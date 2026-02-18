Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de "tapar" la agresión sexual del exDAO de la Policía: "Lo sabían y le protegieron"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, este martes en el Congreso. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de encubrir la presunta agresión sexual cometida por el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. José Ángel González dimitió tras hacerse pública la denuncia de una agente subordinada, que relata una agresión sexual ocurrida en abril de 2025. El PP exige explicaciones al ministro del Interior, Marlaska, y denuncia que González fue mantenido en su cargo pese a las acusaciones. La querella contra el exDAO incluye delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, con agravante de abuso de superioridad.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión sexual del ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, cometido contra una agente subordinada.

"Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha señalado el líder del PP en un mensaje publicado en la red social X.

González, conocido como Jota en el Cuerpo, dimitió este martes tras salir a la luz la denuncia que ya investiga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.

Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público. Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 18, 2026

El relato de la agente sitúa la supuesta agresión sexual el 23 de abril de 2025 en el apartamento oficial del Ministerio del Interior en el que residía, desde su nombramiento, este alto mando de la Policía.

La querella, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, relata que el exDAO "sujetó, le bajó el pantalón y metió su mano en la vagina" de la agente. También sostiene que la denunciante mantuvo con González una relación afectiva previa, "caracterizada, desde su inicio, por una asimetría de poder institucional manifiesta".

"Primero el fiscal general del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos?", se ha preguntado Feijóo, que ha pedido "liberar al país de personas como estas". A su juicio, la responsabilidad es de quien las nombra: Pedro Sánchez.

El PP, contra Marlaska

José Ángel González ostentaba desde 2018 "la máxima responsabilidad operativa dentro del Cuerpo Nacional de Policía" y ejercía autoridad jerárquica sobre la totalidad de los agentes en activo, incluida la víctima.

En la querella, el abogado de la agente apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Al respecto, Feijóo ha acusado al Gobierno de conocer la presunta agresión sexual. "Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha reprochado en la citada publicación.

En otro mensaje compartido en redes sociales, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si ha puesto de DAO de la Policía Nacional, "a un presunto violador", y si utilizó la aprobación en noviembre de 2024 del segundo real decreto de ayudas a la dana para prorrogarle en su cargo, algo que ya advirtieron en aquel momento que "era un escándalo".

Por su parte, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha exigido "explicaciones inmediatas" al ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, tras calificar los supuestos hechos relacionados con el DAO de "imperdonables" e "inaceptables".

"Es terrible que la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recoge. Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España", añadió De los Santos.