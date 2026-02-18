Yolanda Díaz no irá ni al acto de Rufián ni a la refundación de Sumar y la izquierda y siembra dudas sobre su continuidad

Yolanda Díaz este miércoles en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha confirmado este miércoles que no asistirá al acto de refundación de la alianza Sumar de este sábado porque, según ha dicho, "es el momento de las formaciones políticas", al tiempo que no ha desvelado si repetirá como candidata.

Tampoco irá a la charla de hoy entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña Emilio Delgado, pese a ser invitada.

Díaz ha alegado en ambos casos el mismo motivo: es el momento de las formaciones políticas.

"Yo creo que es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España. Es tan importante que creo que la ciudadanía necesita darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué es lo que quieren hacer y generar esperanza en la gente progresista", ha dicho Yolanda Díaz en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta.

Considera que es momento para "movilizar" al progresismo, "darles razones para que salgan a la calle" y "tomen la democracia en sus manos".

"Hago un llamamiento como mujer progresista a defenderla. Demos a la gente razones para salir de su casa. Y que quede claro, esto no va de siglas, va de una cosa más profunda", ha añadido.

Dudas sobre su continuidad

Convencida de que es "necesaria una alianza democrática", la ministra ha evitado aclarar si estaría dispuesta a repetir de candidata del nuevo proyecto de Sumar.

Su ausencia se produce también en un contexto en que estas formaciones no quieren entrar ahora en el liderazgo de la futura candidatura y la propia ministra no ha aclarado si aspira a repetir como cabeza de lista.

"Esto no va de nombres", ha dejado claro, para añadir que en este proyecto para unir a la izquierda son bienvenidas "todas las ideas" y "todos los actos", como el de hoy de Rufián y el del sábado de la coalición Sumar.

Críticas a Iglesias y Maíllo

Sobre las voces que piden que dé un paso atrás porque Sumar es un proyecto ya caduco, Yolanda Díaz ha insistido en que ahora "es el momento de que los espacios políticos".

Eso sí, no ha dejado pasar por alto las críticas que han hecho sobre ella algunos dirigentes de izquierdas como Pablo Iglesias y Antonio Maíllo.

"Desde que soy ministra he recibido ataques muy duros de varios hombres y nunca he respondido a ninguno de ellos. No concibo la política así, no discrepo jamás. La manera de hacer política es confrontar ideas. La gente que viene criticándome, que ofrezca sus propuestas", ha asegurado.

De esta manera, Díaz ha respondido a las palabras de Maíllo, que hace días ya la dio por amortizada y pedía una refundación de esta coalición no sólo con un nuevo nombre, también con nuevos liderazgos, al "no ser capaz de aglutinar a la izquierda".

Yolanda Díaz junto al coordinador federal del IU, Antonio Maíllo, en mayo de 2025. Europa Press

Y también a Iglesias, que lleva meses remarcando que "Sumar está muerto". Además, no ha dudado en calificar a este partido de "tóxico" y "fallido". "Ya no es un paraguas absolutamente para nada", llegó a decir públicamente en una entrevista en RNE.

Pese a ello, ha dejado claro que "estaré y sigo estando trabajando por el bien de los trabajadores" y ha reivindicado su papel como ministra de Trabajo. "Tardé nueve meses en subir el SMI. No voy a discutir sobre las herramientas políticas. Jamás", ha apuntado.

El acto de Sumar

En el acto de este sábado, los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU) oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar.

A este acto se ha invitado a referentes de los movimientos sociales, sindicatos y de la esfera de la cultura, mostrando así la apertura del proyecto a la sociedad civil organizada.

También se ha invitado a todo el espectro de la izquierda alternativa, incluido Podemos y Gabriel Rufián, quien también ha abogado por la unidad.

Tanto la formación morada como el dirigente de ERC no acudirán al acto de refundación de Sumar.

Los de Ione Belarra creen que tanto el acto de Rufián como el de Sumar son "una charla" e insisten en abrir el debate de "para qué" y no quién o quiénes es necesario unir a todas las formaciones a la izquierda del PSOE.