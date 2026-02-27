Page apunta a que Sánchez juntará las generales con las andaluzas si Illa no logra que ERC apruebe sus Presupuestos

Moncloa muestra su malestar con Junts tras el rechazo parlamentario a dos decretos clave, incluido el 'escudo social', y reconoce que la falta de acuerdos amenaza su hoja de ruta.

El Gobierno enfrenta dificultades para aprobar los Presupuestos Generales por la ruptura con Junts y el rechazo de ERC, complicando la estabilidad de la legislatura.

La coincidencia de elecciones beneficiaría especialmente a la candidata socialista andaluza, María Jesús Montero, y reforzaría al PSOE, según experiencias previas.

Emiliano García-Page sugiere que Pedro Sánchez podría adelantar las generales y hacerlas coincidir con las elecciones andaluzas en junio si Illa no logra el apoyo de ERC para aprobar los Presupuestos en Cataluña.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuesta por que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales para el mes de junio, coincidiendo con las elecciones autonómicas andaluzas.

Ahora bien, la posición del presidente del Gobierno, transmitida reiteradamente por él mismo y por la Moncloa, es que agotará la legislatura, que llegará hasta mediados de 2027, cuando se cumplan cuatro años de las anteriores elecciones.

Sánchez viene asegurando que no adelantará los comicios aunque tenga cada vez más difícil sacar adelante iniciativas, como ha ocurrido este jueves, con el rechazo de dos decretos importantes.

Page entiende que la primera interesada en esa coincidencia es María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. En ese caso, su situación mejoraría notablemente.

De hecho, cuando se han celebrado a la vez las elecciones generales y las andaluzas, los candidatos socialistas han salido beneficiados, como ocurrió hace años con Manuel Chaves.

Por eso, Page aseguró este jueves en el V Foro Económico organizado por El Español de Castilla-La Mancha que el escenario "más favorable" para los intereses de Sánchez y del partido en general es que coincidan ambos comicios, ya que cuando ha ocurrido así, "siempre ha salido reforzado el PSOE".

También le beneficiaría al propio Page distanciar en lo posible las generales y las autonómicas de 2027, en las que el barón autonómico se juega su mayoría absoluta.

El Congreso tumbó ayer dos decretos al Gobierno, que ve cada vez más difícil aprobar los Presupuestos por la ruptura con Junts y las discrepancias con una ERC que insiste en la cesión de todo el IRPF que se recauda en Cataluña.

El panorama se le complica aún más para Sánchez por las grandes dificultades de Salvador Illa a la hora de sacar adelante los Presupuestos en Cataluña.

El president de la Generalitat aprobará hoy el proyecto de Presupuestos autonómicos pese a que sólo tiene el precario e insuficiente apoyo de los Comunes. ERC lo rechaza.

Los de Oriol Junqueras exigen un acuerdo sobre el IRPF que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechaza, lo que separa a ERC de Illa y de Sánchez.

Esa situación pone en riesgo parte de la hoja de ruta de la legislatura, basada en la llamada "normalización" de Cataluña. Illa quedará en precario si, después de casi dos años de haber llegado a la Generalitat, no saca adelante unos Presupuestos. Incluso, hay especulaciones sobre la posibilidad de que Illa tenga que convocar elecciones anticipadas en Cataluña, lo que haría imposible acuerdos de Sánchez con ERC y Junts.

¿Convocatoria en abril?

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguró este jueves que las elecciones en su comunidad serán en junio, agotando el plazo legal. Para eso, la convocatoria deberá hacerla en abril. Y en esa fecha tendría que convocar también Sánchez si se cumpliera la previsión de Page.

En todo caso, en abril debe salir del Gobierno la vicepresidenta Montero, lo que obligaría a un cambio profundo del Ejecutivo. Eso también limita el margen de maniobra de Sánchez para afrontar el intento de sacar adelante los Presupuestos generales del Estado de 2026.

Ya no habrá Pleno del Congreso hasta el 16 de marzo y Montero, responsable de las cuentas, se va del Gobierno a principios de abril, lo que puede hacer imposible que ella lo presente en el Congreso. Tiene ya menos de un mes para hacerlo.

Por el momento, fuentes del máximo nivel del Gobierno han vuelto al pesimismo sobre las posibilidades de aprobar los Presupuestos.

Oficialmente, se mantiene la intención de aprobarlos en el Consejo de Ministros y remitirlos al Congreso, pero empieza a sobrevolar la posibilidad de ni siquiera hacerlo, como ha ocurrido durante toda la legislatura, en contra de lo que prescribe la Constitución.

Choque con Junts

El Gobierno ya no oculta su malestar con Junts, después de que el partido de Carles Puigdemont uniera ayer sus votos a los de PP y Vox para tumbar dos decretos del Gobierno.

Uno era el referido a la contención de precios en caso de catástrofe, como Adamuz. El otro era especialmente importante para el Gobierno: el llamado "escudo social". Este, además, ya ha sido tumbado dos veces en la Cámara.

El enfado de Moncloa no se refiere sólo al sentido del voto, sino a lo que entiende como "cerrazón" de Junts para aceptar negociar las iniciativas.

Como el voto de los independentistas catalanes es imprescindible, el Gobierno se había cuidado mucho hasta ahora de arremeter contra ellos.

Por eso, cuando se se producían estos reveses parlamentarios, el PSOE centraba toda su crítica pública en el PP y Vox. Su intención era que ambos asumieran el coste político de que no entraran en vigor medidas como la suspensión de desahucios de personas vulnerables, el bono eléctrico y otro tipo de ayudas que contenía el decreto que ahora decae.

En esta ocasión, el PSOE ha extendido la crítica al partido de Puigdemont.

Moncloa ha intentado contactar en las últimas semanas con sus interlocutores habituales de Junts para consensuar una salida al bloqueo de esos decretos, pero se han encontrado siempre con la misma respuesta: no se negocia hasta que no se cumplan los acuerdos pendientes.

Esos acuerdos son la vuelta de Puigdemont a España, el uso del catalán en la UE y la delegación de la competencia de inmigración a Cataluña.

El problema es que el Gobierno no sabe cómo transmitir a Junts que ninguno de esos asuntos está en su mano, depende de Bruselas, del TJUE, del Tribunal Supremo y del voto de Podemos en el Congreso.

¿Tercer decreto?

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordó este jueves en el Congreso que el PP y Junts votaron a favor hace un año del decreto que prorrogó durante 2025 la suspensión de los desahucios con un texto "idéntico" al que ahora rechazan con la "excusa barata de la okupación".

Por eso, Moncloa explica que no tiene decidido si presentará por tercera vez el decreto del "escudo social", porque se cumpliría la máxima de que haciendo lo mismo se obtiene siempre idéntico resultado: es decir, que sería tumbado de nuevo sin opciones de poder ser convalidado.

Explica Moncloa que desde diciembre han hecho un esfuerzo para recuperar la relación a Junts, con gestiones directas y con gestos.

Han insistido, por ejemplo, en la negociación sobre el catalán en Europa y han concedido a Podemos el acuerdo sobre la regularización de inmigrantes para que, a su vez, Ione Belarra aceptara la cesión de la inmigración a Cataluña. Igual que han presentado una propuesta de financiación autonómica para atraer a ERC.

Al Gobierno le sorprende que Junts haya tumbado también el decreto que hace que, por ejemplo, las líneas aéreas no puedan subir las tarifas si no funciona la línea de tren por un accidente. Es una medida aparentemente inocua y que, además, sólo se aplicaría en situación excepcional.

Entiende el Ejecutivo que el voto de Junts ha arrastrado también al PP a rechazarlo para poder castigar al Gobierno, arropado por la negativa de los independentistas.