Vox expulsa del partido a Carla Toscano y al afiliado "número uno" por amotinarse junto a Ortega Smith en Madrid

El Comité de Garantías del partido ha abierto un plazo de diez días para que los expulsados presenten alegaciones antes de que se tome una decisión final sobre su situación.

De los cinco concejales de Vox en Madrid, solo dos mantienen la militancia tras las expulsiones; Ortega Smith sigue sin reconocer su relevo como portavoz.

Ignacio Ansaldo, uno de los fundadores y afiliado número uno de Vox, ha sido suspendido de militancia junto a Toscano por no reconocer a la nueva portavoz impuesta por el partido.

Vox ha expulsado a Carla Toscano y al concejal Ignacio Ansaldo, alineados con Ortega Smith, por desobedecer a la dirección nacional en el Ayuntamiento de Madrid.

El choque entre la dirección nacional de Vox y el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid se ha cobrado este lunes nuevas expulsiones.

La formación de Santiago Abascal ha suspendido de militancia a la portavoz adjunta en Cibeles, Carla Toscano, y al concejal Ignacio Ansaldo, alineados con Javier Ortega Smith frente a la ejecutiva, tal y como avanzó EL ESPAÑOL que ocurriría.

Ansaldo ostentaba el carné de afiliado número uno de Vox como socio fundador, por delante del propio Abascal.

La decisión llega después de que estos dos concejales no hayan reconocido a la nueva portavoz impuesta por el partido y se hayan amotinado junto a Ortega Smith.

De los cinco concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, solo dos —Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello, fieles a la dirección nacional— mantienen la militancia en el partido.

En una rueda de prensa desde Cibeles, Ortega Smith se ha reafirmado este lunes como portavoz y ha negado que exista mayoría para relevarle dentro del grupo.

También ha asegurado que ninguna normativa obliga a celebrar una votación interna para relevar al portavoz, salvo que lo soliciten los concejales.

En su comparecencia, Ortega Smith ha desvelado que es el afiliado número seis de Vox, con su carné en la mano.

Lo ha hecho ante quienes cuestionan que haya sido uno de los fundadores de Vox.



Ha desgranado los nombres de los primeros afiliados del partido, el número 1, Ignacio Ansaldo; el número 2, Julio Utrilla, miembro del comité ejecutivo; el número 3, Gonzalo Pardo; número 4, Santiago Abascal; número 5, Ortega Lara, y número 6, Ortega Smith.



Ha lamentado que "un grupo de personas llevan tiempo intentando eliminar, expulsar a todos aquellos que han querido tener personalidad", y ha criticado las "amenazas que se vierten de expulsiones, expedientes, traiciones".

Desde Bambú, sede nacional del partido, han estado atentos a esa rueda de prensa y el secretario general, Ignacio Garriga, ha advertido a Ortega Smith de que "las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000".

El número dos de Vox ha dicho que el desenlace, en cualquier caso, no depende de la dirección de Vox, sino de los órganos internos "independientes" del partido como es el comité de garantías.

"Esos órganos independientes dirán lo que estimen oportuno cuando lo estimen oportuno", ha zanjado

El Comité de Garantías del partido fija un plazo de diez días para la presentación de alegaciones por parte del afectado, en este caso Ortega Smith, Carla Toscano o Ansaldo.

A partir de ahí, debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, sin que exista un plazo fijado para resolver el expediente disciplinario.

Pero Bambú tendría la última palabra si el tribunal de garantías decide elevar el caso al Comité Ejecutivo Nacional, que asumiría la decisión final.

Expulsión de Ortega Smith

El CEN acordó el 12 de febrero, por unanimidad, cesarle como portavoz y nombrar a Arantxa Cabello como sustituta.

La resolución fue comunicada a todos los concejales mediante un correo del secretario general enviado el 16 de febrero.

En ese mensaje, Garriga pidió formalizar "a la mayor brevedad posible" el relevo. Ese trámite es imprescindible para que el Ayuntamiento reconozca oficialmente a la nueva portavoz.

Ortega Smith no acató la orden y siguió actuando como portavoz. Según fuentes de Vox, remitió un escrito a los concejales manteniendo su firma y atribuciones. La dirección interpretó ese gesto como un "desacato expreso" a una decisión del CEN.

Ante esa conducta, el partido activó el procedimiento disciplinario previsto en los estatutos por "grave ruptura de la disciplina interna".