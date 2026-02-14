El 64%, incluido el 88% de los jóvenes, contra el plan del Gobierno de rastrear en redes la "huella de odio y polarización"

La idea de prohibir la asistencia de menores a espectáculos con violencia hacia animales también divide a la sociedad, con un 49,4% en contra y un 44% a favor.

La propuesta de rastreo es especialmente impopular entre los jóvenes de 17 a 35 años, con un rechazo del 87,7%.

El 51% de los encuestados apoya prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, aunque un 44,8% está en contra.

El 64% de los españoles, incluyendo el 88% de los jóvenes, rechaza el plan del Gobierno de rastrear en redes sociales la 'huella de odio y polarización'.

Una ajustada mayoría del 51% de los españoles respalda la idea del presidente Pedro Sánchez de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, para evitar que sufran ciberacoso y consuman contenidos de violencia o pornografía.

Pero resulta mucho más polémica su idea de "rastrear la huella de odio y polarización" en las plataformas digitales, que implicaría un mayor control gubernamental sobre los usuarios de internet.

El 63,8% de los españoles, y aún en mayor medida el 87,7% de los jóvenes de 17 a 35 años, se oponen a esta posibilidad, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El presidente Pedro Sánchez lanzó estas propuestas el pasado día 3 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en plena guerra del Gobierno contra el magnate Elon Musk, propietario de Tesla y de la red social X.

Y lo expresó de forma más categórica en el acto de cierre de campaña de las elecciones de Aragón, en el que exigió a los "tecnoligarcas" que "quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores".

"Los amos del algoritmo", argumentó, quieren "controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos".

El 51% de los españoles respalda la idea de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, pero otro 44,8% se muestra en contra.

Respaldan la propuesta de Sánchez, de forma muy mayoritaria, los votantes del PSOE (82,2%), Sumar (89,5%) Podemos (93,4%) y los partidos nacionalistas e independentistas (59%).

Pero defienden la libertad de los menores de usar las redes sociales los jóvenes de 17 a 35 años (51,6%), así como los votantes del PP (54,3%) y los de Vox (69,6%).

La propuesta de Sánchez tiene trampa, ya que para evitar que los menores de 16 años se abran una cuenta en las redes sociales, es preciso implantar un sistema de verificación de edad, que exige que todos los usuarios acrediten su identidad.

Ya el año pasado, el Gobierno encargó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el diseño de un nuevo sistema electrónico de verificación de edad, que ha sido bautizado irónicamente como pajaporte.

Se trata de una iniciativa polémica, ya que muchos usuarios consideran que permitiría al Gobierno identificar a todos los internautas que accedan a contenidos sensibles, como la pornografía.

El presidente Pedro Sánchez ha ido ahora más lejos y ha anunciado la puesta en marcha de un plan para rastrear la "huella de odio y polarización" en las redes sociales.

Quiere evitar así que el entorno digital siga funcionando como el "salvaje oeste, sin normas ni control".

Pero la mayoría de los españoles no acompaña al presidente en este propósito, ante la intuición de que abriría la puerta a perseguir a los usuarios de las redes, a causa de las ideas políticas que expresen en ellas.

El 63,8% de los encuestados por SocioMétrica rechaza que el Gobierno se dedique a rastrear "la huella de odio y polarización" de los adultos en las redes sociales.

El rechazo es mayoritario en todos los grupos de población por sexo y edad. Pero mucho más acentuado entre los jóvenes de 17 a 35 años: alcanza el 87,7%.

También se sitúan en esta posición los votantes del PP y Vox (82,3%).

Sólo respalda la idea de Pedro Sánchez de rastrear la "huella de odio" de los internautas uno de cada tres españoles (33,3%).

Entre ellos, el 74,5% de los votantes del PSOE, el 73'7% de los de Sumar, el 86,2% de los de Podemos y, en menor medida, el 63% de los votantes de partidos no estatales (nacionalistas, independentistas y regionales).

Mucha más división de opiniones genera la voluntad de la ministra Sira Rego de impedir el acceso de los menores de edad a los toros y otros eventos y espectáculos en los que se "ejerza violencia contra animales".

La ministra de Juventud e Infancia quiere llevar a cabo este propósito mediante una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

El 44% de los españoles apoya la idea de prohibir que los menores vayan a los toros, pero una porción mayor, el 49,4%, rechaza esta medida.

Se muestran a favor de la prohibición, de nuevo, los votantes de los partidos del bloque de investidura: PSOE (71,8%), Sumar (91,8%), Podemos (82,9%) y las formaciones de ámbito autonómico (72,4%).

Rechazan esta prohibición de forma mayoritaria los votantes del PP (76,2%) y Vox (76%).

Se han realizado 1.880 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 11 y 12 de febrero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.