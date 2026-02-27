Gobierno y Casa Real alegan que Juan Carlos puede volver a España 'cuando quiera' mientras Feijóo impulsa su regreso

Diversos partidos de izquierda rechazan la rehabilitación pública de Juan Carlos I y exigen que rinda cuentas por sus escándalos financieros.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, impulsa el debate sobre el retorno del Rey Emérito y afirma que debería pasar la última etapa de su vida en España.

El Gobierno y la Casa Real aseguran que Juan Carlos I puede regresar a España cuando quiera, ya que su vuelta depende solo de su decisión personal.

La desclasificación de documentos del 23-F ha decepcionado a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que ha diluido las teorías de la conspiración y ha acreditado el papel decisivo que el Rey Juan Carlos tuvo para frenar a los golpistas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el debate este jueves al considerar que "sería deseable" que el Rey emérito pueda regresar a España para disfrutar "la última etapa de su vida con dignidad y en su país", una vez rehabilitado en su papel histórico.

"La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", escribió en la red social X.

Feijóo destacó que el Emérito "contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades" en los momentos más difíciles. Algo que, sumado a su papel como motor de la Transición, debería pesar más que los escándalos que provocaron su marcha de España en 2020, en opinión del líder del PP.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, Feijóo ya contactó hace dos años con Juan Carlos I para apoyarle en su regreso a España.

Feijóo mantiene una buena sintonía con el Emérito, han compartido mesa y mantel en más de una ocasión y tienen amigos en común, particularmente en Sanxenxo.

El líder de la oposición ha garantizado al Emérito a través de terceras personas que, si logra ser presidente del Gobierno, tratará de facilitar que establezca otra vez su residencia en España, si esa es su voluntad y lo avala también Felipe VI.

EL ESPAÑOL pudo confirmar ayer que, tras la propuesta de Feijóo, Juan Carlos recibió numerosos mensajes de apoyo en su teléfono móvil, y que respondió con gratitud.

Tanto el Gobierno como la Casa Real coincidieron este jueves en señalar que nada impide a Juan Carlos I regresar a España, sino que es su "decisión personal".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recalcó que "la decisión de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España".

Juan Carlos I abandonó España en un vuelo con destino a Abu Dabi el 3 de agosto de 2020, cercado por los escándalos financieros que habían causado un grave daño a la imagen de la Corona.

Dos años después, zanjó sus problemas con la Justicia, al pagar dos declaraciones complementarias de 4.395.901 y 678.393 euros, para regularizar su situación con Hacienda.

Desde entonces, el Emérito ha regresado varias veces a España para participar en las regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra).

Allí se aloja en la vivienda del empresario Pedro Campos, que hizo su fortuna (cifrada en más de 30 millones de euros) con una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de velas para barcos.

La Casa del Rey no quiere que el Emérito se aloje en edificios oficiales del Estado durante sus visitas a España, y tampoco le invita a actos institucionales como el celebrado el pasado día 17 en el Congreso, para conmemorar que la Constitución de 1978 ya es la más longeva de nuestra historia.

Las últimas imágenes de Juan Carlos, en silla de ruedas y con un estado de salud deteriorado, han provocado preocupación en algunos sectores ante la posibilidad de que muera finalmente fuera de España.

El expresidente José María Aznar viajó hace dos semanas a Abu Dabi para reunirse con el Emérito. Luego difundió en redes la foto que se habían tomado juntos, para reconocer el papel histórico del "Rey de las libertades y la democracia en España".

La foto que el expresidente José María Aznar difundió el pasado 14 de febrero, con el Rey Juan Carlos I en Abu Dabi.

EL ESPAÑOL ya desveló en abril de 2023 que Feijóo había comunicado al Emérito, a través de terceros, que si se convierte en presidente del Gobierno le permitirá que establezca otra vez su residencia en España, por una cuestión de "humanidad".

El líder del PP consideró, incluso, que "el Rey Juan Carlos merece un funeral de Estado, con todos los honores", por su contribución a la llegada de la democracia a España.

También Felipe González defendía este miércoles la actuación de Juan Carlos I en el 23-F: "No fue solo ejemplar, sino decisiva", dijo, en el Senado, a donde acudió a la presentación de la segunda edición del libro El Rey, del jurista Manuel García-Pelayo.

Pero, tras la desclasificación de los papeles del 23-F, los partidos de izquierdas no son muy partidarios de rehabilitar a Juan Carlos por su papel histórico.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, consideró este jueves que el Emérito debe volver a España para "comparecer en el juzgado" y "responder ante el pueblo español por tanta corrupción".

La secretaria general de Bildu, Ione Belarra, se mostró partidaria de que el Emérito regrese a nuestro país para "ir a la cárcel por ser un delincuente en materia económica, en materia fiscal y para que devuelva hasta el último euro que les ha robado a los españoles".

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, alegó que "los delincuentes, mejor fuera que dentro".

Durante su participación en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en Toledo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también se pronunció sobre esta cuestión.

"Que yo sepa, el Rey se ha ido porque ha querido irse" y "viene a España cuando quiere venir", indicó Pepe Álvarez.

El líder de UGT recordó que el Emérito "no tiene ninguna cuestión jurídica abierta en nuestro país". "A mí me parece fantástico que la gente viva donde quiera, y si puede, muera donde quiera también. Es una cuestión que ya me gustaría poder elegir yo también", apostilló.

En el mismo sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, argumentó que a Juan Carlos I "no se le ha obligado a irse. Que esté donde considere que tiene que estar y que responda de lo que tiene que responder".

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se limitó a agradecer a Juan Carlos el papel que jugó en el 23-F como "principal valedor de la democracia que hoy disfrutamos", pero eludió pronunciarse sobre si debería volver a España.