Ortega Smith tras ser expulsado de Vox: "No voy a tolerar esta asquerosa y repugnante guerra sucia, voy a seguir peleando"

Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, ediles alineados con Ortega Smith, podrían ser expulsados si no reconocen a la nueva portavoz impuesta por la dirección nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz, pero Ortega Smith no acató la decisión y siguió ejerciendo el cargo.

Ortega Smith denuncia una "guerra sucia" por parte de la dirección del partido y afirma que seguirá peleando tanto dentro de Vox como en los tribunales.

Javier Ortega Smith ha sido suspendido cautelarmente de militancia en Vox tras negarse a dejar la portavocía del grupo en el Ayuntamiento de Madrid.

Javier Ortega Smith ha hablado por primera vez tras ser suspendido cautelarmente de militancia en Vox por negarse a dejar la portavocía del grupo en el Ayuntamiento de Madrid.

El concejal, que sigue ejerciendo como portavoz de Vox, ha asegurado que no abandonará el cargo y que seguirá "peleando" tanto dentro del partido como en los tribunales si es necesario.

Además, ha denunciado una "asquerosa y repugnante guerra sucia" por parte de la dirección del partido.

El pasado 12 de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional acordó por unanimidad relevar a Ortega Smith como portavoz y designar a Arantxa Cabello como sustituta.

La dirección pidió que el cambio se formalizara ante el Ayuntamiento. Ortega Smith no lo acató y siguió actuando como portavoz. Tras ese "desacato expreso", Vox le abrió un expediente disciplinario y acordó su suspensión cautelar de militancia.

Ante los medios, el fundador de Vox ha denunciado este viernes una cadena de ceses que, a su juicio, se han producido sin justificación, y ha acusado al partido de inventarse "mentiras" y "excusas" para tratar de echarle.

"¿Cómo es posible que habiendo luchado desde el minuto uno para fundar este partido, te cesen fulminantemente a ti y a tu equipo sin dar ninguna explicación?", se ha preguntado.

Porque expulsarle como militante de Vox ha sido el último paso de una serie de decisiones —casi por capítulos— que han ido vaciando de funciones al que fue uno de sus dirigentes más influyentes.

Ortega Smith ha enumerado la lista, desde su salida como secretario general en octubre de 2022, su relevo como portavoz adjunto en el Congreso, la pérdida de la portavocía de la Comisión de Justicia y su salida del CEN el pasado mes de diciembre.

"Mi comportamiento creo que ha sido ejemplar y que no me merezco lo que estoy sufriendo y lo que están sufriendo mis compañeros", ha continuado, en alusión a los ediles que se mantienen alineados con él en el grupo municipal.

En concreto, se refiere a Carla Toscano y a Ignacio Ansaldo, que por ahora apoyan a Ortega Smith. Ambos serán expulsados del partido si no reconocen a la portavoz impuesta por la dirección nacional, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL.

"Y por eso, por justicia voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos, voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré. Voy a defender mi honorabilidad", ha dicho.

"Si cae uno caemos todos. Yo no voy a dejar nunca caer a los compañeros que han luchado a mi lado en el Grupo Municipal de Madrid con lealtad y con firmeza"-

En la actualidad, Vox cuenta con cinco concejales en el consistorio madrileño.

Los ediles afines a la dirección nacional son Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello. Son minoría, a la espera de si alguno decide cambiar de posición y desbloquear la situación.

En Vox confían en que los concejales formalicen el relevo para evitar una escalada de expulsiones cautelares que agrave la guerra ya abierta en el Ayuntamiento.