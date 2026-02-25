Los 'bomberos toreros' se rebelan contra la decisión del Gobierno de prohibir su 'show': "Ni se nos denigra ni se nos veja"

Un grupo de artistas saluda al público en una plaza de toros durante un espectáculo cómico taurino. Europa Press

Hubo un tiempo en el que los españoles cruzaban los Pirineos. El destino, Perpiñán. No iban a visitar la catedral gótica de San Juan Bautista.

Lo que los atraía era un cine llamado Castillet Cinema. Allí se exhibían películas como Emmanuelle, uno de los iconos del erotismo cinematográfico de los años setenta.

A unos 25 kilómetros de distancia de la frontera española había una puerta hacia libertades que eran impensables en aquella España.

Miles de españoles se organizaron para peregrinar al sur de Francia y comprar revistas, libros y discos censurados que luego pasaban de mano en mano como si fuera contrabando.

Resulta curioso que, 50 años después, para ver al 'bombero torero' haya que volver a cruzar los Pirineos. Este polémico espectáculo cómico-taurino ya es historia en España. Punto final.

El espectáculo reúne a artistas con acondroplasia que realizan números humorísticos relacionados con el toreo, mientras corren y bailan para entretener al público.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos y cierra la puerta a espectáculos que "supongan una mofa pública o atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad, en especial de aquellas con enanismo".

"Nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha explicado el responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Esta modificación prevé tipificar estas prácticas como infracciones muy graves, con sanciones que pueden oscilar entre 600.000 euros y un millón.

El derecho al trabajo

Daniel Calderón, de Diversiones en el Ruedo, una de las dos únicas compañías que existen actualmente en España y que combina humor, parodias, recortes y la actuación de "enanitos toreros", lamenta la decisión del Gobierno.

"Vamos a recurrir y los abogados harán el trabajo pertinente", declara a EL ESPAÑOL.

Calderón lo argumenta así: "Es una forma de acercar la tauromaquia a las familias, a todos los públicos. Y es lo que nos da de comer. En nuestro espectáculo. Ni se denigra, ni se veja, ni se falta el respeto a ninguno de nosotros. Lo hacemos porque es nuestra pasión".

Esta empresa se acoge al artículo 35 de la Constitución, que dice que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia".

En 2023, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ya avanzó que el espectáculo del bombero torero debía desaparecer por considerar que suponía una humillación pública.

Frente a esa postura, parte de los artistas defendían que nadie mejor que ellos podía decidir qué era digno o indigno en su caso. "Estas decisiones las toma gente que ni tiene una discapacidad, ni su plato de comida depende de esto", aclara Calderón.

Más allá de la frontera

En este contexto, tendrán que continuar con su espectáculo lejos de la frontera española. Todavía se siguen celebrando en Portugal, Francia y en distintos países de América Latina, donde la tradición taurina y los números cómico-taurinos comparten espacio en plazas y ferias populares.

En Francia, el futuro no parece correr peligro inmediato. Las corridas cómicas, aunque minoritarias, sobreviven en algunas localidades del sur. No hay ninguna ley que prohíba la organización de estos espectáculos en este país, pero cada vez está peor visto entre la población.

Portugal, por su parte, presenta un escenario más ambiguo. El país permite las corridas bajo un estricto control municipal y con prohibición de muerte del toro en plaza.

"Hemos tenido que cancelar eventos por la presión de asociaciones animalistas y de personas con discapacidad a las autoridades de esa ciudad", asegura Calderón.

En América Latina, en cambio, los eventos taurinos mantienen un público fiel. En México, Perú o Ecuador todavía se organizan espectáculos populares con tintes cómicos, aunque cada vez más cuestionados por las nuevas sensibilidades sociales.

El espectáculo del 'bombero torero' se despide de las plazas españolas entre aplausos y reproches. Entre quienes hablan de dignidad y quienes denuncian la pérdida de un modo de vida. La ley ya está escrita.