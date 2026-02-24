Un concejal, dos exdiputados y dos abogadas a sueldo de Vox forman el comité que decidirá la expulsión de Ortega Smith

El comité también gestiona otros expedientes importantes, como los de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, ambos suspendidos tras apoyar a Ortega Smith.

La independencia del Comité de Garantías es cuestionada por exdirigentes de Vox, quienes denuncian que siempre actúa alineado con la dirección del partido.

Este órgano suspendió cautelarmente la militancia de Ortega Smith tras negarse a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, como exigía la dirección nacional.

El Comité de Garantías de Vox, encargado de decidir sobre la expulsión de Ortega Smith, está formado por un concejal, dos exdiputados y dos abogadas vinculadas al partido.

El futuro de Javier Ortega Smith como afiliado de Vox está ahora en manos los cinco miembros que forman el Comité de Garantías del partido.

Se trata del órgano que estudia su expediente y que, como primera medida, acordó su suspensión de militancia tras negarse a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, tal y como impuso el Comité Ejecutivo Nacional.

Si uno trata de buscar quiénes integran este organismo, no lo encontrará fácilmente. De hecho, sus nombres no figuran en la web: en el apartado del Comité de Garantías solo se describen sus funciones de acuerdo a los estatutos.

"El Comité de Garantías estará compuesto por cinco miembros, que deben ser licenciados en Derecho: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos vocales", dice la página web de Vox.

Ese comité, según ha podido saber este periódico, está formado por Gema Pilar Herrero Monroy (presidenta), Eduardo Luis Ruiz Navarro (vicepresidente), Pablo Juan Calvo Liste (secretario), José Francisco Garre Izquierdo (vocal) y Marcela Reigía Valés (vocal).

Al menos esta era su composición en mayo de 2025.

¿Y quiénes son estas personas?

Herrero fue concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arroyomolinos hasta 2023. En la actualidad trabaja, según su perfil de LinkedIn, como "asistente legal".

Ruiz Navarro fue diputado en el Congreso por Alicante hasta 2023. Después fue nombrado alto cargo en el Gobierno de Carlos Mazón, puesto del que cesó en 2024 tras la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos.

Pablo Juan Calvo también fue diputado nacional por León hasta 2023 y volvió a ser candidato al Congreso en las elecciones generales de ese año, aunque no logró revalidar su escaño.

Garre Izquierdo es concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia). Es el único cargo en activo dentro del Comité de Garantías que debe pronunciarse sobre la expulsión de Ortega Smith.

Reigía Valés fue candidata al Parlamento Europeo en 2024 y es colaboradora en medios como El Toro TV. Actualmente trabaja Cremades Calvo-Sotelo.

Entre 2021 y 2023, según recoge la web del propio despacho, ha trabajado como "abogado externo" de Vox en "materias del ámbito civil, derechos fundamentales, derecho al honor, contencioso-administrativo, derecho electoral, derecho constitucional y derecho penal".

"No es independiente"

La dirección de Vox presenta al Comité de Garantías como "un organismo independiente" del aparato del partido. Así lo defendió este lunes el secretario general, Ignacio Garriga, al ser preguntado por el expediente abierto a Ortega Smith.

"Nosotros hemos dado una orden, que es el cambio de portavoz. Como no se ha producido este cambio, el Comité de Garantías toma las decisiones en función del reglamento interno y de los estatutos, que son los que rigen el funcionamiento de la estructura", afirmó en rueda de prensa.

Este comité, dijo Garriga, tendrá que "juzgar los enrocamientos de unos y de otros".

Casi al mismo tiempo se conocía que el partido también suspendía cautelarmente de militancia a Carla Toscano y Ignacio Ansaldo, ambos amotinados junto a Ortega Smith en contra de la dirección nacional.

Ansaldo ostentaba el carné de afiliado número uno de Vox como socio fundador, por delante del propio Abascal.

Así, al Comité de Garantías se le empieza a acumular el trabajo. Tiene por delante tres expedientes abiertos, y en una plaza tan importante como Madrid.

"Es de todo menos independiente", afirma un exdirigente del partido en conversación con este periódico.

"Nunca han tomado una decisión contraria a la dirección. Siempre se posicionan con los jefes porque aspiran a estar en las listas", denuncia esta misma persona.

Otro excargo de Vox plantea dudas similares: "¿Cómo se garantiza la independencia si trabajas para el partido?". "El comité está para juzgar la relación del partido con los afiliados y debería tener independencia de ambos", lamenta.

La Ley de Partidos Políticos obliga a garantizar el derecho de los afiliados a conocer la composición de los "órganos de dirección y administración" de su formación y a comunicar y publicar en su página web la identidad de quienes los integran.