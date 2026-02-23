Los inmigrantes ocupan el 80% de los nuevos empleos creados desde 2024 y otros 422.000 cobran el Ingreso Mínimo Vital

En sectores como el servicio doméstico, hostelería, construcción y agricultura, la presencia de trabajadores inmigrantes supera ampliamente a la de los nacionales.

El 17,6% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son inmigrantes, sumando 422.400 personas.

Más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España, de los cuales 2,8 millones ya han obtenido la nacionalidad española.

El 80% de los nuevos empleos creados en España desde enero de 2024 han sido ocupados por inmigrantes, según los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Real Instituto Elcano.

Las cifras récord de empleo de las que presume el Gobierno (casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, como destacó este domingo Pedro Sánchez, en un acto de precampaña en León) han sido posibles gracias a la inmigración masiva registrada durante los últimos años.

El proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno incorporará ahora al mercado laboral a otros 850.000 extranjeros (según las estimaciones de Funcas).

Aunque un informe de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional eleva esta cifra hasta 1.250.000, como ha informado EL ESPAÑOL.

De este modo, gracias a la regularización de inmigrantes, seguirán creciendo las cifras de PIB y empleo, pero no la renta per cápita de los españoles, que permanece prácticamente estancada desde hace dos décadas en términos reales (una vez descontada la inflación).

En España ya residen más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero:10.004.581, según la última cifra oficial facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al 1 de enero de 2026.

De ellos, algo más de un millón son marroquíes (la mayor colonia extranjera en España), seguidos de 850.000 colombianos.

El último informe del CES presentado por la ministra Elma Saiz el pasado día 13 indica que, desde 2018, la población extranjera ha crecido en 1.939.000 personas en España.

En cambio, la población autóctona ha descendido en 55.600 personas en el mismo período (debido a la baja tasa de natalidad de los españoles, que no es suficiente para reponer las pérdidas por fallecimientos).

Según el mismo informe, la población inmigrante supuso el 79,2% del empleo creado en España en 2024.

Según la última cifra facilitada por el Ministerio de Elma Saiz, en estos momentos 2.441.675 personas son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV). De ellas, 422.400 son inmigrantes, según la estimación del CES.

Un informe del Real Instituto Elcano publicado el pasado 9 de julio va un poco más lejos y estima que el 90% del empleo creado en España desde enero de 2024 ha sido ocupado por inmigrantes (que ya suponen el 23% de la población ocupada).

Hay sectores en los que este porcentaje es mucho más elevado.

En el servicio doméstico, el 71% de los ocupados son extranjeros (y más de la mitad, mujeres latinoamericanas).

También tienen un porcentaje muy elevado de ocupación extranjera la hostelería (el 45%), la construcción (32%) y la agricultura (31%).

En cuanto a la industria, la presencia de inmigrantes se concentra en actividades relacionadas con la alimentación, como industrias cárnicas, panificadoras, conserveras, lácteas.

Del número total de inmigrantes empleados en España, el 47% son latinoamericanos. El 19% procede de otros países de la UE, el 17% de África, el 9% de países europeos que no son miembros de la UE y el 6% asiáticos.

Si las mujeres latinoamericanas suponen más de la mitad del empleo en el servicio doméstico, dos de cada tres asiáticos que trabajan en España lo hacen en el comercio y la restauración.

En cuanto a los inmigrantes procedentes de África, 1.092.892 son marroquíes (y de ellos, el 26% ya tienen la nacionalidad española). Otros 95.812 son senegaleses y 87.854 argelinos

El 61% de los inmigrantes africanos en España son hombres. Y este porcentaje se eleva hasta el 87% entre los procedentes de Mali y el 82% de los de Gambia.

También aquí se produce cierta especialización: en Murcia, el 36% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes de origen africano. Esta cifra alcanza el 34% en Almería y el 24% en Huelva.

Este estudio ha sido elaborado, a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA), por dos investigadores del Real Instituto Elcano: el economista José Pablo Martínez y Carmen González Enríquez, que es catedrática de Ciencias Políticas de la UNED y experta en migraciones.

La segunda generación

Su estudio ha incluido a 3,3 millones de inmigrantes de segunda generación: niños nacidos en España, de los cuales al menos un progenitor es extranjero.

El Ministerio de Elma Saiz da a conocer cifras muy distintas. El pasado mes de enero informó de que en España ya hay 3,1 millones de trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social (el 14% del total de afiliados)

Según la misma estadística, a lo largo de 2025 se produjeron 208.000 altas de trabajadores foráneos, lo que supone el 43% del total de los empleos creados aquel año.

Esta diferencia se debe a que tanto el CES como el Real Instituto Elcano contabilizan como inmigrantes a la totalidad de los 10 millones de personas nacidas en el extranjero que residen en España (de acuerdo con la definición que establece la ONU, según la cual inmigrante internacional es quien reside en un país distinto al que nación.

Ya son españoles

De estos 10 millones de inmigrantes, 2,8 millones ya han obtenido la nacionalidad española. Por tanto, la Seguridad Social no incluye a estos últimos en su estadística de trabajadores extranjeros.

Según los datos del Ministerio, del número total de trabajadores foráneos que están dados de alta en la Seguridad Social, 373.436 son marroquíes, 336.530 rumanos, 250.248 colombianos, 204.700 italianos, 128.113 chinos, 101.144 peruanos y 78.456 ucranianos.

El informe del Consejo Económico y Social (CES) ofrece otro dato revelador.

Los inmigrantes que residen en España enviaron a sus países de origen 11.360 millones de euros en 2024, en forma de remesas y ayudas a sus familiares (casi el doble que en 2013).

El destino del 60% de estas remesas fue América Latina y otro 22,5% del dinero fue a África.