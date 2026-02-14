Aznar se fotografía con Juan Carlos y reconoce su papel histórico: "El Rey de las libertades y la democracia"
Un encuentro con el Rey Emérito en el que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, no ha querido especificar dónde se tomó la instantánea.
Las claves
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha publicado en la red social Instagram una foto junto al Rey Emérito, Juan Carlos I, con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España", según Europa Press.
En la instantánea, realizada en lo que parece el salón de un hotel de una localización que no se cita, se ve a un Aznar de pie y sonriente tomando la mano derecha del monarca, que se encuentra sentado y con aparente buen aspecto.
El expresidente ha publicado esta foto en un momento en el que se han sucedido las especulaciones sobre el estado de salud delicado por el que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.
No obstante, el entorno del emérito, de 88 años, ha asegurado que a pesar en Navidad sufrió "un bajón", se ha recuperado y ya tiene la mente puesta en su regreso a España el próximo mes de abril para participar en las regatas que se celebrarán en Sanxenxo.