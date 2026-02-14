Sánchez desafía el consenso europeo en la Conferencia de Múnich: ni 5% de gasto en Defensa ni 'paraguas nuclear'

Pedro Sánchez este sábado en la Conferencia de Seguridad de Munich, junto al presidente de Finlandia Alexander Stubb y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez rechaza aumentar el gasto militar al 5% del PIB y el rearme nuclear en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sánchez responde a propuestas europeas que plantean un 'paraguas nuclear' como respuesta disuasoria frente a Rusia. El presidente español argumenta que la disuasión nuclear es costosa y peligrosa, recordando los riesgos vividos durante la Guerra Fría. Las posiciones de Sánchez lo distancian de líderes europeos como Friedrich Merz (Alemania) y Emmanuel Macron (Francia), que apuestan por reforzar la defensa europea.

El presidente Pedro Sánchez ha mostrado este sábado sus discrepancias con los socios de la OTAN, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich: ha insistido en que considera innecesario elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB y ha hecho un alegato contra el rearme nuclear.

Ha replicado así a la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, quien constató esta semana que, si sólo las armas nucleares pueden actuar como fórmula de disuasión frente a la amenaza de Putin, "podría ser un tema de debate en futuras discusiones".

Y también el canciller alemán Friedrich Merz explicó, en la apertura de la Conferencia, que había mantenido con Emmanuel Macron "las primeras conversaciones" sobre "la disuasión nuclear europea".

Y aclaró que "no estamos haciendo esto para descartar a la OTAN. Lo hacemos para construir un pilar europeo fuerte y autosuficiente dentro de la Alianza", señaló.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha rechazado rotundamente esta opción, durante su discurso: "El rearme nuclear no es la senda a seguir y no soy el primero en pensarlo", ha indicado.

"Hace 70 años, nuestros padres y abuelos llegaron a la conclusión de que la disuasión nuclear era demasiado costosa y arriesgada", ha añadido el presidente español.

A su juicio, se trata de una aventura "demasiado costosa, porque exige inversiones públicas colosales, y demasiado peligrosa, porque los errores técnicos y humanos nos acercaron a desencadenar una guerra nuclear abierta entre Occidente y la antigua URSS, una guerra que hubiera llevado a la Humanidad al borde de la extinción".

Tras décadas de disparatada carrera armamentística entre Occidente y la URSS durante la Guerra Fría, ha sostenido Pedro Sánchez, "nuestros predecesores se dieron cuenta de que los riesgos de la disuasión nuclear pesaban más que su contribución a la paz".

Porque se trata de un sistema, ha argumentado, que "exige cero errores y una corrección constante para evitar una destrucción total. No es una cuestión de izquierda o derecha", ha apostillado, sino de "hacer lo correcto".

Esta posición que Pedro Sánchez ha defendido hoy en Múnich aleja aún más a España de las dos grandes potencias que actualmente lideran la estrategia de defensa europea: las que encarnan Friedrich Merz (Alemania) y Emmanuel Macron (Francia).

Tras su intervención inicial, Sánchez ha participado en un panel junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Y este debate ha puesto en evidencia, de nuevo, la enorme distancia que existe entre las inquietudes del presidente español y sus socios europeos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.