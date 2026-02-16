-
Salvador Illa se reincorpora este lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará a partir de este lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades, tras la baja que le ha obligado a retirarse de sus obligaciones por una infección que le ha causado una osteomielitis púbica.
Illa realizará aa las 8:10 horas una declaración institucional desde la Galería Gótica el Palau de la Generalitat y, posteriormente, seguirá con su agenda, informan fuentes presidenciales.
El equipo médico ha avalado su reincorporación progresiva a las actividades presenciales, aunque el presidente continuará con el tratamiento antibiótico que lleva siguiendo desde que le detectaron la enfermedad, y que compaginará con la rehabilitación y otras pautas médicas.
Sánchez preside hoy la firma del acuerdo para subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, revalorización que ha sido acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y que rechaza la patronal CEOE-Cepyme.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, lo que permitirá que el SMI ascienda en 37 euros brutos mensuales.
También estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los titulares de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, que aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto con la subida, que situará el SMI en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.
