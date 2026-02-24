Zapatero dará un mitin en León 4 días después de ir al Senado por Plus Ultra y tras no contar Pilar Alegría con él en Aragón

El PSOE confía en que la campaña en Castilla y León no repita los malos resultados de Aragón y Extremadura, señalando el desgaste del PP tras casi 40 años de gobierno.

La comparecencia se produce tras informaciones sobre pagos de Plus Ultra a un amigo de Zapatero y sospechas de beneficios personales.

El acto tendrá lugar cuatro días después de que Zapatero comparezca en el Senado por su posible vinculación con el rescate a Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero dará un mitin en León el 6 de marzo junto al candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez.

Zapatero vuelve al ruedo político. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participará en un mitin en su tierra, León, el próximo viernes 6 de marzo, junto al candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez, según informan fuentes del partido.

Su intervención se producirá solo cuatro días después de comparecer ante la Comisión Koldo del Senado, donde está citado a declarar sobre su posible vinculación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Hay que remontarse al 28 de noviembre, hace tres meses, para encontrar a Zapatero dando un mitin. Fue durante la precampaña de las elecciones extremeñas en un acto celebrado en la localidad pacense de Llerena.

Desde entonces, se ha mantenido un relativo silencio sobre su actividad pública. En las elecciones de Aragón, Pilar Alegría no contó con él. Y eso pese a haber sido uno de los principales activos en las elecciones generales de 2023.

Su ausencia coincidió con informaciones que señalaban que su amigo, Julito Martínez, habría cobrado 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cantidad que supuestamente pagó a Zapatero por trabajos como consultor.

Unas novedades que se cruzaban con su controvertido papel en Venezuela y por el que la oposición le acusa de blanquear primero a Nicolás Maduro y ahora a Delcy Rodríguez.

Como consecuencia, el Partido Popular solicitó su comparecencia en el Senado el próximo 2 de marzo para aclarar los "posibles beneficios personales" obtenidos de Plus Ultra y los "favores" a la administración chavista.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha hallado en la contabilidad de Plus Ultra facturas de 'Julito' Martínez vinculadas a negociaciones con el Gobierno, fechadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, durante la tramitación del rescate con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por ahora, el acto de Zapatero en León es el único cerrado, aunque no se descartan más intervenciones antes de los comicios del 15 de marzo.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, también tiene su agenda cerrada: estará el 26 de febrero en Burgos, el 7 de marzo en Soria y cerrará la campaña el 13 de marzo en Valladolid.

Los socialistas creen que la campaña en Castilla y León no será una debacle como la de Aragón o la de Extremadura, ya que creen que, en esta comunidad, al PP le pasa factura los casi 40 años de gobierno ininterrumpido.

Al desgaste de Mañueco, se une el voto a Vox que hace cuatro años ya superó el 17% y que ahora podría haber tocado techo.