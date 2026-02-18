Los afectados por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta podrán dejar de pagar el alquiler de su vivienda si ha quedado inhabitable, beneficiarse de precios limitados en alojamientos o cancelar sin penalización contratos de servicios y viajes, según recoge el real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno para responder a los daños causados por los temporales.



Según explica el Ministerio de Derechos Social, Consumo y Agenda 2030 en una guía con los derechos de las personas afectadas por las inundaciones, en el caso de que un inmueble arrendado haya quedado temporalmente inhabitable, el inquilino podrá optar entre suspender el contrato -lo que implica la suspensión del pago de la renta hasta que el arrendador realice las reparaciones necesarias- o desistir del mismo sin abonar ningún tipo de penalización.



Además, se ha acordado limitar hasta el 24 de febrero los precios del sector hotelero y de hospedaje en 14 municipios con población desalojada y realojada por motivo de las borrascas.

El precio no podrá superar el 50% del precio medio registrado por el mismo alojamiento entre el 6 de enero y el 4 de febrero de este año y cualquier cantidad cobrada por encima de ese máximo deberá devolverse automáticamente.