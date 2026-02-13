-
La inflación se contiene una décima más de lo previsto en enero y se queda en el 2,3% por la bajada del coste de la energía
La inflación se relajó más de lo esperado en enero. Las subidas de precios se quedaron en el 2,3% el mes pasado, una décima menos de lo previsto, según el dato definitivo que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata de un descenso de seis décimas respecto al dato del mes anterior, diciembre de 2025, cuando la inflación anual alcanzó el 2,9%.
Este cambio se debe, principalmente, a la reducción del coste de la energía, según explican desde el propio INE.
Concretamente, la subida del precio de la electricidad fue inferior que en enero del año pasado. Y en el caso de los combustibles y los lubricantes para vehículos personales, su coste incluso cae respecto al mismo mes de 2025.
Pese a esta moderación, los alimentos siguen en su tónica y su inflación crece por encima de la media del resto de los productos.
Sus precios aumentaron un 3 % en enero. Con todo, y como viene siendo habitual, destaca el caso de los huevos: se encarecen un 30,7%. También llama la atención el caso de la carne de vacuno, que sube un 16,3%.
El Gobierno estudia una penalización en el IRPF a los caseros que suban el alquiler
Si bien se trata de un proyecto embrionario, los ministerios de Vivienda y Hacienda están ya negociando cómo combinar beneficios y desincentivos fiscales para promover una contención de los precios del alquiler en España, según informa hoy El País.
Bustinduy defenderá hoy ante la UE una tasa del 2% a los 'ultrarricos' con patrimonios superiores a 100 millones
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defenderá ante el Consejo de la Unión Europea la necesidad de implantar un nuevo impuesto a los 'ultrarricos', la conocida como tasa Zucman, que plantea gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.
Bustinduy participa este viernes en el Consejo EPSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) de la UE, que se celebra en Chipre, donde abogará por la necesidad de implantar esta nueva tasa "que permita fortalecer el pilar social europeo en un momento en el que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha", como ha alertado en declaraciones previas a la celebración del Consejo.
"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha destacado.
En esta línea, el ministro defenderá la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" y fortalecer las políticas sociales como "la mejor respuesta para hacer frente a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos de nuestra época".
Rajoy sostiene que la regularización de inmigrantes "creará un efecto llamada colosal"
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este jueves en Murcia que el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno es "un disparate" que "va a crear un efecto llamada colosal".
Durante la presentación de su libro El arte de gobernar, Rajoy ha apostado por una inmigración "ordenada y legal".
"Ni papeles para todos, ni todos a la calle, porque eso no es posible", ha apuntado, a la vez que ha señalado a "la sensatez, el equilibrio y el término medio" en esta materia.
Feijóo abre este viernes la precampaña en Castilla y León y arropa a Mañueco en la presentación de candidaturas en Salamanca
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este viernes la precampaña en Castilla y León ante las elecciones del próximo 15 de marzo y participará en Salamanca en el acto de presentación de candidaturas junto al presidente del PP de CyL y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
En el acto, que tendrá lugar en el Teatro Liceo de Salamanca a partir de las 12.00 horas, también intervendrán el alcalde de Salamanca y presidente del PP de la ciudad, Carlos García Carbayo; la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo; la cabeza de lista por Soria, Rocío Lucas; y las portavoces 'populares' del Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente.
Cinco días después de las elecciones en Aragón, -en las que el PP ganó pero retrocedió dos diputados, el PSOE sufrió un severo revés y Vox duplicó escaños-, Feijóo se lanza a otra campaña electoral para arropar al PP de Castilla y León ante estos comicios fijados para el 15 de marzo.
Feijóo ve "lamentable" que Óscar López "culpe" al fallecido Lambán de la debacle del PSOE en Aragón
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este jueves de "lamentable" que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, "culpe" al fallecido expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, de la debacle de su partido en las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero.
"El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró. De las cosas más lamentables que he visto en política", ha declarado Feijóo en X.
En una entrevista en RNE, López defendió ayer la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas -como ocurrió en Aragón con la exministra Pilar Alegría- y ha señalado que el PSOE de Aragón encabezado entonces por Lambán no se dedicó a hacer "oposición" al presidente 'popular' esta comunidad, Jorge Azcón, tras llegar Pilar Alegría al territorio.
