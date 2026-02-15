El 67% de los españoles y hasta el 89% de los jóvenes, contra la regularización de inmigrantes: sólo la apoya la izquierda

Líderes europeos y el Partido Popular Europeo critican la regularización, considerándola una negligencia política que debilita las políticas migratorias de la UE.

El 69% teme un "efecto llamada" que atraiga más inmigrantes irregulares, y el 82,6% exige la expulsión de quienes no acrediten carecer de antecedentes penales.

Solo el 29,4% de la población apoya la medida, principalmente los votantes de partidos de izquierda como PSOE, Sumar y Podemos.

El 67,4% de los españoles y el 89,3% de los jóvenes rechazan la regularización masiva de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una amplia mayoría del 67,4% de los españoles rechaza la decisión del presidente Pedro Sánchez de regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles.

Y este rechazo es aún más elevado, hasta alcanzar el 89,3%, entre los jóvenes de 17 a 35 años, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Se trata con diferencia del sector de la población que se muestra más preocupado ante el impacto del fenómeno migratorio.

Sólo el 29,4% de los españoles apoya la regularización masiva de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno. Entre ellos, los votantes del PSOE (70%), Sumar (75%) y Podemos (83,6%).

Pero aun así, uno de cada cuatro votantes de los partidos de la coalición de Gobierno (PSOE y Sumar) rechaza el proceso de regularización.

El Gobierno ha asegurado que, gracias a esta medida, obtendrán el permiso de residencia alrededor de medio millón de inmigrantes. Pero la cifra podría ser mucho mayor.

El último informe de Funcas estima que en enero de 2025 había en España 840.000 inmigrantes irregulares. Una cifra que ha seguido creciendo durante los últimos 12 meses.

De hecho, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la cifra de inmigrantes irregulares se ha multiplicado por ocho: ha pasado de 107.000 en 2008, a 840.000 en 2025.

Según la encuesta de SocioMétrica, el 69% de los españoles teme que el anuncio realizado por el Ejecutivo tenga un "efecto llamado" y atraiga a inmigrantes de otras regiones, ante las facilidades para legalizar su situación.

No en vano, una vez tengan el permiso de residencia en España, podrán desplazarse libremente por todos los países del espacio Schengen.

Y este es el motivo de que las instituciones de la UE hayan decidido desde 2023 endurecer sus políticas de asilo e inmigración. El Gobierno de Pedro Sánchez rema ahora contra corriente.

Sólo los votantes de PSOE (60%), Sumar (63%) y Podemos (73,6%) descartan que el proceso pueda tener "efecto llamada".

En una proporción similar, el 62,2% de los encuestados cree que Sánchez debería haber pactado la regularización con sus socios europeos antes de ponerla en marcha, mientras que otro 29,4% lo ve innecesario.

Y esta cuestión provoca más dudas entre los votantes socialistas: casi el 39% cree que debería haber pactado la medida con la UE.

A raíz de la decisión del Gobierno español, el comisario de Migración de la UE, Magnus Brunner, advirtió el miércoles de que "las personas en situación irregular deben abandonar la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles".

Y los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), que gobiernan en once países de la Unión, han recalcado que "la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política".

"La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable", añadieron en su reciente cumbre de Zagreb (Croacia), sobre la decisión tomada por el Gobierno español.

Hasta ahora, la regularización más amplia era la que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2005: benefició a 576.506 inmigrantes irregulares. Pero a diferencia de la actual, en aquella ocasión se requería contar con un contrato laboral de al menos 6 meses y 40 horas semanales.

El anuncio ya ha provocado largas colas de inmigrantes ante sus consulados en España, para solicitar un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales (con sentencia firme). Pero si no logran obtener este documento, el decreto aprobado por el Gobierno les permite acceder a la regularización simplemente firmando una declaración responsable.

Y este procedimiento ha generado todo tipo de suspicacias. El 67,6% de los encuestados por SocioMétrica cree que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia en España a "personas que delinquen habitualmente". Así lo cree, incluso, el 29,4% de los votantes socialistas.

Existe división de opiniones entre los votantes de partidos no estatales (regionales, nacionalistas e independentistas): el 38% cree que el decreto del Gobierno abre la puerta a que se queden en España delincuentes habituales, mientras que otro 40,3% lo descarta.

Entre los socios del pacto de investidura, Junts (y en menor medida el PNV) ha endurecido su discurso sobre la inmigración. Sobre todo porque ha comenzado a explotar electoralmente este problema Aliança Catalana, el pujante partido independentista de Silvia Orriols.

Y tanto los Mossos en Cataluña, como Ertzaintza en el País Vasco, han comenzado a detallar ya la nacionalidad extranjera de los delincuentes detenidos. No lo hace, en cambio, el Ministerio de Interior.

Un muy elevado porcentaje del 82,6% de los españoles señala que deben ser expulsados de España aquellos extranjeros que opten al proceso de regularización y no logren acreditar que carecen de antecedentes penales.

Así lo expresa hasta el 94,4% de los jóvenes de hasta 35 años. Pero también es la respuesta mayoritaria entre los votantes del PSOE (63,9%) e incluso los de Podemos (52%). Supera el 90% entre los votantes del PP y Vox.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado impulsar la regularización masiva de inmigrantes, a cambio de que Podemos se abra a negociar el traspaso de competencias de inmigración y fronteras a la Generalitat catalana.

En un acto de campaña de las elecciones de Aragón, la dirigente de Podemos Irene Montero anunció que se trata sólo del primer paso.

"Ahora", anunció, "vamos a por la nacionalidad, a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país".

Montero ironizó con las teorías de la conspiración que maneja Vox, al afirmar que ella es muy partidaria del "reemplazo" de "fachas, racistas y vividores", por inmigrantes y gente trabajadora, "tenga el color de piel que tenga".

Los españoles dan credibilidad a las palabras de la suministra de Igualdad. Según la encuesta de SocioMétrica, el 41% de los españoles cree que Sánchez impulsa la regularización de inmigrantes para "seguir generando un reemplazo en el censo electoral", como ha planteado Irene Montero.

Así lo cree el 50,8% de los votantes del PP, el 74,8% de los de Vox y un muy relevante 66,6% de los jóvenes de 17 a 35 años.

Se trata de un sector del electorado, este último, que a Pedro Sánchez le va a resultar muy difícil seducir en las próximas elecciones generales.

Otro 29% de los encuestados cree que Sánchez regulariza a los inmigrantes para recuperar el apoyo de los partidos de izquierdas, como Podemos.

Y un porcentaje ligeramente menor, el 28,2%, considera que la intención del presidente es "dar papeles a quienes ya trabajan y están arraigados en España".

Así lo sostienen de forma mayoritaria los votantes del PSOE (68,4%), Sumar (75,5%) y Podemos (88%).

Más información

Se han realizado 1.880 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 11 y 12 de febrero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error maestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.