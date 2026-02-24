El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado que este domingo mantuvo una "fructífera" y "esclarecedora" conversación telefónica de una hora con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha asegurado que se puede abrir "un escenario en el que el pacto puede ser posible" en Extremadura y Aragón.

En una entrevista en Onda Cero este lunes por la noche, Feijóo ha señalado que el PP ha dado a conocer un documento marco que fija las líneas básicas para pactar con Vox en el que han "venido trabajando desde las elecciones en Extremadura", celebradas el pasado 21 de diciembre. Según ha añadido, el objetivo es "dar gobiernos estables" en las comunidades autónomas.

Feijóo ha recalcado que "la prioridad del PP está clara" porque quiere un "cambio político" y que Pedro Sánchez "pase a la historia", subrayando que ahora el partido de Abascal tiene que responder si "su prioridad" es que el jefe del Ejecutivo "pase a la oposición" o es "imposibilitar los gobiernos del PP, aún ganando".

"Ahora bien, creo que en la conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal, que fue una conversación larga, yo creo que fructífera, esclarecedora, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga -secretario general de Vox- y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible", ha manifestado.