¿Está desorientado el PP por el súbito ascenso de Vox? La crisis de identidad de la derecha liberal, vista por nueve autores

¿Han perdido la brújula los liberales y conservadores españoles tras disparar sus votos la extrema derecha? ¿Está el PP desorientado por el súbito crecimiento de Vox? La pregunta no tiene una respuesta sencilla.

Hay dos datos aparentemente contradictorios. Por un lado, el Partido Popular ha acusado el golpe del salto dado por el partido de Santiago Abascal en las dos últimas citas electorales.

Se ha visto en el cambio de discurso: de aborrecer los pactos con Vox a mostrarse proclives al "entendimiento con responsabilidad", como acaba de señalar Alberto Núñez Feijóo.

De la misma forma, el PP venía repitiendo que pretendía gobernar en solitario, pero la realidad de las urnas le obliga a sentarse a negociar cargos con Vox, como ya hizo tras las elecciones de 2023.

Sin embargo, y este es el segundo dato, el PP aguanta mucho mejor la acometida de la extrema derecha que sus hermanos políticos en la mayoría de países de nuestro entorno. Mientras en España Vox sigue por debajo del 20% de apoyo, sus socios en países como Francia o Italia ha superado holgadamente el 25%.

"La brújula de la derecha no está rota, sino que necesita una que apunte a redefinir su ideario desde los fundamentos liberales y conservadores, sin caer en la nostalgia del pasado", expresa Beatriz Becerra, ex eurodiputada y novelista.

Este análisis está extraído de La derecha desnortada, un libro a nueve firmas que llega este mes a las librerías y que ha sido coordinado por el profesor Armando Zerolo.

Vox, catalizador del cambio

El crecimiento del partido de Abascal ha actuado como catalizador de este cambio de opinión en el PP: la falta de un proyecto ideológico claro, la dependencia del rechazo a la izquierda y inexistencia de un guion en el discurso.

En este contexto, el PP aparece más presionado, obligado a maniobrar entre la competencia electoral y la imposibilidad de un gobierno en solitario. Los autores coinciden en que no han perdido el control total del espacio conservador, pero sí va a tener que redefinir los márgenes que rodean al partido.

Ese cambio de discurso hacia una mayor disposición al acuerdo, defendido por Feijóo, se interpreta como una respuesta rápida a la fragmentación parlamentaria más que como una deriva ideológica. La cuestión clave no es el pacto puntual, sino el riesgo de que la estrategia releve al PP a un segundo plano.

El ensayo subraya, además, un aspecto singular que no ocurre en otros países del escenario europeo. A diferencia de los ascensos de Le Pen, Orbán o Meloni, donde la extrema derecha ha logrado superar a los partidos conservadores tradicionales, Vox no ha logrado todavía ni acercarse al PP como fuerza hegemónica.

Al menos en España, este dato sugiere que la derecha liberal mantiene una base electoral sólida, aunque tensionada por discursos identitarios y esa "legitimidad del desencanto" que está encontrando un lugar en una parte del electorado.

Reconstruir la derecha tradicional

Becerra señala que la reconstrucción de la derecha tradicional pasa por redefinir sus ideas radicalmente liberales, una democracia más exigente, una economía más humana, una nación más exclusiva.

Una derecha que no caiga en la nostalgia del pasado ni en el cinismo del oportunismo. Pero, para ello, tendrán que abandonar esas posiciones inflexibles e intolerantes si alcanzan cotas iliberales.

El problema no es solo Vox, sino la ausencia de un horizonte claro en la derecha tradicional. La respuesta es incómoda para el PP. La verdadera encrucijada abre un escenario en el que deberán gestionar la división de la derecha o aprovechar el momento para reconstruir un proyecto reconocible y con un rumbo, capaz de ofrecer resistencia frente a Pedro Sánchez.

La obra cuenta con la colaboración de destacados expertos que aportan distintas perspectivas. Entre ellos, se encuentra Beatriz Becerra o Jorge Raya Pons, ex redactor jefe de Internacional en El ESPAÑOL.