"Sánchez y Begoña estaban en la trama": el PP dice que la noticia de El Español es "lo que lleva temiendo el presidente 2 años"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Europa Press

"Llegó el día que lleva temiendo Pedro Sánchez desde hace dos años". Con esta frase, fuentes del Partido Popular reaccionan a la exclusiva de EL ESPAÑOL que revela los vínculos del presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez, con la Organización Mundial de Turismo (OMT), Air Europa y República Dominicana.

El principal partido de la oposición, según ha podido saber este periódico, interpreta que los whatsapps secretos de Koldo García suponen un punto de inflexión, pues asegura que ya señalan "directamente" a Pedro Sánchez.

"Los mensajes empiezan a apuntar a una red de influencias gestada desde La Moncloa, con la implicación de ministros del Gobierno y con cesiones inmobiliarias y rescates millonarios de por medio", advierten desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

En sus declaraciones, el PP eleva el tono contra el Ejecutivo. El caso Koldo, según explican, "es el 'caso Sánchez' y el presidente no tiene escapatoria".

Un alto cargo de la formación de Feijóo confía también en que, tras la exclusiva de este periódico, caiga "este régimen perverso".

La información publicada este lunes explica cómo el empresario Víctor de Aldama coordinó encuentros y gestiones entre Moncloa, la OMT (hoy ONU Turismo) y Javier Hidalgo, jefe de la aerolínea Air Europa, rescatada con dinero público.

En uno de los mensajes del móvil de Koldo, exasesor de José Luis Ábalos, el conseguidor Aldama le indica que "Begoña y el presidente acaban de contestarle a Zurab", en referencia al entonces secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, y socio estratégico de Hidalgo.

El empresario, imputado por pagar comisiones a Ábalos y Koldo, estaba en aquel momento coordinando diferentes proyectos para la OMT debido a su estrecha amistad con el georgiano Pololikashvili.

En aquella época, además, el IE Africa Center de Begoña Gómez ya había firmado un convenio de colaboración con Wakalua, filial de Globalia en la que participaba también activamente la OMT.

Así, desde Génova aseguran que "en todo este entramado, el matrimonio formado por Sánchez y Begoña jugó un papel fundamental de 'conseguidor' que era reconocible por el resto de los implicados, incluidos Koldo y Aldama".

A juicio del PP, "el presidente y su mujer hacían de mediadores entre el 'nexo corruptor' y el presidente de la OMT cuando la 'primera dama' colaboraba con Wakalua, filial de Globalia y con proyectos en la propia OMT", en una etapa en la que Gómez colaboraba con iniciativas vinculadas a Globalia.

Génova relaciona estos hechos con el rescate público de Air Europa, aprobado por el Gobierno en 2020, y con los contactos mantenidos por la esposa de Sánchez con los directivos de la aerolínea. "Todo está relacionado y los mensajes de Koldo lo están confirmando".

El PP afirma con total rotundidad que el presidente del Gobierno "forma parte de la trama" del caso Koldo. Para los populares, ni Ábalos ni Koldo hicieron o deshicieron nada "sin su consentimiento".

"Decir lo contrario es un insulto a la inteligencia. En febrero de 2024 estalló lo que se denominó el caso Koldo, pero ya nadie duda de que estamos ante el caso Sánchez".

Así, las fuentes consultadas elevan aún más la acusación política y aseguran que el presidente del Gobierno "está en el centro de la diana de la corrupción y cada día nuevas informaciones periodísticas así lo acreditan".

El PP asegura también que Sánchez "lo sabía, lo tapó y participó". Los populares creen que cada vez hay más evidencias que muestran el papel del presidente en la trama que ha llevado al exministro de Transportes y a su exasesor a prisión.

Se trata de una trama que "avergüenza a toda España", lamentan.

De forma tajante, concluyen sus declaraciones afirmando que "quien vive en vilo por el contenido de los mensajes de un presidiario no merece el honor de ser presidente del Gobierno".

No obstante, un alto cargo del PP también reacciona a la exclusiva de este periódico. "Estoy en shock".

Por el momento, el Gobierno no se ha pronunciado ni sobre la información publicada por EL ESPAÑOL ni sobre la reacción del Partido Popular, repleta de acusaciones gravísimas.

Sin embargo, Hazte Oír sí se ha hecho eco de la exclusiva de este periódico. La organización se reivindica como "la única acusación popular que desde el inicio avisó de las informaciones que hoy salen en 'El Español' respecto a los vínculos de Begoña-OMT-Air Europa. Ya en nuestra querella inicial en el 'caso Begoña' lo dejamos muy claro".