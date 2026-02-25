Rufián impulsa a Pablo Bustinduy como nuevo líder de la izquierda: "Es de las mejores cabezas. Sería maravilloso"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes en rueda de prensa. Efe

Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, sería un "maravilloso" candidato de la nueva coalición de Sumar. Así lo cree el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que considera que es "una de las mejores cabezas que tiene la izquierda desde hace años".

Si bien ha dejado claro este miércoles en los pasillos del Congreso que "a mí no me toca decir si tiene que ser candidato", con este paso al frente el dirigente de ERC pone en la primera línea a Bustinduy, uno de los fundadores de Podemos y diputado de la formación morada en el Congreso de los Diputados en la XI y XII legislatura (entre 2016 y 2019).

"Creo es que las izquierdas soberanistas y la izquierda estatal se tienen que entender en confluencias que sumen, nunca mejor dicho", ha dicho para remarcar que le parecería "maravilloso" que fuera Pablo Bustinduy el que lidere la nueva alianza de izquierdas del Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes.

Precisamente el actual ministro de Derechos Sociales estuvo presente el pasado sábado en el pacto de presentación de la alianza de izquierdas que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Lo hizo estando en un segundo plano, lejos de los atriles y los micrófonos.

En las fotografías de aquel día Bustinduy aparece en tercera fila, por detrás de dirigentes de las formaciones de esta nueva alianza, entre ellos Rita Maestre, Ernest Urtasun, Mónica García, Antonio Maíllo y Lara Hernández.

Ahora, Rufián le postula como líder de la izquierda.

Por el momento, esta nueva alianza no ha anunciado ninguna candidatura y sólo se han reivindicado como el proyecto "ganador" y la "casa común" de la izquierda bajo la premisa de que "aquí no sobra nadie" porque "necesitamos cada átomo progresista".

Bustinduy, entre Podemos y el 15-M

Nacido en Madrid, en 1983, donde estudió Ciencias Políticas y Humanidades, Pablo Bustinduy es hijo de la ministra de Sanidad del Gobierno de Felipe González, Ángeles Amador, entre 1993 y 1996, y del ingeniero de caminos Javier Bustinduy, a quien se le considera uno de los renovadores de la red ferroviaria de Cercanías.

Continuó su formación en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la New School for Social Research de Nueva York, ciudad en la que trabajó como profesor de filosofía en varias universidades de Estados Unidos. También ha sido investigador en la Universidad de Milán.

Volvió a España en un momento clave: para participar en el 15-M e implicarse en la fundación de Podemos, aunque él mismo rechaza la etiqueta de fundador.

Pablo Bustinduy junto a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en 2017.

Trabajó como coordinador de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo, que encabezó Pablo Iglesias, y dirigió la Secretaría de Relaciones Internacionales en 2015.

Logró escaño como diputado de Podemos por Madrid en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En esta legislatura ejerció como portavoz del grupo confederal en las Comisiones de Asuntos Exteriores y Unión Europea y dirigió el área internacional de la formación morada.

Dos años después, en la Asamblea Ciudadana de 2017 de Podemos, conocida como Vistalegre II, Bustinduy se alineó con la corriente de Íñigo Errejón, que perdió frente a la de Pablo Iglesias.

Pese a ello, se mantuvo en Podemos y llegó a ganar las primarias para la candidatura a las elecciones europeas de 2019, aunque poco después renunció al asegurar que no tenía ni "la entereza" ni "las fuerzas necesarias" para asumir esa responsabilidad

En ese momento, en pleno divorcio entre Iglesias y Errejón, Bustinduy se apartó de la política para regresar a su faceta académica hasta que en junio de 2023, antes de las elecciones generales del 23 de julio de ese año, Yolanda Díaz anunció su incorporación a Sumar para su equipo de campaña, aunque su nombre no fue incluido en las listas de esta coalición de izquierdas.

Asumió el cargo de ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el 21 de noviembre de 2023, la misma cartera que ocupó Ione Belarra en la anterior legislatura.