban en cárceles muy lejanas, pidiendo que les acercaran. ¿Qué está pasando ahora en el País Vasco que deba saber?", preguntó a su vez al periodista.

Thank you very much, @SusanSarandon, for your question and for the interest you’ve shown. Things have improved a great deal since then, although there is still work to be done. We continue working to build a just and lasting peace in the Basque Country. pic.twitter.com/S4ibD48pTC — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) February 28, 2026

Aludía a su presencia en una edición del Festival de San Sebastián, que el entorno de Bildu aprovechó para dar visibilidad internacional a una protesta en la que reclamaba el acercamiento de los presos de ETA.

En respuesta a estas declaraciones, el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, ha publicado en las redes sociales un mensaje en inglés dirigido a la actriz, en el que le agradece que se preocupe por la situación de estos presos.

"Muchas gracias, Susan Sarandon, por tu pregunta y por el interés mostrado", ha escrito Otegi en su mensaje, al que ha incorporado un vídeo con las declaraciones de la actriz norteamericana.

"La situación ha mejorado mucho desde entonces, aunque aún queda trabajo por hacer", ha añadido el dirigente de Bildu, que en su día fue condenado como miembro de la organización terrorista, "seguimos trabajando para construir una paz justa y duradera en el País Vasco".

En la misma rueda de prensa del viernes, Susan Sarandon expresó su admiración por el presidente Pedro Sánchez, del que dijo que es "un hombre alto y guapo, que está en el lado correcto de la Historia".

"En un lugar donde sientes represión y censura", dijo en alusión a los EEUU de Donald Trump, "ver a España y a su presidente, el apoyo que está dando a Gaza es tan importante para nosotros".

"Cuando enciendes la televisión y ves lo fuerte que es España y la lucidez moral que tenéis sobre estas cuestiones", añadió, "te hace sentir menos sola y te hace sentir esperanza".

La coprotagonista de Thelma & Louise explicó que en noviembre de 2023 fue despedida por su agencia de representación y algunas productoras de Hollywood la han incluido en su lista negra, por denunciar el ataque militar de Israel en Gaza.

Ya en la gala del sábado, al recoger su premio Goya Internacional, Sarandon afirmó que "en estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor, veo a vuestro presidente y a muchos artistas de vuestro país. Veo tanta lucidez moral que me ayuda en medio del caos y la represión".