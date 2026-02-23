El PP exige explicaciones a Torres por el 'Koldogate': "Otro ministro de Sánchez que pende de un hilo por la corrupción"

Mensajes en poder de la UCO contradicen la versión pública de Torres sobre su relación con Koldo García y su intervención en adjudicaciones.

La Guardia Civil investiga si hubo amaño en la adjudicación, ya que la empresa ganadora presentó la oferta más cara y se favorecieron criterios subjetivos.

Torres organizó una cena en su casa con Ábalos, Koldo García y el constructor José Ruz días antes de adjudicar un contrato millonario a la empresa de Ruz.

El PP exige explicaciones a Ángel Víctor Torres por la supuesta adjudicación fraudulenta de una obra cuando era presidente canario.

La adjudicación presuntamente fraudulenta de una obra por parte del Gobierno canario del socialista Ángel Víctor Torres ha protagonizado parte de la reunión del Comité de Dirección del PP este lunes en Madrid. Según Cuca Gamarra, "la degradación del sanchismo no tiene fin" y cada día "asistimos a otro escándalo".

En este caso, para la vicesecretaria de Regeneración Institucional, se confirma la implicación de "otro ministro de Pedro Sánchez, cuyo futuro pende de un hilo por su relación con la trama corrupta".

Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, "el foco de podredumbre" que supone el Gobierno de Sánchez exige que el ministro Torres dé explicaciones completas, dado que en diversas ocasiones negó siquiera "conocer" a Koldo García, a Víctor de Aldama o haber "influido" en ninguna adjudicación.

De hecho, el ministro de Política Territorial llegó a poner su futuro político en juego ante la comisión de investigación del Senado: "Si alguien saca un mensaje o una conversación en la que yo pido algo a cambio de mi trabajo en las instituciones, me voy".

Este domingo, EL ESPAÑOL revelaba que Torres organizó una cena en su residencia de Las Palmas en febrero de 2022, en la que invitaba a José Luis Ábalos, a Koldo y al constructor José Ruz.

Así se comprueba en una serie de mensajes cruzados por el ex asesor de Abalos con el hoy ministro, con el propio empresario y con su jefe, Ábalos, que obran en poder de la UCO de la Guardia Civil dentro de la investigación por obras presuntamente "preadjudicadas" que denunció Aldama, el conseguidor de la trama.

Apenas cuatro días después de la cena, el Gobierno canario que presidía Torres adjudicó a Levantina, la empresa de Ruz, un contrato de siete millones para la construcción de la futura sede de la Agencia Tributaria Canaria en la isla, a pesar de haber presentado la oferta más cara.

Según la investigación de la Guardia Civil, el amaño habría consistido en una valoración exagerada de los criterios subjetivos. De hecho, la licitación fue recurrida por otra constructora, OHLA, que había acudido al concurso.

"Ángel Víctor Torres cenó en su casa con Ábalos, Koldo y el constructor imputado José Ruz", relató Gamarra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Dirección del PP.

"Todo, cuatro días antes de la adjudicación de unas obras. Así que tenemos otro ministro más cuyo futuro pende de un hilo por su relación con la trama de corrupción", concluía. "No es algo novedoso", añadía Gamarra con sorna.

Diferentes versiones

Las revelaciones de EL ESPAÑOL han puesto en cuestión la versión pública de Ángel Víctor Torres sobre su relación con Koldo García. El foco está en sus declaraciones en el Senado y en el Congreso de los Diputados.

Torres afirmó en sede parlamentaria que no conocía a Koldo y que no había mantenido relación con él, más que "como asesor" del entonces ministro, José Luis Ábalos. También negó haber intervenido en gestiones vinculadas a contrataciones o pagos.

Aunque se demostró después que sí intervino en la adjudicación de los contratos de 12 millones a Soluciones de Gestión SL para la compraventa de mascarillas.

Otros mensajes también incorporados a la causa por la UCO de la Guardia Civil muestran comunicaciones directas entre ambos, como las reproducidas este lunes en este diario.

En esos intercambios aparecen referencias a expedientes y a gestiones administrativas. También constan alusiones al empresario José Ruz, bajo investigación dentro de la trama por otras obras presuntamente "amañadas".

Uno de los episodios destacados es la cena organizada para el 9 de febrero de 2022, cuando Ábalos ya no era ministro ni secretario de Organización del PSOE, en el domicilio del entonces presidente canario, y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Una cita presuntamente tuvo lugar sólo cuatro días antes de la adjudicación de una obra pública, por valor de millones de euros, a pesar de que Levantina, la compañía de Ruz, había presentado la peor oferta económica.

Los mensajes de Koldo recogen la organización del encuentro, a tres bandas con Ábalos, Ruz y el propio Torres, y el envío de la ubicación de la vivienda del entonces presidente insular.

Torres nunca mencionó este encuentro en las reiteradas ocasiones en que se le han pedido explicaciones públicas sobre la trama, tanto en ruedas de prensa como en comparecencias en la comisión de investigación del Senado.

También negó "contactos personales" con Koldo en sus comparecencias iniciales. Pero la investigación judicial sigue adelante, en manos de la UCO. Los agentes analizan el alcance real de las comunicaciones y su posible incidencia en decisiones administrativas.