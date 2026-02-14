La odisea de Juan Bravo, más de seis horas tirado en un tren: "¿Y dice Puente que el tren vive el mejor momento? Márchate ya"

Las claves nuevo Generado con IA Juan Bravo, dirigente del PP, denuncia haber estado más de seis horas atrapado en un tren regional Málaga-Sevilla por una inundación en la vía. El convoy sufrió retrasos considerables y los pasajeros no recibieron alternativas efectivas de transporte, ya que el autobús enviado no tenía capacidad suficiente. Bravo critica la gestión de Renfe y Adif, señalando que los maquinistas sabían de la inundación antes de permitir el embarque de pasajeros. Este incidente se suma a otras denuncias previas del PP sobre el deterioro y falta de fiabilidad de la red ferroviaria española.

Las fuertes tormentas que azotan el sur de España están causando estragos en un deteriorado servicio ferroviario. El vicesecretario General de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha relatado desde un tren regional Málaga-Sevilla que lleva horas "atrapado" a consecuencia de una inundación en la vía que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en el tramo.



Alrededor de las 20:30h de este viernes, Bravo ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que afirma que el tren ha llegado con más de una hora de retraso y eleva a "cuatro horas" el tiempo desde que el ferrocarril "debería haber salido" para realizar un trayecto en el que, según calcula el dirigente, se tarda menos de tres horas.

"De nuevo, atrapados en un tren. Hay agua en la vía y no puede circular el tren ni dan la alternativa de traer un autobús", se queja el diputado popular mientras expone las condiciones en las que se encuentra el interior del convoy, con dos cuartos de baño y uno de ellos atascado.

"Y aún así, según Puente, el tren está en el mejor momento de su historia", denuncia en la misma publicación. "Otra vez más, pero España va como un cohete y a Puente le tenemos envidia por lo bien que van las cosas", ironiza.

No se ha informado de esta incidencia a través de las redes sociales de Renfe ni de Adif, un canal en el que ambas empresas públicas suelen detallar los cortes de circulación de la red y sus causas.

Más tarde, Bravo ha publicado otro vídeo en X en el que informa de que la situación apenas ha cambiado tras dos horas con el tren parado y señala que los maquinistas de Renfe sabían "desde las 15:30h que no iban a poder pasar porque estaba inundado". "Y sin embargo, nos han dejado subirnos en el tren", les achaca.

Como solución al problema, el vicesecretario de hacienda del PP informa de que el ministerio de Óscar Puente solo ha dado luz verde a mandar un autobús, en el que no cabían todos los pasajeros del tren.

Actualización: los maquinistas reconocen que sabían que estaba cortada la línea desde las 15.30, y aún así Renfe nos ha hecho subir al tren.



"Es una auténtica vergüenza. ¡Márchate a tu casa ya! Es lo que te pide la gente", reclama Bravo en alusión al ministro de Transportes. "Lo que vivimos hoy miles de españoles es un fracaso de gestión. Y una falta de respeto", concluye.

Una historia que se repite

Lo cierto es que llueve sobre mojado. Y no solo en sentido literal. Las denuncias de este tipo de incidentes son casi el pan de cada día de los ciudadanos españoles.

Varias figuras del Partido Popular han hecho eco de esta degradación de la red ferroviaria en otras ocasiones, y Bravo repite como portavoz del caos. El pasado mayo de 2025, denunció junto a otros altos cargos el mal estado del servicio tras quedarse varados en medio de la nada junto a otras 10.000 personas sin agua ni comida.

En aquel momento, el Gobierno atribuía estos problemas a "sabotajes" tras detectar cuatro robos de cobre en la línea Madrid-Sevilla: "La víctima no es el Gobierno, sino los miles de ciudadanos abandonados", denunciaban desde el PP.

Advertían, además, de que el sistema ferroviario español ha pasado de ser ejemplar a ser "poco fiable" en los últimos años, "con problemas diarios despachados con múltiples excusas", a pesar de que "altera la vida a cientos de miles de ciudadanos" constantemente.