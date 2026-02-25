La orden a los militares que asaltaron Televisión Española en el golpe del 23-F: "El primer tiro al aire y el segundo a matar"

El documento muestra el temor y la tensión entre los militares, además de la implicación directa de los superiores en la intentona golpista.

Los soldados permanecieron toda la noche en las instalaciones, con música militar y sin dormir, preparados ante cualquier orden.

Las conversaciones desclasificadas revelan que todo el Regimiento participó en la toma de la radiotelevisión pública, siguiendo órdenes de altos mandos.

Los militares que tomaron la sede de Televisión Española el 23 de febrero de 1981 durante la intentona golpista recibieron la orden de disparar a "matar".

Así aparece en el documento Conversaciones telefónicas de (presuntamente) de la unidad militar El Pardo (24 de febrero del 1981) de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior desclasificado por el Gobierno este miércoles.

"Tocaron alarma y que preparáramos todo, petates, la virgen, como para marcharse. Nos iríamos de maniobras y venga a TVE y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", dijo un militar a un interlocutor, según una de las conversaciones transcritas.

"La gente, ¿qué decía?, con los soldados, ¿qué decían? El Capitán frenético ¿no?", le pregunta este interlocutor al otro lado del teléfono.

"Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo", le responde el militar.

El militar, al que se identifica como "John", relató que estuvieron en "Televisión Española toda la noche" del 23 de febrero: "Si ha debido de salir hasta en la radio y todo".

Participó "todo el Regimiento"

El interlocutor no aparece identificado y se interesa también por conocer la implicación del Regimiento y, sobre todo, de los altos mandos en la toma de la radiotelevisión pública durante la intentona golpista.

"O sea, que ese estaba en el complot", le pregunta en referencia al capitán que dio las órdenes, y le insiste. "¿Y solamente era ese Capitán?".

A esto, el soldado le responde que participó "todo el Regimiento" y ratifica: "Hombre, ¡claro!, todos. El Capitán recibía órdenes del Coronel y estos".

Y agregó que su superior "puso música militar y todo" al tomar el ente.

"Asfixiados y sin dormir"

"No sé lo que va a pasar, solo sé que aquí estamos, asfixiados, sin dormir, ni nada", le comentó el soldado acto seguido.

"Estuvimos tomando Radio Televisión a las ocho de la tarde. Nada más que te deje yo, que te llame por teléfono", añadió.

El interlocutor le preguntó si había pasado miedo y el militar aseguró que "toda la noche": "Y luego a las tres y media otro conato de salida. Lo que pasa es que debió recibir órdenes el coronel de no salir. Sí llamó el Rey aquí, creo, al cuartel".

Tras ello, el soldado aventuró que "se armará" pese al fracaso del golpe y que "puede haber muchas formas de hacerlo".

"Puede ser una toma de contacto para ver cómo están los ánimos, hay muchas cosas ahí", dijo, a la vez que detalló que estuvieron con "los carros, los tanques y todo".