El Ayuntamiento de Madrid impide el cese de Ortega Smith como portavoz de Vox y el grupo municipal se parte en dos

Javier Ortega Smith este martes ejerciendo aún como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la petición de Vox para cesar a Javier Ortega Smith como portavoz municipal, permitiéndole continuar en el cargo. La fractura interna del grupo municipal de Vox se ha hecho evidente, dividiéndose en dos bloques enfrentados durante el pleno. Ortega Smith, junto a dos concejales también suspendidos de militancia, ha votado de forma diferente a los otros dos ediles afines a la dirección nacional del partido. El informe jurídico del Ayuntamiento establece que solo los concejales del grupo pueden decidir el cese de su portavoz, lo que permite a Ortega Smith seguir en el puesto con el apoyo mayoritario del grupo.

La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha desestimado la reclamación de Vox de relevar a Javier Ortega Smith como portavoz municipal del grupo, por lo que este martes ha ejercido esta función con plena normalidad durante el pleno pese a haber sido suspendido cautelarmente de militancia.

Si bien la sesión plenaria ha arrancado con los cinco concejales de Vox sentados en la bancada en el mismo orden de siempre, la fractura del grupo se ha evidenciado a su llegada a Cibeles.

Por un lado llegaban juntos Ortega Smith y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro, Arantxa Cabello -a quien la dirección de Vox propone como nueva líder municipal-, y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

Votaciones por separado

Poco después, la ruptura total dentro del grupo de Vox se escenificó con votaciones por separado.

Los de Ortega Smith han votado a favor de tres planes urbanísticos y modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, mientras que los otros dos, afines a la dirección de Vox, han optado por la abstención.

En el momento de tomar la palabra en el Pleno, ha sido Ortega Smith en el que ha hecho las funciones de portavoz, ignorando la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox de apartarle, ya que ni Cabello ni Martínez Vidal han conseguido lograr el apoyo de dos de sus compañeros para hacerla efectiva.

Minutos antes del inicio de la sesión plenaria, Federico Andrés López de la Riva, secretario General del Pleno del Ayuntamiento, ratificaba un informe jurídico que establece que sólo los concejales del grupo municipal de Vox pueden nombrar y cesar a su portavoz a través de una votación en la que Ortega Smith contaría con tres de los cinco votos.

Los cinco concejales de Vox hoy en el Pleno: Ortega Smith, Carla Toscano, Arantxa Cabello, Fernando Martínez Vidal e Ignacio Ansaldo. Europa Press

De esta manera, se ha rechazado el escrito remitido la semana pasada por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, para que Ortega Smith fuera sustituido en la portavocía por Arantxa Cabello.

Así, Ortega Smith tiene luz verde para seguir siendo portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Madrid al contar con el apoyo de Toscano y Ansaldo, quien fue primer presidente del partido y su afiliado número uno.

Su mensaje a Abascal

A su entrada al hemiciclo el aún portavoz de Vox quiso dejar claro que acudía a este Pleno ordinario a "defender a los madrileños" bajo el argumento de que "a los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar".

Eso sí, no dudó en enviarle un mensaje al presidente del partido, Santiago Abascal, cuestionándole si la división "es lo más conveniente" para el país.

"Algunos tendrán que preguntarse y tendrán que contestar a los madrileños por qué, ante una situación de tanta gravedad en España, con tantos problemas, con un Gobierno de delincuentes y de criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños", ha lanzado a la dirección de su partido.

Pese a ello, ha advertido que "nosotros seguimos trabajando exactamente igual que el primer día, en pro de Madrid, en pro de España y en pro de la libertad".