El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará a partir de este lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades, tras la baja que le ha obligado a retirarse de sus obligaciones por una infección que le ha causado una osteomielitis púbica.

Illa realizará aa las 8:10 horas una declaración institucional desde la Galería Gótica el Palau de la Generalitat y, posteriormente, seguirá con su agenda, informan fuentes presidenciales.

El equipo médico ha avalado su reincorporación progresiva a las actividades presenciales, aunque el presidente continuará con el tratamiento antibiótico que lleva siguiendo desde que le detectaron la enfermedad, y que compaginará con la rehabilitación y otras pautas médicas.