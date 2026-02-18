-
Suspensión del alquiler y topes al precio de los hoteles para afectados por las inundaciones
Los afectados por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta podrán dejar de pagar el alquiler de su vivienda si ha quedado inhabitable, beneficiarse de precios limitados en alojamientos o cancelar sin penalización contratos de servicios y viajes, según recoge el real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno para responder a los daños causados por los temporales.
Según explica el Ministerio de Derechos Social, Consumo y Agenda 2030 en una guía con los derechos de las personas afectadas por las inundaciones, en el caso de que un inmueble arrendado haya quedado temporalmente inhabitable, el inquilino podrá optar entre suspender el contrato -lo que implica la suspensión del pago de la renta hasta que el arrendador realice las reparaciones necesarias- o desistir del mismo sin abonar ningún tipo de penalización.
Además, se ha acordado limitar hasta el 24 de febrero los precios del sector hotelero y de hospedaje en 14 municipios con población desalojada y realojada por motivo de las borrascas.
El precio no podrá superar el 50% del precio medio registrado por el mismo alojamiento entre el 6 de enero y el 4 de febrero de este año y cualquier cantidad cobrada por encima de ese máximo deberá devolverse automáticamente.
Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión sexual del ya 'exnúmero 2' de la Policía
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que si el Gobierno ha tenido "a un presunto violador" como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, "como mínimo desde hace un mes" es que "no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público".
"Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha escrito en su cuenta de X después de que el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitiera en la tarde de ayer después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual.
"Por cierto, primero el Fiscal General del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez", afirma Feijóo.
El PP activa hoy el procedimiento para llevar a Sánchez ante el Constitucional por no acudir a un Pleno del Senado
El PP aprobará este miércoles en el Pleno del Senado un nuevo choque institucional con el Gobierno por la ausencia de Pedro Sánchez en las sesiones de la Cámara Alta, activando así el procedimiento para que este conflicto de atribuciones pueda acabar en el Tribunal Constitucional.
Los populares se quejan de que Sánchez no acudió al Pleno extraordinario de hace dos semanas en el Senado pese a que estaba citado para hablar sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Es más, el presidente del Senado, Pedro Rollán, mandó una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de "consecuencias jurídicas" si se ausentaba.
Del mismo modo, el PP hace unos meses cambió el Reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a comparecer ante la Cámara Alta una vez al mes. No obstante, Sánchez cumplirá en marzo de 2026 dos años sin acudir al control del Senado.
Según el procedimiento, el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este choque con el Gobierno en el Pleno del miércoles. De esta manera, la Cámara Alta lo adoptará como suyo y lo remitirá al Gobierno.
Sánchez se reúne con empresarios en Nueva Delhi en el inicio de su viaje oficial a la India
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este miércoles el viaje oficial de dos días a la India saludando con los representantes del Foro de los CEO España-India y reuniéndose con empresarios en Nueva Delhi.
Acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, les ha trasladado que España es "un país en el que invertir" y un "socio estratégico" que "ofrece crecimiento, estabilidad, talento e innnovación", según ha explicado en un mensaje en X.
El jefe del Ejecutivo se reunirá hoy con el presidente del país, Narendra Modi, y participará en una cumbre sobre Inteligencia Artificial (IA) en la que expondrá el modelo que impulsa España "humanista y basado en derechos".
Planas ha acudido a este viaje con el fin de explorar mercados para productos españoles como el vino y el aceite de oliva.
También se han desplazado el ministro de Función Pública y para la Transformación Digital, Óscar López, y una delegación de empresarios españoles de empresas del sector tecnológico, según trasladan fuentes gubernamentales.
Otro de los objetivos del viaje es atraer inversiones industriales en sectores como la tecnología, la defensa y las energías renovables.
Junqueras se reúne con los diputados de ERC, divididos ante los movimientos de Rufián
El líder de ERC, Oriol Junqueras, se reúne este miércoles en Madrid con los diputados de su grupo en el Congreso en un ambiente un tanto tenso y dividido por los últimos movimientos del portavoz, Gabriel Rufián, que ha planteado un frente de izquierdas para frenar a las derechas.
La visita de Junqueras, que permanecerá dos días en la capital, según han confirmado a Efe fuentes del partido republicano, tiene lugar el mismo día en que Rufián dará cuenta de esta idea para aglutinar a la izquierda soberanista junto al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, en un acto conjunto para el que se han agotado las entradas.
La reunión de Junqueras con los diputados de ERC, que, de acuerdo con otras fuentes republicanas está al tanto del malestar que hay en el grupo parlamentario, está prevista a partir de las 11:00 horas en la Cámara Baja y se programó hace tiempo y antes de que Rufián anunciara la convocatoria para explicar su idea.
Montero, Bolaños y Puente protagonizan la sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros
La oposición centrará este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, y en el titular de Transportes, Óscar Puente, ante la ausencia del presidente Pedro Sánchez y siete de sus ministros.
Sánchez no será examinado en el Pleno de este miércoles al estar de viaje oficial en India, un país que ya visitó a finales de 2024, para participar en la 'AI Impact Summit 2026', una cumbre internacional sobre el futuro de la Inteligencia Artificial.
Los tres serán cuestionados sobre si el Gobierno es consciente de que los españoles viven "cada vez peor", si seguirá subiendo el SMI, también sobre el la gestión del sistema ferroviario o el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
