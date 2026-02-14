La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha gastado 231.000 euros en una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Félix Tezanos, para respaldar su propósito de prohibir la prostitución.

Redondo explicó este viernes en Valladolid que el sondeo, cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas, "dará una imagen que luego tendremos que trasladar al proyecto de ley para dar respuesta a esa necesidad ciudadana".

La Secretaría de Estado de Igualdad y el CIS firmaron el pasado 20 de junio un convenio para poner en marcha el "estudio de percepción ciudadana sobre la prostitución", con un coste global de 330.000 euros.